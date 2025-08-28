El "caos" del inicio del curso en Madrid: fuga de profesores y "vacantes sin cubrir" por el retraso para asignarlas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, en el CEIP San Juan Bautista en Arganda del Rey durante su visita al centro con motivo del inicio del curso escolar 2023-2024. A. Pérez Meca / Europa Press

Terminando ya agosto, el inicio de curso en los colegios e institutos de la región madrileña está a la vuelta de la esquina. Aunque, según el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), la gestión de la misma por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad va "con retraso".

Esto es en el proceso de asignación de destinos provisionales para el curso escolar 2025-2026, puesto que afirman que, aparte de hacerse "tarde", se han publicado unas listas provisionales "llenas de errores", generando "una situación de absoluta inseguridad jurídica y pérdida de derechos para miles de docentes". Lo que se traduce en que al inicio del curso "habrá centros que no tengan profesores suficientes".

Se trata del problema más inmediato, aunque se suma a otro, también señalado por el sindicato. El pasado mes de mayo publicaron su pionero informe sobre el concurso general de traslados con datos obtenidos directamente del Ministerio de Educación.

En ellos se mostraba cómo en la Comunidad de Madrid, en los últimos seis años -en los que ha habido cuatro convocatorias para permitir al profesorado con plaza fija pedir el traslado a otra comunidad autónoma-, el número de docentes ha ido en decrecimiento. Se posiciona así Madrid como la región que más profesores pierde.

En total, la convocatoria pasada (2024-2025) el número fue de 631, frente a los 380 de Cataluña, la siguiente en la lista. Y es que, según explica Sergio López, coportavoz de STEM, a Madrid Total, la comparación es "preocupante", teniendo en cuenta que esta última cuenta "con casi el doble de funcionarios de carrera": 39.000 en Madrid y 77.000 en Cataluña.

Éxodo de profesores

Desde STEM lo achacan a un descontento generalizado entre maestros de Primaria y profesores de Secundaria en Madrid. Esto es así por dos razones principales: el salario y la carga de trabajo.

"El primer factor importante es la insuficiencia de retribuciones respecto al nivel de vida de la Comunidad de Madrid, comparado con otras comunidades autónomas", tal y como especifica López.

Pone el ejemplo de Euskadi: "Los maestros cobran 330 euros más brutos mensuales y los profesores de secundaria 545 euros. El porcentaje del salario bruto medio destinado al alquiler de una vivienda allí es del 56%. No está mal, pero es que en Madrid es del 71%. Por tanto, pensamos que la cuestión retributiva es muy importante teniendo en cuenta que hemos perdido desde 2011 en Madrid el 20% de nuestro poder adquisitivo".

Hay otras regiones, como la Comunidad Valenciana, en las que se cobra incluso menos que en Madrid: "entre 40 y 50 euros brutos mensuales" de diferencia, "sin embargo, ganan docentes significativamente". Según el estudio de STEM, 412 más para ser exactos.

Manifestación por la educación pública en mayo de 2024 en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

Por eso, el siguiente factor que subrayan desde el sindicato son las condiciones laborales. "En Madrid tenemos más horas lectivas que en la mayoría de los territorios, lo que implica una sobrecarga de trabajo", cuenta López.

De las 37 horas semanales que tienen los profesores, hay una parte que se dedica exclusivamente a dar clase y otras destinadas a correcciones, reuniones y demás tareas. "Las horas lectivas en Madrid están en 20 para los docentes de ESO y 25 para los maestros", (aunque antes del verano se llegó a un acuerdo con los sindicatos en la Mesa Sectorial para bajar la primera a 19).

López explica que en la mayoría de las regiones ya se han reducido a 18 y 23, un cambio significativo, puesto que tener más horas lectivas se traduce en "más alumnos a los que atender". "Por lo tanto, genera más correcciones, más atención individualizada, preparación de más exámenes... En definitiva, más trabajo".

Gema es un ejemplo claro de esta decisión. Hace dos años decidió pedir el traslado de un colegio de Móstoles a uno en un pueblo de la costa de Asturias, a donde se fue con su marido y sus dos hijos. "Estamos muy contentos. Hemos mejorado en calidad de vida, sobre todo en nivel de estrés".

