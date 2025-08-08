Se buscan vecinos en este pueblo a 1 hora de Madrid ideal para jubilarse: es el más barato para vivir y de los más turísticos

Madrid siempre se ha concebido como una ciudad de grandes oportunidades. El gran movimiento que hay en la capital hace pensar a muchas personas que puede ser el lugar perfecto para buscar una vida mejor, encontrando un buen trabajo o también algo en el mercado inmobiliario que nos permita la emancipación.

Sin embargo, la masificación que sufre la ciudad en los últimos años hace que cada vez sea más difícil encontrar esas buenas oportunidades sea cual sea el ámbito en el que busquemos. Pero es precisamente esta situación tan compleja lo que ha llevado a reactivar otras zonas de la región.

Si Madrid se colapsa, las oportunidades surgen en los pueblos cercanos. Y hay algunos municipios que se están poniendo especialmente de moda porque se aprovechan de esta situación. Son aquellos que todavía registran precios 'bajos' para la vivienda.

Un rara avis en la Comunidad de Madrid que nos lleva de viaje hasta Colmenar de la Oreja, el pueblo que ha pasado a conocerse como el destino perfecto de los jubilados en la región. Y es que parece que no hay un municipio mejor para esa parte de la vida en la que ya no tenemos obligaciones laborales.

En una época en la que retirarse a la playa ya no está de moda, muchas personas prefieren quedarse en el centro de España, pero alejados del ruido de la capital. Por ello, este municipio a menos de una hora de Madrid se presenta como la opción perfecta.

¿Cuáles son los beneficios de vivir en Colmenar de la Oreja?

Si te gusta Madrid, pero no vivir en lo más agitado de la capital de España, la solución es optar por uno de los municipios cercanos y que forman parte de la región. Sin embargo, incluso en esas opciones alternativas, hay que saber dónde buscar.

Por ejemplo, en Madrid, el precio del metro cuadrado se sitúa entre los 4.500 y los 5.500 euros, dependiendo mucho de la zona. Estas cantidades asustan a muchas personas que prefieren decantarse por otras zonas con precios más asequibles.

No obstante, tenemos que huir de aquellos municipios en los que los precios también se han disparado como son los casos de Pozuelo de Alarcón (4.538 euros/m2), Majadahonda (4.049 euros/m2) o Boadilla del Monte (3.431 euros/m2).

Es por ello que entre toda esta competencia aparecen pueblos que, además, están esperando a recibir nuevos vecinos que regeneren su tejido social. Uno de esos pueblos es Colmenar de la Oreja, el que está considerado actualmente como el pueblo más barato de la Comunidad de Madrid.

Los datos actualizados de Idealista aseguran que el metro cuadrado se sitúa, de media, en torno a los 1.103 euros. Un desplome de los precios que busca atraer de manera desesperada a nuevos vecinos y negocios. Pero Colmenar de la Oreja no solo atrae a las personas por sus bajos precios.

También lo hace por ser un reclamo turístico a pesar de que muchas personas no lo sepan. El casco urbano de este municipio ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Y es que Colmenar es una de las joyas escondidas de la Comunidad de Madrid.

Por ello, un pequeño paseo recorriendo sus calles y rincones merece totalmente la pena. Entre ellos destaca la plaza Mayor, la iglesia de Santa María la Mayor o la ermita del Cristo del Humilladero.

Por si fuera poco, su belleza no solo reside en su interior, sino que se extiende a toda dimensión. Su idílico entorno rural y sus zonas verdes lo convierten en el lugar perfecto para vivir para aquellos que le dan gran importancia a la tranquilidad y a que nadie les perturbe ni les moleste.

Pero lo mejor todo, incluso por encima de los asequibles precios de la vivienda que registra, es que Colmenar de la Oreja nos ofrece todas las bondades de estar alejados de la capital, pero teniendo Madrid a un paso, ya que este municipio de menos de 9.000 habitantes situado en el sureste de la Comunidad se encuentra a tan solo 60 kilómetros de Madrid.