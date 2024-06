Aguado, alcalde de Pinto: "El vertedero es como cuando Homer Simpson entierra basura en el campo de golf"

Salomón Aguado es el alcalde de Pinto y, además, trabaja en la Universidad Carlos III como profesor de áreas relacionadas con la Economía. No se sabe si es por su espíritu luchador, puesto que gobierna en lo que él llama a una "minoría absoluta", o por el hecho de ser profesor de económicas, que, pese a no tener el presupuesto, tiene planteados para Pinto varios y grandes proyectos.

Desde ampliar la red de parkings del centro urbano y solventar los problemas de aparcamiento de su ciudad, hasta instalaciones de las que depende y está atado de pies y manos con el Gobierno de España. Como es la nueva estación de Renfe en la Tenería.

Salomón Aguado es la personificación de la frase "hacer de la necesidad, virtud". ¿Qué el anterior Gobierno te ha dejado unas cámaras instaladas para un Pinto central en el que no crees? La reutilizas para mejorar la seguridad del municipio. Y, así, con todo.

Entrevista a Salomón Aguado, alcalde de Pinto Laura Mateo

PREGUNTA: ¿Qué tal le han sentado a Pinto estos 365 días con un gobierno del Partido Popular?

RESPUESTA: Ha sido un año muy intenso y con mucho trabajo con el único objetivo de mejorar la vida de los vecinos de Pinto. Queremos recuperar el orgullo de ser de Pinto, de vivir en Pinto.

P: ¿Y qué van a hacer para recuperar ese orgullo?

R: Lo primero, solucionar los problemas del anterior Gobierno. El primer día que cogí el bastón de mando me dijeron que había un problema con el campamento urbano y que debíamos más de 3 millones de euros en facturas de la luz y del gas. Luego, empezamos a redirigir los proyectos que se habían iniciado en la anterior etapa. A mi gusto, lejos de resolver los problemas de los vecinos de Pinto, incrementaban la problemática existente.

Por ejemplo, nosotros tenemos un problema de movilidad y ellos querían suprimir 400 plazas de aparcamiento y poner en marcha Pinto Central. Nosotros hemos usado esas cámaras de videovigilancia para mejorar la seguridad de los vecinos.

P: Y, en positivo, ¿qué proyectan?

R: Hemos iniciado proyectos como la naturalización de tres ejes en el municipio: la zona norte, la conexión con el arroyo Culebro, y la creación de un bulevar en Juan Pablo II. Un proyecto más verde para la ciudad. También estamos trabajando en la rehabilitación de los barrios y en recuperar las fiestas patronales. Este año recuperamos las peñas, algo que nos han agradecido muchísimo los vecinos.

"El tercer centro de salud en el barrio de La Tenería va a empezar las obras antes de finalizar el año"

P: Pinto ha sido un municipio de izquierdas, que vota con la zurda como se dice ahora en el PSOE. ¿Con usted espera que haya, de nuevo, un cambio de ciclo?

R: Desde su origen, el Partido Comunista, Izquierda Unida, el PSOE y las confluencias populares han gobernado mayoritariamente nuestro municipio. Nosotros venimos a enseñar que la gestión del Partido Popular mejora la vida de los vecinos de Pinto. Con nuestro plan de rehabilitación de barrios vamos a mejorar las fachadas de 1.500 viviendas e invertir más de 25 millones de euros.

P: Gobierna en coalición con Pinto Avanza, ¿está siendo un noviazgo plácido o tormentoso?

R: Está siendo satisfactorio para ambas partes. Nos planteamos una serie de objetivos a cumplir en el acuerdo de Gobierno, entre los cuales destacan la mejora de la sanidad. Era imprescindible recuperar el servicio médico dentro del punto de atención continuada dentro de las urgencias y lo conseguimos el 1 de octubre. Aun así tenemos que mejorar, pero faltan médicos. De los profesionales que tenemos en plantilla siempre hay alguna baja y estamos intentando cubrirlas.

P: ¿Presiona usted a Fátima Matute, consejera de sanidad?

