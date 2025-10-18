La nueva calle a 30 minutos del centro de Madrid que quiere ser la nueva Puerta del Sol: 1 año de obras y 5,5 millones de euros

La Comunidad de Madrid se ha consolidado en los últimos años como la región que más ha avanzado en su modernización. El influjo de la capital se nota y cada vez más municipios se suben a ese tren de mejorar sus infraestructuras, sean del tipo que sean.

Uno de los proyectos que se está llevando a cabo de manera insistente en la capital es el proceso por el cual se rehabilitan sus calles más emblemáticas para ser convertidas en zonas de ocio y vida. Algo que no solo se está haciendo en Madrid, sino también en municipios cercanos como Getafe.

Allí, la alcaldesa del municipio transmite su satisfacción por haberse dado ya los primeros pasos hacia delante en la transformación de una de las calles más importantes del municipio. Unos trabajos que arrancarán en el mes de enero de 2026 y que está previsto que se alarguen durante casi todo el año.

Un ambicioso proyecto para reformar la calle Madrid, un punto del municipio que atrae a una gran cantidad de visitantes llegados incluso desde la capital por su impactante poder de atracción y su incomparable nivel de ocio y ajetreo. De hecho, la edila getafense la define como el corazón de la ciudad y el eje central de su vida comercial, social y cultural.

La mala noticia para los habitantes del municipio es que no se trata de un proyecto barato, ya que su coste tendrá un gran impacto en las arcas de la localidad. Sin embargo, esta rehabilitación se entiende como una inversión para crear en ella el entorno de consumo y actividad perfecto.

La nueva calle que se reforma en Getafe

La calle Madrid de Getafe va a sufrir una impresionante remodelación que la va a convertir en uno de los mayores puntos de ocio de la Comunidad de Madrid y de España. Un proyecto impulsado por Sara Hernández, alcaldesa del municipio, y que espera hacer de esta travesía un lugar único.

El proyecto será, sin duda alguna, contundente. Una inversión de 5,5 millones de euros y un plazo de obra estimado que rondará entre los 10 y los 12 meses de obras y trabajos. Un proyecto de renovación integral para crear uno de los nuevos centros de vida comercial, social y cultural de Madrid.

El inicio de las obras está previsto para después de la campaña de Navidad 2025/2026, para así afectar lo menos posible al comercio y a los actos culturales típicos de esta parte del año. Las obras comenzarán en la Plaza de la Constitución y llegarán hasta la calle Pizarro en un tramo, y de la calle Magdalena hasta la calle Lártiga en el otro.

Unos trabajos que supondrán una de las mayores obras municipales en la historia reciente de la región, ya que no se limitarán a una renovación de pavimentos y canalizaciones subterráneas. También supondrán una rehabilitación y renaturalización de la calle, con zonas verdes, toldos para generar sombra, un nuevo mobiliario urbano, iluminación, cámaras de seguridad y un rediseño de la movilidad para garantizar su carácter peatonal.

La alcaldesa Sara Hernández es una de las grandes defensoras del proyecto: "Todo lo relevante que pasa en nuestra ciudad tiene como epicentro, antes o después, la calle Madrid. Es el corazón de Getafe y motivo de orgullo, pero vamos a reforzarlo como nos pide la ciudadanía, revitalizarlo social y comercialmente, como punto de convivencia y socialización".

El objetivo es hacer de este icónico punto de Getafe un espacio más habitable, sostenible, moderno y cosmopolita, siendo una referencia para todos los madrileños, incluidos los de la capital. De hecho, uno de los objetivos es hacer del entorno un espacio más 'verde' que algunos iconos de Madrid.

"No podemos permitir que en Getafe ocurra lo que pasa en la Puerta del Sol, donde no hay ni un espacio verde. La calle Madrid será ejemplo de cómo combatir el calor urbano con naturaleza y sombra".

El proyecto también incluye la mejora de la Plaza General Palacios, la Cibelina y un rediseño de la movilidad en calles adyacentes. La calle Lártiga cambiará de sentido para facilitar el acceso a colegios, y desde Magdalena quedará restringido el tránsito de vehículos por la calle Madrid, corrigiendo una anomalía en materia de movilidad, salvo para residentes y autorizados.

La instalación de cámaras de control de accesos garantizará el uso peatonal de la vía, siendo compatible con la carga y descarga en los horarios que queden fijados. "Queremos una calle Madrid que no solo sea símbolo de Getafe, sino también un referente de ciudad moderna, sostenible y cohesionada".