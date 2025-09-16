Los nuevos coles de educación especial con los que Ayuso planta cara a Sánchez por su modelo educativo: "No es gueto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este martes la apuesta de su Gobierno por los centros públicos de Educación Especial y ha anunciado la construcción de tres nuevos colegios en Móstoles, El Escorial y el distrito madrileño de Villaverde.

El Ejecutivo regional invertirá 23,5 millones de euros en estas infraestructuras, que contarán con 575 plazas escolares y cuyas obras arrancarán en la actual Legislatura.

"Para nosotros no es aceptable ni humano decir que estos centros son guetos que se tienen que cerrar, como escuchamos la semana pasada a dirigentes nacionales", ha señalado Ayuso tras visitar el colegio público Duque de Ahumada, en Valdemoro, abierto en el curso 2023/24.

La presidenta ha defendido que estos espacios son "hogares de aprendizaje" y ha advertido de que tampoco se puede "perseguir a las familias que los eligen ni decir que intentan discriminar o segregar". A su juicio, "esto no es ir contra ellos, es todo lo contrario; es hablar sin saber lo que se está diciendo".

Ayuso ha subrayado que no dar a cada niño o joven lo que necesita, especialmente a los más vulnerables, "no es verdadera igualdad".

La Comunidad de Madrid defiende sin fisuras la educación especial, elegida por miles de familias con niños y jóvenes con discapacidad, autismos y otras muchas dificultades.



Este es el gasto social que hacemos nosotros.



Frente a los que amenazan y ofenden a estas familias y… pic.twitter.com/c4IZske1at — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 16, 2025

La igualdad, ha remarcado, "empieza por reconocer que son únicos". Por eso, ha asegurado que el compromiso de la Comunidad de Madrid con la Educación Especial será "inquebrantable" y se defenderá "en España, en las instituciones europeas y en los tribunales si hace falta".

Actualmente, la región dispone de 27 centros públicos de Educación Especial y 156 aulas específicas repartidas en 60 colegios ordinarios. A esta oferta se suman este curso 2025/26 un total de 919 aulas para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), 37 más que el año pasado, y 156 aulas de Educación Especial en colegios públicos, 51 más que en el curso anterior.

Los centros de Educación Especial imparten enseñanzas de Infantil, Básica Obligatoria y Talleres Formativos, además de ofrecer recursos y servicios personalizados a los alumnos y sus familias. Sus plantillas cuentan con perfiles altamente especializados y las instalaciones están adaptadas para un cuidado individualizado.