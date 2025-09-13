Este es el pueblo a 30 minutos de Madrid que quiere ser el más seguro de España: patrullas de control y un plan 'anti-okupas'

A pesar de que la Comunidad de Madrid, y en especial su capital, son lugares que han alcanzado una gran calidad de vida, la situación de inseguridad que se ha propagado por diferentes puntos de España ha provocado que también en el eje peninsular hayan surgido dudas.

Por ello, cada vez son más los municipios que buscan blindarse para proteger a sus vecinos ante una criminalidad que da sensación de crecer como la espuma. De hecho, el principal propósito de muchos pueblos es evitar, en primer lugar, fenómenos al alza como la 'okupación' ilegal.

Sin embargo, estos no son los únicos delitos que los ayuntamientos buscan alejar de sus calles. De esta forma, algunos pueblos de la Comunidad de Madrid ya están tomando cartas en el asunto, introduciendo algunas medidas, como son los casos de Pinto o de Galapagar.

Ahora, otro de los pueblos que se ha tomado en serio el hecho de proteger sus calles, o de aumentar esa sensación de seguridad de sus vecinos, es Fresno de Torote. Este pequeño municipio de la Comunidad de Madrid lleva años apostando por este tipo de medidas.

Sin embargo, este pasado mes de agosto llegó la última de sus novedades: incluir patrullas por sus calles. Una decisión que ha contado con gran apoyo entre los vecinos, lo que ha provocado que se haya ampliado más allá de los meses más fuertes del verano, cuando aumentan los delitos al haber mayor movimiento en la zona.

El pueblo más seguro de España

Es un reto difícil, pero Fresno de Torote se ha propuesto llegar a ser el pueblo más seguro de España. Y de momento, las expectativas se están cumpliendo y los resultados están llegando. Un camino que comenzó hace más de un lustro y que continúa dando pasos hacia delante.

Este municipio de unos 2.500 habitantes situado al este de la Comunidad de Madrid tomó una decisión hace unos años: blindarse por completo. Una intención que encabeza su alcaldesa, Isabel Arias, y que ha permitido al Consistorio aprobar una serie de medidas un tanto llamativas.

El objetivo es no vivir un repunte de la criminalidad como otros rincones de España. Y no tener que buscar solución a un problema, sino apostar por la prevención. Las medidas adoptadas no solo han afectado al propio núcleo urbano de Fresno, sino también a la pedanía de El Jardín de Serracines y a la urbanización de Los Olmos.

La medida más importante de este proyecto que busca dar tranquilidad a sus vecinos llegó en el mes de agosto, cuando se contrataron hasta dos patrullas de una empresa de seguridad. La buena acogida de la medida ha provocado que el trabajo de una de ellas se extienda durante el mes de septiembre.

Una decisión novedosa y rompedora que podría ser seguida por otros rincones de la Comunidad o incluso de toda España, en esa carrera por ser el pueblo más protegido. El Ayuntamiento ha asumido el contrato para garantizar la seguridad de todos los vecinos.

No obstante, la patrulla que recorre las calles de Fresno no está formada por un equipo de vigilantes de seguridad, sino que simplemente son una especie de controladores sin armas. Y sus efectos ya se están haciendo notar, ya que el pueblo ha sido un entorno seguro sin que estos tengan que intervenir.

En el pueblo se congratulan de que estas patrullas tengan un carácter disuasorio y no violento, celebrando que los delincuentes ni siquiera vean como una opción acudir a su municipio para robar o para asaltar viviendas con el objetivo de quedarse a vivir en ellas de manera ilegal.

A pesar de estos buenos resultados, en Fresno de Torote quieren continuar con este tipo de medidas para seguir reduciendo los niveles de criminalidad en el municipio a cero. La prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad de los vecinos ante cualquier escenario.

Con esta medida, la localidad sigue creciendo en niveles de seguridad dentro de un proyecto en el que también se incluyen medidas como la instalación de cámaras de tráfico en puntos calientes para poder ejercer una labor similar a la vigilancia total.

Esta es una medida que seguirán implementando en los próximos meses, ya que el gran reto es conseguir una sensación de seguridad general en cualquier entorno. Además, ven este despliegue como un complemento a las autoridades que ya intervienen de manera rutinaria y efectiva en una zona que, eso sí, consideran tranquila.

Sin embargo, al no disponer del servicio de Policía Local, los vecinos de Fresno de Torote solo cuentan con la protección de los pocos efectivos de la Guardia Civil que se despliegan por la zona. Por ello, los vecinos se sienten mucho más seguros de la mano de estas patrullas que podrían seguir ampliando su presencia en el pueblo durante los próximos meses.