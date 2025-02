Ayuso llama a Pedro Sánchez a declarar en la comisión de investigación del 'caso Begoña' en la Asamblea

El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer en la comisión de investigación que se celebra en la Asamblea de Madrid y que intenta esclarecer si hubo trato de favor por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a su mujer, Begoña Gómez.

Con esta decisión del grupo parlamentario en la Cámara de Vallecas, Isabel Díaz Ayuso 'cede' ante las presiones del grupo Vox quiénes llevaban insistiéndole desde hace meses con la comparecencia del presidente del Ejecutivo.

Desde el Partido Popular han explicado en reiteradas ocasiones que llamarían al presidente del Gobierno si, durante las comparecencias previas, se demostraba que la cátedra de Gómez "se gestó" en el despacho de Pedro Sánchez.

Ahora, y tras conocerse que el Fiscal General del Estado borró dos veces sus WhatsApp el día que el Tribunal Supremo abrió una investigación contra él, Ayuso y los suyos han decido dar un paso adelante y hacer un órdago al presidente del Gobierno. Eso sí, en el tiempo de descuento: el día 19 de febrero.

El PP ha citado como compareciente a Pedro Sánchez en el último día de la citada comisión de investigación. Además, lo hace asumiendo que el presidente no se presentará. Algo que ha reconocido el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache.

"No somos ingenuos. Sabemos que no va a venir, porque el titán de la transparencia no respeta a las instituciones democráticas", ha declarado Díaz-Pache en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

No existe ningún informe jurídico de la Asamblea de Madrid que acredite que un presidente del Gobierno o un ministro acudan a comparecer a una Cámara regional, pues se considera que su ámbito de actuación y donde deben rendir cuentes es en la Cámara nacional (es decir, Senado o Congreso).

El Partido Popular puede hacer una última jugada para intentar que Sánchez se persone. Esta pasaría por solicitar a los letrados de la Cámara la realización de informes preceptivos que vislumbren si el presidente debe acudir a declarar o no. Con todo ello, y aunque consiguieran los documentos que le recomendaran ir a la comparecencia (algo que no tiene precedentes en ninguna cámara regional y que parece que ni el PP va a intentar conseguir), no estaría obligado a declarar.

Desde el Partido Popular, su portavoz, Carlos Díaz Pache, ha asegurado que el objetivo de esta petición es que el presidente les "cuente las irregularidades que pudieron crearse en la creación de estas cátedras que dirigía su mujer".

Para el Partido Popular, Pedro Sánchez es el "inductor de esta cátedra, que no era extraordinaria, sino que era arbitraria".

"Estas cátedras se gestaron en la mesa del presidente del Gobierno, que utilizó su influencia y el Palacio de la Moncloa a medrar profesionalmente y socialmente para dirigir unos programas de los que no podría ser ni alumna, dada su cualificación académica", ha apuntado.

Citado con el novio de Ayuso

La citación del PP al presidente del Gobierno llega después de conocerse que Sánchez debe acudir este 12 de enero al Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid para un acto de conciliación con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como paso previo a la interposición de una querella por llamarle "delincuente confeso".

Eso sí, a esta comparecencia, como ocurre en el caso de la Asamblea de Madrid, Sánchez tampoco tiene el deber de presentarse. De hecho, ninguno de los dos tendrá que acudir, ya que pueden comparecer por medio de sus abogados.

Las declaraciones en cuestión se produjeron el pasado 17 de octubre después de que se hiciera pública la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos contra González Amador.

"Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", manifestó entonces el presidente del Gobierno.