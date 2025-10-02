La 'trampa' de la cuota mensual de 135€ en todos los colegios concertados de Madrid: "Si no se paga, el niño se queda en casa"

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) ha presentado la décima edición del Estudio de Cuotas y Precios en Colegios Concertados en el que concluye que, de una muestra de 101 centros de los 455 que hay en Madrid, en el 100% de los centros se cobra una cuota base que vulnera el derecho a la gratuidad de la enseñanza de las familias.

Según informan en su estudio, en la Comunidad de Madrid, la cuota más alta registrada es de 277 euros al mes, con una media creciente que alcanza los 135,90 euros mensuales.

Por otro lado, el 66 % de los 101 colegios visitados cobra más de 1.500 euros al año solo en concepto de cuota base.

A nivel nacional, este informe constata que el 25% de los colegios que cobran una cuota básica educativa no entregan ningún documento de precios ni hoja informativa durante el proceso de información.

Además, Madrid es una de las comunidades donde predominan con más fuerza los colegios de titularidad mercantil, un 50,5%, lo que muestra una orientación más empresarial en la gestión educativa concertada.

En los últimos cuatro años, desde CICAE han detectado una tendencia creciente de la cuota promedio de los colegios concertados en la Comunidad de Madrid, alcanzando este año un nuevo máximo de 135,90 euros mensuales.

Entre cuotas y otros servicios, ir a un colegio concertado en Madrid puede suponer una media de hasta 5.700 euros al año por alumno.

Obligatoriedad y exclusión

En caso de que una familia se niegue a pagar estas cuotas, desde el centro les informan de posibles consecuencias para los alumnos, que implican su exclusión de alguna manera.

De hecho, según el estudio, en Madrid es donde está más presente el factor de exclusión, que aparece en el 29% de los casos.

Según el estudio, además de usar el argumento de la exclusión del alumno, algunos colegios mencionan la "obligatoriedad" de pagar la cuota base, ya que proporciona "servicios o actividades adicionales" o "cubre gastos que no incluye el Gobierno de la Comunidad".

Sobre la exclusión del alumno en caso de no pagar la cuota, el estudio de CICAE recoge algunos casos concretos. Por ejemplo, en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón informan de que el alumno "se tendría que quedar en casa".

En el colegio Los Abetos, de Manzanares el Real, informaron de que "no hay problema en no pagar, pero el alumno entraría a las 10.00 horas en lugar de a las 9.00 horas".

La obligatoriedad de pagar la cuota es el otro gran argumento de los centros. Por ejemplo, en el Casvi de Boadilla del Monte indican a los padres de que "no existe posibilidad de no pagar la cuota" porque "la jornada es continuada y se incluyen servicios y actividades adicionales".

Por todo ello, Elena Cid, directora general de CICAE explicó este martes por la mañana, durante la presentación del estudio, que "el modelo de conciertos educativos se está desvirtuando, pues en su origen no había interés lucrativo, ni entidades titulares mercantiles".

"Ahora, muchos colegios cobran cuotas obligatorias a las familias bajo conceptos educativos, vulnerando la gratuidad de la educación y fomentando la segregación escolar. Nos preocupa especialmente la inacción de las administraciones con la entrada de fondos de inversión en la educación sostenida con fondos públicos", apuntó.

Cid añadió que "cuesta entender que la administración educativa permita que algunos colegios cobren por conceptos que no están recogidos en la Ley, como pueda ser 'proyecto educativo' o 'complemento formativo'".

Por ello, desde CICAE recomiendan que las familias "se informen bien" para no pagar estas cuotas y que "se junten" y apoyen entre sí.