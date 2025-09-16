Los nuevos coles de educación especial con los que Ayuso planta cara a Sánchez por su modelo educativo: "No es gueto"
El Gobierno regional invertirá 23,5 millones en tres nuevos centros públicos de esta modalidad que sumarán 575 nuevas plazas escolares en Móstoles, El Escorial y la capital.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este martes la apuesta de su Gobierno por los centros públicos de Educación Especial y ha anunciado la construcción de tres nuevos colegios en Móstoles, El Escorial y el distrito madrileño de Villaverde.
El Ejecutivo regional invertirá 23,5 millones de euros en estas infraestructuras, que contarán con 575 plazas escolares y cuyas obras arrancarán en la actual Legislatura.
"Para nosotros no es aceptable ni humano decir que estos centros son guetos que se tienen que cerrar, como escuchamos la semana pasada a dirigentes nacionales", ha señalado Ayuso tras visitar el colegio público Duque de Ahumada, en Valdemoro, abierto en el curso 2023/24.
La presidenta ha defendido que estos espacios son "hogares de aprendizaje" y ha advertido de que tampoco se puede "perseguir a las familias que los eligen ni decir que intentan discriminar o segregar". A su juicio, "esto no es ir contra ellos, es todo lo contrario; es hablar sin saber lo que se está diciendo".
Ayuso ha subrayado que no dar a cada niño o joven lo que necesita, especialmente a los más vulnerables, "no es verdadera igualdad".
La Comunidad de Madrid defiende sin fisuras la educación especial, elegida por miles de familias con niños y jóvenes con discapacidad, autismos y otras muchas dificultades.— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 16, 2025
Este es el gasto social que hacemos nosotros.
Frente a los que amenazan y ofenden a estas familias y… pic.twitter.com/c4IZske1at
La igualdad, ha remarcado, "empieza por reconocer que son únicos". Por eso, ha asegurado que el compromiso de la Comunidad de Madrid con la Educación Especial será "inquebrantable" y se defenderá "en España, en las instituciones europeas y en los tribunales si hace falta".
Actualmente, la región dispone de 27 centros públicos de Educación Especial y 156 aulas específicas repartidas en 60 colegios ordinarios. A esta oferta se suman este curso 2025/26 un total de 919 aulas para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), 37 más que el año pasado, y 156 aulas de Educación Especial en colegios públicos, 51 más que en el curso anterior.
Los centros de Educación Especial imparten enseñanzas de Infantil, Básica Obligatoria y Talleres Formativos, además de ofrecer recursos y servicios personalizados a los alumnos y sus familias. Sus plantillas cuentan con perfiles altamente especializados y las instalaciones están adaptadas para un cuidado individualizado.