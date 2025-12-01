Llega a Madrid el espectáculo de Navidad más buscado de España: 2.000m2, más de 100 shows y a 20 minutos del centro

Las claves nuevo Generado con IA Getafe acoge el espectáculo navideño Brilla Zoo, con más de 100 esculturas iluminadas y una temática centrada en el reino animal. El evento cuenta con 2.000 metros cuadrados de decoración luminosa y un circuito de más de 700 metros en el Parque de La Alhóndiga. Habrá 14 estaciones de gran formato, instalaciones interactivas, zonas de restauración y una pantalla de agua con proyecciones y efectos especiales. Brilla Zoo estará disponible del 5 de diciembre al 4 de enero, con entradas a 5 euros y horario de 17:30 a 23:00 horas.

Como cada año, Madrid se prepara para recibir la Navidad a lo grande. La capital de España se ha propuesto convertirse en un lugar de referencia en estas fechas tan señaladas durante estos últimos cursos. Por ello, cada vez ofrece espectáculos más completos que hacen las delicias de pequeños y mayores.

Mercadillos, juegos de luces, actuaciones y todo tipo de shows que reúnen a millones y millones de personas alrededor de estos espectáculos multitudinarios que han puesto a la capital de España a la altura de grandes urbes mundiales como Nueva York. Y es que para muchos ciudadanos, Madrid ya es un destino de referencia en este tipo de turismo.

Sin embargo, una de las grandes ventajas que tiene Madrid es que la capital no está sola. Aunque su oferta de ocio es casi ilimitada, se completa también con los múltiples eventos que hay en municipios cercanos como Alcalá de Henares o Torrejón de Ardoz.

No obstante, hay un municipio a escasos minutos del centro de Madrid que estrena un espectáculo ideal para una escapada navideña, pero que no tiene nada que ver con el resto de los que podemos encontrar. Se trata de un show centrado en las luces y en el reino animal como gran representación de estas fechas tan señaladas.

El municipio elegido es Getafe y el espectáculo es Brilla Zoo, un evento que ya ha revolucionado el municipio en años anteriores y que ahora llega con una oferta renovada, con más esculturas, con más medios y con más luz para llenar de color unos días que siempre están llenos de magia y de ilusión.

¿Cómo será el increíble espectáculo de Navidad en Getafe?

Más de 100 esculturas iluminadas esperan a los miles y miles de visitantes que pasarán las próximas semanas por Brilla Zoo, el espectáculo que reinventa la Navidad a poco más de 20 minutos del centro de Madrid. Concretamente, en el Parque de La Alhóndiga de Getafe.

Este abrirá sus puertas a partir del 5 de diciembre con un aspecto totalmente renovado, con cientos de efectos visuales envolventes e incluso con una pantalla de agua que se proyectará sobre el lago, transformando esta zona en un parque temático de la Navidad.

Una experiencia inmersiva al aire libre que sin duda constituirá el evento favorito de los más pequeños en estas fechas tan señaladas. Este recorrido temático tendrá una extensión de 2.000 metros cuadrados de decoración luminosa en un circuito de más de 700 metros.

Además, los puntos de mayor interés serán sus 14 estaciones, inspiradas todas ellas en el reino animal y de gran formato. El parque cambiará su aspecto por la noche, cuando estas impactantes animaciones cobren vida gracias a sus luces. Dentro del despliegue no solo habrá estas emocionantes estructuras, sino también instalaciones interactivas y zonas de restauración.

El horario completo de visitas es de 17:30 a 23:00 horas y el tour completo se realiza en unas dos horas. Además, para poder disfrutar de este espectáculo habrá disponible hasta el 4 de enero. Las entradas, que ya están a la venta, se pueden adquirir por solo 5 euros. Desde el Ayuntamiento del municipio ven Brilla Zoo como la llave para que "Getafe vuelva a reinventar su Navidad para sorprender a sus vecinos".

Este año, uno de los principales reclamos será el juego de proyecciones navideñas sobre una pantalla de agua en el lago. En ella se combinarán efectos especiales y ambientación sonora para crear una atmósfera única. Además, esta cambia en cada estación del recorrido. Todo ello forma una experiencia sensorial donde se unen tecnología, creatividad y arte.