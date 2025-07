Madrid celebra su Hispanidad con el gran concierto de Gloria Estefan el 5 de octubre y Argentina como país invitado

La cantante Gloria Estefan será la artista principal del cartel de conciertos que acogerá el festival Hispanidad 2025 en Madrid entre los próximos 3 y 12 de octubre con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, la Fiesta Nacional de España.

La Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, ha presentado este jueves la programación del gran evento con más de 150 actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad. Tendrá a Argentina como país invitado.

De esta forma, en los escenarios ubicados en Puente del Rey, la Plaza de Colón, Plaza de España, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor se sucederán los conciertos de artistas como Henry Méndez, Miranda!, María José Llergo, Mocedades y Los Panchos, Eliades Ochoa, Babasónicos y Bomba Estéreo, entre muchos otros.

El de la cubana Gloria Estefan será el "momento más significativo y esperado", tal y como ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación del festival en la Real Casa de Correos. Este concierto gratuito será el próximo día 5 de octubre en la Plaza de Colón, coincidiendo con el 50º aniversario de su carrera.

La cantante y compositora, ganadora de nueve premios GRAMMY y con más de 100 millones de discos vendidos, ofrecerá una actuación en la que repasará los grandes éxitos de su trayectoria, como Mi tierra y Hoy.

Estefan, como también embajadora del evento, será la encargada de leer el pregón inaugural el 3 de octubre, dando así comienzo a esta cita cultural que se celebrará nuevamente con el lema 'Todos los acentos caben en Madrid'.

La clausura correrá a cargo del grupo colombiano Bomba Estéreo en el escenario de Plaza de España el día grande: el 12 de octubre.

Además, un año más el flamenco, declarado por la Comunidad de Madrid Bien de Interés Cultural (BIC), volverá a tener un protagonismo especial dentro este encuentro multicultural con un espectáculo del Corral de la Morería, símbolo de este arte a nivel internacional, que regresará a la Plaza Mayor tras llenarla en las ediciones de 2023 y 2024.

Junto a la música, también habrá folclore, gastronomía, literatura y cine. En este sentido, la presidenta ha recordado la falta del escritor y premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado 13 de abril, para rendirle un homenaje con un ciclo de películas basadas en sus libros que tendrá lugar durante dichos días.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en la Cabalgata de la Hispanidad en Madrid el pasado año 2024. Ricardo Rubio / Europa Press

Asimismo, ha recordado que el próximo 2026 será Estados Unidos el país invitado en la VI edición de Hispanidad de ese año. Y es que la nación estadounidense también participará en la Gran Cabalgata que desfilará el día 5 de octubre junto con otros 21 países por las calles de la Gran Vía en el centro de Madrid.

"Además, gracias a Univisión, se va a retransmitir también en EEUU y México. Queremos que llegue a millones de hogares al otro lado del Atlántico", ha añadido Díaz Ayuso durante su intervención.

Intercambio cultural

Por otro lado, como parte del intercambio cultural entre la región madrileña y las naciones hispanoamericanas, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid realizará su primera gira internacional: 'Viaje al amor brujo'.

Con música de Manuel de Falla, será interpretada por la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM), dirigida por Alondra de la Parra, más el flamenco de Dani de Morón, y coreografías de Olga Pericet y Estévez y Paños.

Además de la producción de Teatros del Canal Numancia, de Cervantes, dirigida por José Luis Alonso de Santos. Ambas producciones se presentarán en la capital argentina, dando continuidad a esta colaboración entre dos regiones hermanas.

Anteriormente al comienzo del festival, el 21 de septiembre, se hará una pequeña previa de la edición con la carrera Madrid Corre por Madrid, edición Hispanidad. Se destinará un euro solidario de cada dorsal a la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

"Los hispanos están en su casa"

Ayuso, durante su ponencia en la presentación, ha advertido de la situación en muchos lugares "hermanos" como Cuba, Venezuela o Nicaragua: "Frente a la tiranía proclamamos la libertad".

"En estos tiempos de cierres, de individualismo, queremos hacer un llamamiento por las alianzas, por la unión, por el mestizaje", ha apuntado. "Por eso, ahora más que nunca vienen tantos hispanos y ya desde hace lustros nos dicen aquí en Madrid que ya perdieron un país y no quieren perder otro".

Y ha añadido: "Los hispanos no son turistas, no son extranjeros y no son inmigrantes en Madrid porque están en su casa".

Ha defendido este vínculo argumentando las "similitudes" con el país invitado, Argentina, empezando por las de las calles de Madrid y Buenos Aires.

"Son decenas de miles de argentinos, pero también de cubanos, ecuatorianos, chilenos, bolivianos, de todas las edades, que vienen a Madrid a empezar una nueva vida, o a tener dos, aquí y allí. Porque se puede ser todo a la vez, se puede ser americano, mexicano y español", ha proseguido la presidenta.

"La Hispanidad no es algo que está solo en los libros ni en los museos. La hispanidad está viva, sigue creciendo. Ya somos cerca de 600 millones de almas por todo el mundo, unidas por una forma de ver la vida, en color, en comunidad y, por encima de todo, en libertad", ha concluido.