El Boletín Oficial de Madrid informa: la nueva 'línea de Metro' que estará disponible de manera provisional

Pocas ciudades hay en el mundo que se entreguen tanto a la Navidad como lo hace Madrid actualmente. Y es que la capital de España ha encontrado en estas fechas tan señaladas una oportunidad de mercado que no había visto años atrás. Es por eso que de un tiempo a esta parte, la gran urbe se convierte casi en un parque temático.

Esta conversión no solo llega de manera privada, con las empresas que colaboran en crear ese ambiente único, sino que también lo hacen las instituciones públicas, las cuales se vuelcan año tras año en que durante la Navidad se parezca a las grandes capitales de Centroeuropa o incluso Nueva York.

Dentro de todas estas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo municipal y por el Gobierno regional, hay una que ha llamado la atención de los decenas de miles de usuarios que viajan en Metro cada día. Se trata de la transformación de la Línea 3, la cual se ha convertido en el Tren Mágico de la Navidad.

Un convoy temático que estará disponible para todos los usuarios que quieran montarse a él hasta que concluyan las vacaciones y que fue inaugurado por David Bisbal, quien interpretó dos de sus villancicos en un evento muy especial que contó con la presencia de Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Ellos lideraron un viaje muy especial que supuso el pistoletazo de salida para este tren tan navideño, el cual permanecerá creando un ambiente único hasta que pase el día de Reyes. Además, este viaje inaugural sirvió también para presentar el gran programa de actividades gratuitas amparadas bajo Metro de Madrid y que se celebrarán durante las próximas semanas.

¿Cómo es el tren de la Navidad?

Como parte de las iniciativas que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha para celebrar la Navidad se encuentra este famoso Tren Mágico, el cual estará disponible durante estas fechas tan señaladas para que todos sus usuarios disfruten de él. Además, no requiere de nada en especial, ya que este se encuentra en la Línea 3, para todos aquellos que la usan de manera habitual.

Este tren, impulsado por el Consorcio Regional de Transportes y por la Comunidad de Madrid, cuenta con Miguel Ángel Martín como padrino. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local aseguró que "en una región que vive intensamente la Navidad, y que cada año atrae a miles de visitantes para disfrutar del alumbrado, hacer compras o reencontrarse con familia y amigos, Metro ofrece una alternativa rápida, cómoda y fiable para desplazarse, lo que la convierte en la mejor opción para moverse durante las fiestas".

Dicho convoy constará de una decoración especial con iluminación y vinilos tanto en su parte interior como en la zona exterior. En esta ocasión se encuentran inspirados en elementos tradicionales como el cascanueces, lazos, bolas y otros adornos típicos. Y por si fuera poco, Papá Noel y sus elfos se sumarán al viaje todos los viernes, fines de semana y festivos hasta el 24 de diciembre.

Después, una vez pase la fecha de la Navidad y hasta el 5 de enero, serán los pajes de los Reyes Magos de Oriente los que acompañen a los usuarios del suburbano que recorre la línea 3. Además, para todos aquellos que quieren encontrarse con ellos, deben saber que Metro de Madrid informará diariamente a través de sus perfiles en redes sociales del recorrido y horario aproximado.

Por otro lado, desde AulaMetro informan de actividades como el espectáculo infantil al que asistirán niños de 32 colegios de la región en la estación de El Casar. Así pues, participarán en un trayecto temático entre dicha estación y Almendrales, acompañados por personajes navideños.

Además, el Museo de Los Caños del Peral, situado en el interior de la estación de Metro de Ópera, exhibirá hasta después de las Fiestas el Belén que ha sido compuesto por la Asociación de Belenistas de Madrid. Los viajeros que sean amantes de la música podrán disfrutar también, y de manera gratuita, de un magnífico Coro Góspel que actuará los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre en las estaciones de Canal, Chamartín, Puerta del Sur y Móstoles Central.