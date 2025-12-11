Ayuso adelanta la reapertura de la línea 6 de Metro: abrirá el 20 de diciembre, lista para operar durante las Navidades

Isabel Díaz Ayuso durante la primera presentación del metro hasta Madrid Nuevo Norte en 2022. CAM

Las claves nuevo Generado con IA La línea 6 de Metro de Madrid reabrirá el 20 de diciembre, once días antes de lo previsto, y estará operativa durante las Navidades. La renovación forma parte del proyecto de automatización, que convertirá a la circular en la primera línea con conducción automática en 2027. Las obras incluyeron sustitución de balasto por hormigón, instalación de mamparas anticaídas, nuevas escaleras de evacuación y desamiantado de túneles. Durante las obras, se ofreció un servicio sustitutivo de autobuses que usaron unos 130.000 pasajeros diarios en días laborables.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que la línea 6 de Metro reabrirá el próximo 20 de diciembre, antes de lo previsto, y estará plenamente operativa durante las Navidades.

Con este adelanto, el Ejecutivo regional da por finalizados los trabajos de renovación en la circular, una de las más utilizadas del suburbano madrileño. Concretamente, la apertura se adelantará once días.

Desde el inicio de las obras del arco este, entre Legazpi y Moncloa, el pasado 6 de septiembre, el Gobierno regional ha establecido un servicio sustitutivo gratuito de autobuses que recorre este tramo en superficie y que utilizan cada jornada laborable alrededor de 130.000 pasajeros, a lo que se sumó un servicio de lanzaderas.

Los trabajos se desarrollan en el marco el proyecto de automatización que el Ejecutivo autonómico tiene previsto culminar en 2027, cuando la Circular se convierta en la primera de toda la red con conducción automática.

Esta transformación permitirá aumentar la capacidad y la frecuencia del servicio en esta infraestructura, la más utilizada por los madrileños con 116 millones de viajeros en 2024 (una media de 400 000 usuarios diarios).

Cómo quedarán las nuevas puertas de andén de la Línea 6 de Metro de Madrid una vez instaladas. Metro de Madrid

Desde el inicio de los trabajos, el cierre se ha dividido en dos etapas para minimizar el impacto. La primera fase —orientada al tramo oeste— obligó a suspender el servicio entre Moncloa y Méndez Álvaro, aunque ambas estaciones han seguido operando como cabeceras del área aún abierta.

La segunda fase, acerca del arco este, también se adelanta, con lo que las estaciones que la forman cerrarán antes. Afecta al trayecto entre Moncloa y Legazpi hasta finales de año, dejando a Arganzuela-Planetario como centro neurálgico de coordinación de las obras y cerrado al público durante los siete meses.

El objetivo final de la renovación es convertir la Línea 6 en la primera de conducción automática de toda la red madrileña, con trenes sin conductor, puertas de andén y una frecuencia de paso de un convoy cada dos minutos.

La reforma integral, con una inversión total estimada en 800 millones de euros, contempla varias actuaciones: sustitución de balasto por placas de hormigón, optimización del trazado, soldadura eléctrica de carriles, instalación de estructuras para las futuras mamparas anticaídas y construcción de nuevas escaleras de evacuación.

Asimismo, se realizarán mejoras adicionales como la implantación de catenaria rígida en las cocheras de Ciudad Universitaria y el desamiantado de túneles en estaciones como Lucero, Alto de Extremadura y Sainz de Baranda.