R: Su primer acto fue en Pinto. Parece que no, pero es una muestra del compromiso que tiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso con Pinto y su sanidad. Desde entonces han sido varias las reuniones que hemos mantenido con la consejera. Nos reitera la falta de médicos, que es nacional y una competencia de Sánchez, y nos explica que, desde Madrid, se están dando pasos adelante para solventar ese problema. También van a construir el tercer centro de salud en el barrio de la Tenería. Será licitado en verano y esperemos que las obras empiecen antes de finalizar el año. Pero, en cualquier caso, que esté adjudicado en este 2024.

P: Aun así, su gobierno de coalición con Pinto Avanza sigue teniendo minoría en el Pleno. ¿No se ha planteado buscar más apoyos?

R: Sabemos que esta legislatura va a ser del diálogo y del consenso, pero con las fuerzas de extrema izquierda está siendo muy difícil y el PSOE se ha echado al monte. Pero seguimos planteando el diálogo. Como ejemplo, el mes pasado planteamos la elaboración de una declaración institucional por parte de todos los grupos de la corporación por el problema sanitario, pero finalmente los grupos de izquierda abandonaron el pleno.

Salomón Aguado durante su entrevista en las oficinas de EL ESPAÑOL. Laura Mateo

P: Me ha contado que les ha prometido la Consejería de Sanidad, pero... ¿y el Gobierno de España?

R: Pues tienen una deuda desde hace 20 años con los vecinos de Pinto. La construcción de la estación de la Tenería. En su momento, con Rodríguez Zapatero de presidente, se planteó un proyecto de tercera y cuarta vía, pero lo descartaron. Luego, con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, conseguimos que por parte de Adif se elaborase un proyecto para la construcción de esa estación de la Tenería. Ese proyecto finalizó en junio de 2018, coincidiendo con una nefasta moción de censura y lo metieron en un cajón.

Años después, se dieron cuenta del error que habían cometido y se plantearon remodelar el proyecto. Está terminado. Ya se han adjudicado las obras a Unión Temporal de Empresas (UTE). Han pasado seis meses y seguimos esperando.

P: El ministro de Transportes, Óscar Puente, inauguró hace poco la primera piedra de la estación nueva en Parla y dio fechas. ¿Ustedes no las tienen?

R: Según nos dijo el gestor de infraestructuras ferroviarias en la reunión que mantuvimos en el pasado mes de octubre, el proyecto está financiado con fondos europeos y debe de estar finalizado a 31 de diciembre de 2025. Si el plazo de ejecución de las obras es de 22 meses y no han empezado... me da que algo no vamos a cumplir.

P: Precisamente ese Ministerio ha abierto la posibilidad a que empresas privadas usen la línea que va hasta el Parque Warner y pasa por Pinto. ¿Eso podría ser una solución para los vecinos a corto plazo?

R: No, los vecinos necesitan la estación de la Tenería. Es cierto que se conecta con San Martín de la Vega a través del Parque Warner. Nosotros estamos abiertos a la colaboración público privada y además me alegra saber que el ministro de Transporte también sea proclive. Colaboraremos en lo que haga falta.

P: Pero, entonces, ¿no se han puesto en contacto con ustedes para comunicarles este proyecto?

R: Es la primera noticia que tengo.

"El vertedero de Pinto es un regalo de los gobiernos de izquierdas que dijeron que iba a ser para ocho años y llevamos 35"

P: Hablemos de un tema que le preocupa mucho a sus vecinos: el vertedero. Hay un proyecto para incrementarlo y mejorarlo que lo paga la Comunidad de Madrid, usted siempre se ha mostrado en contra del mismo...

R: Puntualicemos. Los residuos, y el vertedero pertenecen a los municipios y es la Mancomunidad la que lo gestiona. La Comunidad va a abonar el 50% del coste de las infraestructuras y ayudar a los Ayuntamientos a ejercer una competencia que es suya.

El vertedero es un regalito de los gobiernos de izquierdas a Pinto. En su momento nos trajeron un vertedero e iba a ser solo para ocho años. Pues bien, llevamos 35 años dando servicio a casi 2 millones de madrileños. Los vecinos de Pinto hemos dicho basta ya. No puede ser que a estas alturas del siglo XXI en Pinto se estén enterrando las basuras. Es como ese capítulo de los Simpson que Homer la entierra en los campos de golf. Nuestra posición contra el vertedero es clara aunque minoritaria en la Mancomunidad.