🚗CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS: EL PROFESORADO EMPIEZA A HUIR DE MADRID



Los datos expuestos en este informe, que creemos inédito, no os dejarán indiferentes.



🌐 Ver en web de STEM:https://t.co/Fp7YrcM9MU pic.twitter.com/cpprcWwKVo — STEM (@stemstes) May 26, 2025

Cuenta la docente que, aunque los sueldos son parecidos a los de Madrid, la carga de trabajo no es tanta como la que tenía anteriormente. "Además, aunque aquí también han subido los precios de los alquileres, no son equiparables con los de Madrid. La vida es más barata".

Según los datos de la última convocatoria del concurso de traslados, Asturias es la quinta comunidad a la que más profesores procedentes de la región madrileña van (con 23 en este caso). Antes que ella están Galicia (a la par, con 24), Andalucía (51) y Castilla y León (59) y Castilla-La Mancha (a la cabeza, con 89).

Ante estos datos, López señala que "aunque muestran una tendencia clara", es difícil contabilizarlo, pues depende del número de plazas ofertadas y de cuantas peticiones hubo.

"Está claro que hay una huida de talento. Es la Administración la que debería valorar que aquí puede estar habiendo un problema para que analice el porqué se produce esto y ponga los medios para resolverlo", argumenta el coportavoz.

"Caos" en Madrid

Por otra parte, el "caos" que critican en la Comunidad es referido a las plazas dirigidas para interinos o funcionarios de carrera que no tienen destino definitivo. Se trata de vacantes que pueden cambiar cada año.

En este sentido, desde la agrupación afirman en un comunicado que "la Consejería de Educación vuelve a retrasarse un año más, en esta ocasión hasta mediados de agosto, dejando a miles de docentes con menos de 15 días para encontrar vivienda, reorganizar su vida personal y afrontar el inicio del curso en condiciones dignas".

📄 Carta al Consejero:



Desde STEM denunciamos la mala planificación en la asignación de destinos por parte de la Consejería de Educación y exigimos:



✅ Corrección inmediata de listas

✅ Nuevo plazo de renuncias

✅ Asunción de responsabilidades

✅ Adopción de medidas a futuro pic.twitter.com/6qwUXSwA3q — STEM (@stemstes) August 13, 2025

Según explica López, es el 1 de septiembre cuando tienen que incorporarse a la vacante que vayan a cubrir, pero las listas definitivas salieron el 18 de agosto, cuando "deberían de haber salido con un mes de antelación".

"Esto implica que los interinos que vienen de otras comunidades y no saben dónde les va a tocar, tienen 12 días para buscarse un alquiler", dice. Asimismo, "habrá centros con grupos que no tengan profesor". Algo que, asegura, se viene repitiendo desde hace "unos cuatro años".

Por lo tanto, desde STEM denuncian que este proceso "debería estar dotado de más personal administrativo para su tramitación y mejor planificación, permitiendo su correcta finalización a más tardar a principios de agosto, como sería razonable".

Y es que achacan el problema a los numerosos fallos que han ido publicando "hasta en tres ocasiones" en las listas provisionales. "La mala gestión de la Consejería ha provocado que aspirantes que por puntuación debían obtener un destino provisional no lo hayan conseguido, mientras que a otros con menos puntuación según el baremo oficial si se les ha asignado", recalcan.

El problema que comentan vendría de un fallo en la aplicación informática a través de la cual se hacen las asignaciones. Al poder elegir aplicar a determinados centros de destino con unas características, si no encuentra ninguno disponible que las cumple, no asigna otra vacante. Se la dan a otras personas que están por detrás en la lista.

"La Consejería ha emplazado a los aspirantes que han reclamado contra estas listas provisionales a esperar a las listas definitivas. Esto les hace perder su derecho a renunciar al primer destino adjudicado, aun cuando tengan más puntuación que otros aspirantes que sí han podido elegir si renuncian o no", alegan.

Atribuyen esto a una "consecuencia de los recortes de personal" en la Consejería, a la que exigen que subsanen estos errores. Aunque desde la misma aseguran que el proceso de asignación de destinos de docentes para este curso "se está llevando a cabo con normalidad".