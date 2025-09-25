El exclusivo reloj inspirado en el Metro de Madrid del que salen a la venta solo 50 unidades: con cristal de zafiro y por 395 euros

Que Madrid es una ciudad, y una región, única es algo sabido por todos aquellos que han disfrutado de ella en algún momento de su vida. Sin embargo, reflejar esa esencia en un único símbolo resulta una tarea sumamente complicada.

Uno de los valores principales de la capital y de toda la Comunidad son sus fuertes y efectivos sistemas de transporte público. Esos que salvan cada día a millones de madrileños que intentan no ser víctimas de los avatares de un tráfico que es imposible de domesticar. Y menos aún con la cantidad de obras que hay en estos momentos en la localidad.

Sin embargo, cuando se habla de los transportes públicos de una ciudad como Madrid, especialmente del Metro, el más utilizado, se suele hacer para poner de manifiesto alguna incidencia o incluso alguna actualización de sus sistemas y servicios.

Lo que no esperamos es que el Metro de Madrid se convierta en joya. Algo que sucede a partir de este jueves cuando sale a la venta el exclusivo y oficial reloj del Metro de Madrid. Una pieza de gran belleza que responde a una impactante iniciativa del Consorcio Regional de Transportes y del Ejecutivo regional.

Y es que este reloj solo podrá ser comprado por unos pocos, no solo por su alto precio, sino porque sale a la venta a partir de este 25 de septiembre en una edición súper limitada. No obstante, la ocasión lo merece, ya que se trata de una pieza que ha generado una gran admiración por su composición, su sencillez y su sobriedad sin perder ni un solo punto de elegancia.

¿Cuánto cuesta el reloj del Metro de Madrid?

Una de las cuestiones que más importa a los madrileños del Metro de Madrid es que sea un servicio puntual. Pues bien, a partir de ahora, todos podrán medir la fiabilidad de los trenes del suburbano que recorre la región con el reloj oficial del Metro de Madrid.

Este exclusivo artículo sale a la venta el jueves y se trata de un reloj Berbier con capacidad para ser sumergible, de acero inoxidable y cristal de zafiro. Además, será una edición muy limitada ya que solo saldrán a la venta 50 unidades numeradas.

Pero lo más llamativo de todo es el precio, ya que podrá adquirirse por un precio de 395 euros. Además, este artículo estará únicamente disponible en la nueva tienda del suburbano madrileño que será inaugurada próximamente junto a la estación de Ópera.

En la esfera aparece el logo de Metro y cada uno de los números está identificado con los colores de las líneas de la red. Junto con el reloj se entrega también una tarjeta escaneable en la que se pueden consultar las instrucciones de uso, la garantía y las especificaciones del producto.

Debido a su alto precio, Metro de Madrid ha decidido crear una segunda versión más asequible para seguir honrando el orgullo madrileño desde nuestra muñeca. Se trata de un modelo con la esfera similar, pero con correas de silicona intercambiables. Su precio es de 120 euros.

De esta manera, Metro de Madrid lanza un nuevo producto de merchandising que viene a ampliar un catálogo ya de por sí considerable. En esta tienda, que comenzó a funcionar en el año 2012, podemos encontrar desde libros hasta complementos para el hogar o incluso ropa como zapatillas.

El exclusivo reloj en honor al Metro de Madrid.

Este es uno de los productos que más éxito ha tenido, ya que fueron diseñadas por Tito Customs con motivo del 105 aniversario de la compañía y de las cuales ya se han vendido más de 1.000 pares.

Dentro de este catálogo también se han puesto a la venta productos relacionados con algunas estaciones en particular como la antigua señalética de la estación de Santiago Bernabéu, la cual se agotó en cuestión de minutos. Pero el producto que mejor acogida tuvo fue el famoso jersey de Navidad que tras ponerse a la venta en los años 2023 y 2024 consiguió dar salida a más de 3.000 unidades.