Si tienes una vivienda vacía en Madrid esto te interesa: así podrás deducirte miles de euros al ponerla en alquiler

Uno de los grandes problemas que hay en España tiene que ver con el tema de la vivienda. Este se suele centrar en la subida imparable de los precios de compra y de alquiler que hacen imposible que la sociedad, sobre todo el sector más joven, pueda cumplir con su reto de independizarse o marcharse a vivir en solitario.

Sin embargo, este no es el único problema. Otro suceso que se repite de manera recurrente es la enorme cantidad de pisos vacíos que hay en relación, sobre todo, a la gran cantidad de personas que no tienen acceso a una vivienda y que tienen que vivir en centros sociales o incluso en la calle.

Por ello, una de las grandes demandas de la sociedad es que las instituciones no sólo faciliten en el acceso a la vivienda, sino también que los propietarios tengan ventajas a la hora de alquilar en lugar de tener sus segundas residencias cerradas a cal y canto. Y una de las regiones de España que mayores beneficios da en este sentido es la Comunidad de Madrid.

A partir de ahora, los caseros disfrutarán de nuevos incentivos para poder poner su vivienda en alquiler. Además, los menores de 35 años accederán a deducciones por alquilar o comprar una vivienda en los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. El objetivo es luchar contra la despoblación de las diferentes zonas en riesgo y facilitar, de forma generalizada, el acceso a la vivienda.

El reto del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es que los jóvenes tengan más fácil que hasta ahora el acceso a una casa y que las localidades cercanas a la capital aumenten también su número de habitantes. Una medida que el Partido Popular ha podido impulsar gracias al apoyo de Vox en la Asamblea regional.

Deducciones para viviendas vacías en alquiler

Buenas noticias si tienes una vivienda vacía en la Comunidad de Madrid. A partir de ahora, los caseros tendrán nuevos incentivos tanto para alquilar como vender su vivienda. Una circunstancia que se produce tras la aprobación en la Asamblea de Madrid de un Proyecto de Ley que recoge una serie de rebajas impositivas que pretenden luchar contra la despoblación en estas zonas.

El fin último es que los jóvenes tengan más fácil acceder a una casa, ya sea mediante alquiler o compra. Esta medida, impulsada por el equipo de Isabel Díaz Ayuso con el apoyo de Vox, se ha aprobado junto a la ley de deducciones a los inversores extranjeros que cambien su residencia fiscal a la región.

Una batería de medidas que entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Las personas que cumplan con los requisitos requeridos podrán aplicar estos beneficios en la declaración de la renta de 2024.

En total son cinco las deducciones fiscales que se pueden aplicar sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Una de ellas incluye un ahorro de 1.000 euros para los pequeños caseros que pongan en alquiler viviendas vacías. Sin embargo, para eso tendrán que firmar contratos de al menos tres años de duración.

La estimación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha realizado una estimación de que cerca de 20.000 personas podrán beneficiarse de esta medida, dando lugar a un ahorro de 20 millones de euros. Además, la expectativa es que se aumente la oferta de inmuebles con nuevas casas disponibles en el mercado.

Otro de los objetivos de estas medidas son reducir el impacto del aumento de las hipotecas variables por la subida de tipos de interés. En este apartado, el beneficio esperado es de un ahorro de 90 millones de euros para 450.000 personas. Desde la Consejería aseguran que el límite establecido para esta amortiguación es de 300 euros, "siempre que se trate de la vivienda habitual". El inmueble no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no superar los 30.930 euros.

Por otro lado, se ampliará también "el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años". Más de 45.000 contribuyentes podrán acogerse a esta medida de la que ya disfrutan 65.000 personas, suponiendo un ahorro fiscal de 50 millones de euros anuales.

Otros de los puntos que pretende atacar el Proyecto Ley también es atraer a los jóvenes a los municipios más despoblados. Por ello, los menores de 35 años que cambien su residencia habitual a las localidades con menos de 2.500 habitantes podrán deducirse 1.000 euros por comprar un inmueble o alquilarlo. Y también podrán deducir un 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros, durante diez ejercicios fiscales.