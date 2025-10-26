Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su casa de Madrid por 7 millones de euros: con sala de cine, 'piscina-lago' y de 2.500m2

Madrid es una ciudad que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Esta expansión se ha reflejado también en un crecimiento imparable de toda la comunidad, la cual se ha ido transformando a su imagen y semejanza. Y uno de esos nuevos motores de desarrollo son las nuevas urbanizaciones que se han ido creando en el entorno de la capital.

Allí es donde han ido a parar decenas y decenas de rostros famosos, quienes huyendo del boom del centro de la capital han construido en estos rincones apartados de todo sus grandes cuarteles generales, buscando lujo, privacidad y anonimato. Uno de los casos que más revuelo genera siempre es el de los futbolistas.

Estrellas de equipos como Real Madrid o Atlético de Madrid copan estas increíbles urbanizaciones incluso después de haberse marchado de sus clubes, ya que la calidad de vida que allí encuentran es incomparable a cualquier otro rincón del mundo. La zona por antonomasia que más famosos y deportistas registra es La Moraleja.

Y allí se ha producido de manera reciente un gran movimiento que ha generado una gran expectación y un revuelo importante. Se trata de la venta de la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio, una de las parejas más mediáticas de la actualidad y de los últimos años. El exjugador del Real Madrid, ahora en México, y la modelo y presentadora, se han deshecho de la que bien podría ser la casa de sus sueños.

Se trata de una propiedad de 2.500 metros cuadrados que ha sido vendida por un total de 7 millones de euros. Una auténtica fortuna para una de las mansiones más espectaculares de todo Madrid. Sin duda, uno de los chalés más envidiados y que cuenta con todo tipo de lujos y detalles, ya que tiene hasta su propia piscina de dimensiones inimaginables y que más bien parece incluso un lago.

¿Cómo es la mansión de Sergio Ramos y Pilar Rubio?

Sergio Ramos y Pilar Rubio han vendido su mansión de La Moraleja, la urbanización situada en el municipio madrileño de Alcobendas y que reúne a más famosos por metro cuadrado de todo el país. Una casa espectacular que ha sido el cuartel general de una de las parejas más mediáticas del panorama nacional.

Con el paso de los años, ambos han forjado una familia que ahora cuenta con seis miembros tras la llegada de sus cuatro hijos. Y juntos continúan su nueva vida en México después de que Sergio fichara por el equipo Rayados de Monterrey.

La casa en cuestión es una mansión espectacular que ha sido vendida según informa el portal especializado Idealista. El anuncio de venta fue puesto en el año 2024 y finalmente ha sido traspasada por un valor de 7 millones de euros, uno más del que pagó la pareja en el año 2018, cuando ambos iniciaron su andadura en ella.

Las reformas a las que ha sido sometida no solo la han revalorizado, sino que también han permitido crear una casa de anuncio. La propiedad, de más de 1.000 metros cuadrados se encuentra en una inmensa parcela de 2.500 m2. Y como no podía ser de otra forma está equipada con todo tipo de lujos y detalles.

Como suele ser habitual en las casas de este tipo, cuenta con un complejo sistema de domótica y un ascensor panorámico que permite moverse por todas sus plantas mientras se disfruta de las increíbles vistas. Pero si por algo destaca la casa es por sus espectaculares espacios, tanto en el interior como en el exterior.

Fuera la asombrosa piscina que por su disposición sobre el terreno y por su tamaño más bien parece un lago dentro de esta increíble casa. Y dentro, las diferentes zonas de lujo entre las que destaca la zona de sauna, piscina y baños turcos. Pero por si esto fuera poco, además de infinidad de habitaciones y salones, la casa también cuenta con una sala de cine privada y hasta un bar.

La casa está construida dotando de espacio a todas sus estancias y aprovechando al máximo la luz natural. Tanto Sergio como Pilar querían amplios ventanales en cada habitación como seña de diseño contemporáneo. Y en ella dominan los colores neutros, los acabados pulidos, una distribución fluida y un mobiliario de estilo minimalista.

Además, en cuanto a materiales se refiere no se ha escatimado, ya que predomina la calidad con productos como el mármol. La distribución es de lo más particular, ya que en la primera planta dispone de cuatro dormitorios de tipo suite, mientras que en la segunda está el dormitorio principal, varios vestidores, un despacho y hasta una habitación del pánico.

La casa también cuenta con una zona de ocio con barbacoa interior, una sala de juegos y hasta una pequeña casa para invitados totalmente independiente. Y es que con todos estos lujos y diferentes espacios, hasta se hace poco que solo haya sido vendida por 7 millones de euros.