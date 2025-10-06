La mansión de Luis Miguel (55 años) en Madrid de 3 millones de euros: de 500 m2, cuatro plantas y con una gran piscina

Algunas personas buscan en Madrid un espacio de oportunidades. Una gran ciudad en movimiento donde, históricamente, se dice que hay más trabajo y más posibilidades de crecer. Sin embargo, otros buscan en Madrid estar cerca de donde todo pasa, pero a la vez, encontrando su rincón en el mundo.

Por ello, quienes tienen la posibilidad de mudarse a Madrid lo hacen ipso facto. Y es que la capital de España es una ciudad que atrae a grandes y pequeños por igual. Por ello, cada vez más rostros conocidos buscan en sus calles todo lo que no pueden encontrar en otras partes del mundo.

Madrid ofrece una calidad de vida inigualable. Una ciudad abierta y llena de estímulos. Pero a la vez un clima perfecto para disfrutar de buenos días casi todo el año. Y además, en los últimos tiempos ha ido perfeccionando el arte de crear pequeños cuarteles generales de famosos.

Uno de los más frecuentados es La Finca, la conocida urbanización de Pozuelo de Alarcón donde residen grandes personajes de toda índole. Desde estrellas de la televisión hasta aristocráticos pasando incluso por deportistas. Y desde hace unos meses, es el exclusivo 'barrio' elegido por el cantante Luis Miguel.

El cantante mexicano, que empezó viviendo de alquiler, decidió lanzarse al universo inmobiliario y comprar un espectacular chalet en esta concurrida zona de la Comunidad de Madrid. Una increíble mansión para pasar a ser vecino de estrellas como Cristiano Ronaldo.

¿Cómo es la casa de Luis Miguel en Madrid?

Hace un tiempo que Luis Miguel decidió ordenar su vida por completo. Y para ello eligió Madrid. El cantante y productor mexicano es un gran enamorado de nuestro país. Y desde hace ya varios años, también lo es de su nuevo amor, Paloma Cuevas.

Juntos han construido una nueva vida en Madrid, aunque en entornos separados. Ya que Luis Miguel se encuentra a caballo entre el movimiento del centro de la capital y la discreción que le ofrece una de las urbanizaciones más seguras y blindadas de España.

El artista posee un impresionante chalé de unos 500 metros cuadrados en La Finca, más concretamente en la de Los Lagos 2. Allí decidió adquirir un adosado que tenía un valor de unos 3 millones de euros. Sin embargo, desde entonces ha permanecido muy atento al mercado.

Y es que parece que el cantante latino quiere hacerse un imperio inmobiliario en la Comunidad, ya que frecuentemente visita otras propiedades, algunas de ellas valoradas incluso en 12 millones de euros. No será que en su actual residencia no disfruta de todo tipo de lujos.

Su impresionante casa, dividida en dos grandes plantas, además de contar con otras dos entreplantas, cuenta con todos los detalles que podamos imaginar. Su inmensa finca le permite tener un asombroso jardín, pero también una inmensa piscina donde se refugia de los días de intenso calor, como los que ha hecho este verano.

Además, la casa está compuesta por estancias diáfanas y muy amplias combinando tonos oscuros y claros, buscando predominancia de la luz y, sobre todo, cuidando los detalles y el lujo en cada rincón. Una de las habitaciones más espectaculares es su increíble salón.

Para Luis Miguel, el único defecto de esta casa es que tiene 'vecinos' a su alrededor. Por ello, ha seguido buscando otras viviendas en las que poder aislarse aún más para continuar su nueva vida junto a su pareja Paloma Cuevas.