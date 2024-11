Pinto convierte una plaza histórica del siglo XVII en un parking con motivo de unas obras de rehabilitación

El Ayuntamiento de Pinto tiene un problema de movilidad y las obras para mejorarla van a tener un 'damnificado': su Plaza Mayor. Y es que, el consistorio que dirige el regidor Salomón Aguado ha tenido que recolocar los aparcamientos de toda un área urbana que van a mejorar en su plaza de la Consitución, del siglo XVII.

El Consistorio, que ha remitido una notificación para explicar dicha decisión, asegura que lo hace "atendiendo a la petición de los vecinos". Recuperando, en plena lucha por la peatonalización de los lugares emblemáticos de las ciudades, las históricas plazas de aparcamiento de su gran plaza.

Los causantes de la puesta en marcha de este parking improvisado (que empezó a funcionar este jueves y permanecerá hasta que terminen las obras) son las actuaciones para mejorar la accesibilidad de varias calles. El denominado por el ayuntamiento como 'Plan Centro'.

Eduardo Parra Europa Press La nueva A-4 en Madrid: un acceso desde el barrio de La Tenería II y dos pasarelas peatonales a su paso por Pinto

En total, se estima que puedan aparcar unos 70 vecinos aunque, eso sí, sólo las podrán usar vehículos utilitarios. No furgonetas o camiones.

"El Ejecutivo local atiende así a los pinteños que habían solicitado esta medida, que ayudará a mejorar la movilidad en el casco urbano mientras transcurran estos necesarios trabajos", explican ahora.

Eso sí, lo que hace el Consistorio con su decisión es ubicar el aparcamiento de los coches en esta plaza del siglo XVII, en lugar de en un solar, que hay muy cercano, y al que recurrirán "si es necesario" más plazas de aparcamiento.

La medida estará vigente hasta el fin de las obras del Plan Centro. Unos trabajos, financiados con fondos europeos Next Generation y municipales, que van a mejorar a movilidad y la accesibilidad del casco urbano de Pinto. Concretamente de las calles Nicaragua, Edmundo Méric, Concepción, Amadeo I y la Plaza Vaquerizo.

Vías donde actualmente se están desarrollando estos trabajos de mejora de la accesibilidad, con una inversión de más de 1,1 millones de euros.

Equipos técnicos

La decisión se ha tomado después de que el Equipo de Gobierno haya planteado a los técnicos municipales la necesidad de habilitar la Plaza de la Constitución como aparcamiento temporal, "con el objetivo de facilitar la movilidad de los vecinos".

"Los técnicos municipales propusieron el estacionamiento en la Plaza de la Constitución a los vehículos empadronados en las calles donde se están desarrollando las obras", explican ahora.

Pero, pese a la recomendación de los técnicos, el Gobierno municipal ha preferido abrir el abanico y que también puedan aparcar aquellos que no estén empadronados. Lo hacen, aseguran, "haciéndose cargo de las solicitudes realizadas por los vecinos de la ciudad que solicitaban aparcar allí".

Para que esta solución temporal no sea un caos. El sentido de la circulación en la Plaza de la Constitución ha sido debidamente señalizada y será de entrada por la Calle Costa Rica y de salida por la Calle Perú.

Al mismo tiempo, se han habilitado recorridos peatonales separados con vallas de forma temporal, para que los peatones también puedan transitar.

Eso sí, este parking no será totalmente 'libre'. Los turismos podrán estar aparcados durante un máximo de 24 horas de lunes a viernes. Los fines de semana no habrá limitación de tiempo. No podrán aparcar ni camiones ni furgonetas.

Europa Press Hace un butrón para robar en un restaurante de Pinto pero no cabe por él y termina detenido

En total, la Plaza del Ayuntamiento de Pinto se ha habilitado para albergar en torno a 70 vehículos, una vez delimitadas las plazas por los técnicos municipales. Al mismo tiempo, la Concejalía de Ciudad, que dirige el Primer Teniente de Alcalde, Francisco José Pérez, está estudiando la posibilidad de habilitar temporalmente un solar del centro para contar con más plazas de aparcamiento, si fuera necesario.

Esto quiere decir que el Consistorio ha preferido habilitar el aparcamiento en la plaza, que data del siglo XVII, frente al solar.

La plaza de Pinto

Tal y como ha podido confirmar este diario, la Plaza de la Constitución cumple la organización de la típica plaza castellana, característica del siglo XVII, de planta rectangular y que se encuentra rodeada por los soportales de casas de dos plantas.

Según documentos históricos de la época, la inferior solía estar ocupada por tiendas, mientras la superior era destinada a vivienda, estando recorrida esta última planta, en todo su frente, por miradores desde donde se podían seguir los festejos o actos singulares que se desarrollaban en la plaza.

De hecho, en ella era donde desde el siglo XV y hasta 1950 se celebraban las corridas de toros durante las fiestas patronales. Posteriormente, la plaza estuvo ajardinada a doble altura y abierta al tráfico rodado hasta que a finales del siglo XX había recuperado su carácter de espacio abierto.

En esta plaza, que desde el siglo XV ha estado destinada al comercio, es donde históricamente han tenido su sede todos los edificios oficiales o de interés público, como el del Ayuntamiento, o los desaparecidos de la cárcel o de la posada.