Ya es oficial: Collado Villalba se queda sin toros en sus fiestas tras una orden del Tribunal Administrativo de Contratación

Collado Villalba celebra este fin de semana las fiestas Santiago Apóstol con música, conciertos, actuaciones... Pero sin toros.

Tal y como ha informado el consistorio a través de sus redes sociales, ante la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha suspendido los eventos taurinos previstos en las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol.

Añaden a través de su cuenta de X que la decisión se adopta tras recibir dicha resolución a las 20:52 del jueves 24 de julio de 2025, jornada festiva local, en un correo electrónico remitido por el portavoz del PSOE y sin que los servicios jurídicos municipales hubieran tenido conocimiento previo oficial.

🔴 Suspensión de los festejos taurinos en Collado Villalba



Ante la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, el Ayuntamiento de Collado Villalba comunica la suspensión de los eventos taurinos previstos en las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol. pic.twitter.com/Gd4QuEQQNL — Ayuntamiento de Collado Villalba (@AyuntamientoCV) July 24, 2025

La resolución anula la adjudicación del servicio de gestión, organización y ejecución de los festejos taurinos a Espectáculos Marisma S.L., un contrato valorado en 178.000 euros, por no cumplir con el procedimiento legalmente establecido.

El pasado martes, la alcaldesa de la localidad apuntó a que no habían recibido oficialmente la resolución, que ahora es firme, por lo que con tan poco tiempo de margen, los servicios jurídicos no han podido valorar si cabe recurso, por lo que, finalmente, el municipio no tendrá eventos taurinos.

Como suele ser habitual en estos casos, la situación ha generado polémica entre el Gobierno y la oposición de Collado Villalba.

Alfonso Serrano, Secretario General del Partido Popular de Madrid, aseguró este viernes junto a la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, que "el PSOE de Madrid va a la deriva",

"Nunca defiende los intereses de los madrileños y ahora también busca que no haya festejos taurinos en nuestros municipios", apostilló.

Desde el PSOE madrileño no han tardado en contestar a Alfonso Serrano: "Encima que os evitamos cometer una ilegalidad y acabar en los tribunales".

"La alcaldesa de Collado Villalba se pasaba por el forro la anulación de los festejos que había dictado el Tribunal de Contratación de la Administración Pública. Deja de hacer el ridículo, Alfonso", han publicado en su cuenta de X.

La anulación judicial ha cancelado tres festejos taurinos clave: una novillada sin picadores del ciclo “Camino hacia Las Ventas”, otra con picadores —en la que iba a participar un finalista de la Copa Chenel— y una clase práctica con cuatro alumnos de la Escuela de El Yiyo, incluida la participación del novillero local Luis Izaguirre.

Además, desde el Ayuntamiento anunciaron que los festejos taurinos tendrían un enfoque solidario, con entrada libre y un donativo voluntario de 3 euros destinado a la Fundación Apascovi.