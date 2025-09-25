'Milagro' político en Aranjuez contra una macrogranja solar: unanimidad ante el riesgo de dejar de ser Ciudad Patrimonio

Rendere elaborado por el Ayuntamiento de Aranjuez sobre cómo quedarán los terrenos cercanos al barrio de la Montaña. EE

Aranjuez no quiere convertir su skyline en una macrogranja solar. Por ello, ha conseguido poner de acuerdo a todos los grupos que componen el Ayuntamiento para aprobar la puesta en marcha de acciones judiciales contra la instalación de placas solares fotovoltaicas que hay en el entorno del municipio.

Tal y como ha confirmado el Ayuntamiento a este diario, el Consistorio ha aprobado por unanimidad una propuesta presentada por el alcalde del PP, Miguel Gómez Herrero, para el ejercicio de acciones judiciales contra la instalación de plantas solares fotovoltaicas en el entorno del municipio, dentro de la zona de amortiguamiento del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2001.



El consistorio ha tomado esta decisión tras constatar los "riesgos graves e irreversibles" que estos proyectos pueden suponer para los valores de autenticidad e integridad del Paisaje Cultural, cuya universalidad y excepcionalidad fueron expresamente reconocidas por la UNESCO en 2015.

Todo se remonta a hace más de un año, cuando un proyecto de un fondo de inversión recibió el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica para levantar una macrogranja solar, bautizada como Envatios XXII-Fase II.

Las plantas ocuparán 600 hectáreas de terreno rústico en el terreno de Colmenar de Oreja, que limita, directamente, con Aranjuez. De hecho, el proyecto está a menos de 25 metros de viviendas y centros de educación del barrio de La Montaña, Aranjuez.

Rendere elaborado por el Ayuntamiento de Aranjuez sobre cómo quedarán los terrenos cercanos al barrio de la Montaña. EE

En la actualidad el terreno donde se prevén instalar los paneles solares son olivares, por lo que sus promotores sólo han tenido que cambiar el uso de la explotación del terreno con el visto bueno de los dueños de las tierras y las autoridades correspondientes. En última instancia, el Gobierno de España.

En el periodo de alegaciones del proyecto, Aranjuez y los vecinos ya levantaron la voz contra el mismo, pero no se revocaron las licencias. Así, ahora el Ayuntamiento da un paso más y se decide a impugnar "ante los tribunales correspondientes" las resoluciones favorables que ha tenido la instalación por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Tercer Teniente de Alcalde y Portavoz del Gobierno, Ignacio Díaz Toribio, ha subrayado que “nuestra obligación como institución es preservar el legado cultural y natural que nos identifica como ciudad". "Aranjuez no puede arriesgar su permanencia en la Lista de Patrimonio Mundial frente a proyectos que no han tenido en cuenta su impacto sobre este valor excepcional”.

Para alegar el daño que están haciendo al patrimonio de Aranjuez, las autoridades del Consistorio se apoyan en una Evaluación de Impacto Patrimonial emitida por la profesora Carmen Añón, reconocida autoridad en la materia.

En ella, la especialista concluye que las plantas solares proyectadas generan "perturbaciones severas en el conjunto del Paisaje Cultural y que su efecto acumulativo podría comprometer incluso la permanencia de Aranjuez en la Lista de Patrimonio Mundial".

En la misma línea, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha advertido de un impacto ambiental “severo y permanente” que pone en riesgo los valores protegidos por la Convención del Patrimonio Mundial de 1972.

Trabajo de los vecinos

Desde el equipo del popular Miguel Gómez, insisten en el "compromiso" de todo el Ayuntamiento con la defensa del Paisaje Cultural de Aranjuez y con la protección de un patrimonio "reconocido en todo el mundo como testimonio único de la interacción entre la naturaleza y el ser humano".

"Agradecemos la colaboración de ASOCUM y de los vecinos, por sus aportaciones en este asunto que nos afecta a todos", insisten.

Y es que, uno de los movimientos que más ha sonado estos meses contra el proyecto ha sido, precisamente, el vecinal. Ellos han organizado todo tipo de movilizaciones, pero no han conseguido nada, puesto que el proyecto tiene el aval del Gobierno de España, gracias a la aprobación de la necesaria declaración de impacto ambiental (DIA).

Envatios XXII Fase II, la planta de la discordia, es una de las más grandes que se prevé instalar en el terreno de Aranjuez. Pero no es la única.

Ya en noviembre del 2024, el Consistorio de Miguel Gómez denunciaba que sobre la mesa del Ministerio de Transición Ecológica hay cuatro macroproyectos de plantas fotovoltaicas que superan las 600 hectáreas.

Se trata de los proyectos denominados como Envatios XXII fase II (el que está cerca del barrio de La Montaña), los Pradillos, Tagus I y Las Fresas.