P: La alcaldesa de Getafe en estas entrevistas dijo que estaba harta de que el sur fuera el vertedero del norte.

R: Pues ella ha hecho muy poco, por no decir nada para que no sea así. De hecho, lo empezó porque siendo responsable de la Mancomunidad del Sur, además de hacer una pésima gestión y dejar a deber facturas millonarias a las empresas, planteó la ampliación del vertedero con ese cuarto vaso.

P: Y usted, como alcalde del PP, ¿no puede pedirle a la Comunidad que paga la mitad de la obra de ampliación que la paralice?

R: Nosotros hemos escrito al presidente de la Mancomunidad, le hemos trasladado nuestra oposición y solicitado que busquen otra zona. Pinto no puede ser el único punto de recepción de las basuras de cerca de 2 millones de madrileños. También le exigimos a la Mancomunidad compensaciones medioambientales y económicas mientras siga estando el vertedero en Pinto.

P: ¿Y no tienen ninguna herramienta legal?

R: Hemos presentado alegaciones a la Declaración de Impacto Ambiental que han sido contestadas por la Comunidad de Madrid, planteando una serie de requerimientos a la hora de la construcción. Esta fue la hoja de ruta que marcó el Partido Socialista con el anterior alcalde, Juan Diego Ortiz, con la alcaldesa de Getafe al frente de la Mancomunidad. Nosotros estamos tratando es de paliar las consecuencias.

El alcalde de Pinto anuncia que su proyecto de parkings en el centro va a crear más de 400 plazas. Laura Mateo

P: Hablemos en positivo. Uno de sus grandes proyectos de legislatura es un parking subterráneo en el municipio. Me gustaría que me contara un poquito cuáles son los pasos y cómo va avanzando.

R: Es un proyecto muy ambicioso. En Pinto hay un problema de movilidad y algo que nos reclaman los vecinos, sobre todo de la zona centro, es espacio para aparcamiento. Una de las propuestas que nosotros hemos planteado, y que en este momento está en una fase incipiente, es la construcción de un aparcamiento subterráneo. De hecho, estamos planteando distintas ubicaciones y deslocalizaciones para que pueda beneficiar a la mayor parte de la población. Y avanzar más allá de la zona centro.

P ¿Más de uno entonces?

R: Sí. Utilizar distintas ubicaciones con distintas fórmulas de colaboración que no sean únicamente la construcción por parte del del Ayuntamiento o una concesión. No es una propuesta de fácil ejecución, pero estamos en el buen camino.

P: Eso significaría que, además del parking que anunció en el centro, generarían más aparcamientos extras en otras zonas. ¿Y cuántas plazas están calculando?

R: Nos planteamos un ambicioso objetivo de 400 plazas. Creo que es un objetivo alcanzable.

P: Su concejalía de Hacienda es también de Asuntos Taurinos, una idea que también llevó la presidenta Díaz Ayuso en su organigrama, darle carácter propio a la fiesta nacional. ¿Son tan importantes los toros para sus vecinos?

R: Recuperar las fiestas taurinas es algo que nos demandaban los vecinos de Pinto. De hecho, cuando hace ocho años el anterior gobierno suprimió los festejos taurinos, hicieron una consulta y nunca llegaron a publicar los resultados ni la colecta de firmas que prometieron. De hecho, cuando yo llegué al Ayuntamiento lo que sí me encontré fue un dosier con más de 3.000 firmas a favor de los festejos.

P: Por ahora, lo que han recuperado son festejos populares. ¿Sueña con recuperar corridas de toros también, con picadores?

R: Con la ayuda del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid hemos celebrado una novillada sin picar. Pero poro a poco. Cada vez que tiene ocasión, el club taurino va reclamando una mayor presencia de los festejos populares en Pinto y nosotros somos totalmente partidarios de ello, pero hay limitaciones económicas.