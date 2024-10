El enroque de Arenillas de no dejar su acta por el 'caso Errejón' haría a Lobato líder de la oposición a Ayuso

La rueda de prensa que la cúpula de Más Madrid ofreció el lunes por el 'caso Errejón' no apagará todos los fuegos. Al menos, el del enfado de Loreto Arenillas, la diputada acusada de actuar "a espaldas" del partido al mediar con la víctima de la primera denuncia pública que pesa sobre el expolítico.

Pese a que Arenillas anunció el viernes que iba a entregar su acta, el lunes no registró la baja. Se abre así la siguiente incógnita en la Asamblea de Madrid: si la exjefa de gabinete de Errejón pasa a ser diputada no adscrita, el PSOE de Juan Lobato se haría con el liderazgo de la oposición a Isabel Díaz Ayuso.

Las acusaciones de maltrato y violencia sexual sobre Íñigo Errejón han provocado un auténtico terremoto en la formación madrileña. El ya exlíder de Más País fue fundador y representante electoral de Más Madrid. Aunque lo que ha puesto a los de Mónica García en el disparadero es el episodio denunciado en redes sociales en 2023. Aquello sucedió en Castellón, en una velada feminista donde, presuntamente, Errejón tocó el culo a una mujer.

Arenillas, que entonces ya no era su jefa de gabinete, pero sí diputada regional de Más Madrid y portavoz en la Comisión de Mujer, intercedió en el asunto. Es aquí donde chocan las versiones. Ella asegura que actuó con "corrección" y que no ocultó información a su formación. De hecho, dice que comunicó los hechos a tres cargos (entre ellos a Manuela Bergerot, actual portavoz de Más Madrid en la Asamblea). Pero que, en palabras de Arenillas, no los consideraron "relevantes".

¿Qué dice Más Madrid? Las tres caras del partido, Mónica García, Rita Maestre y la propia Bergerot, aseguraron en la rueda de prensa del lunes que Errejón y Arenillas "minimizaron" la denuncia en redes sociales de 2023. Aunque admitieron, eso sí, que la organización no investigó más y que cometió un "error" al darle credibilidad en 2023 a la diputada.

El enroque de Arenillas

La guerra de acusaciones públicas entre Más Madrid y Arenillas comenzó el viernes. Cuando el partido de izquierdas anunció aquel día que la despojaba a sus responsabilidades y cargos en la formación, ella respondió con un comunicado acusatorio. Además, en el mismo texto, anunció su renuncia como diputada. Pero este lunes, tal y como informó Europa Press, Arenillas no cursó baja a cierre del registro de la Cámara.

Arenillas dejó claro el lunes que plantará cara a su formación. "La suspensión cautelar de mis responsabilidades orgánicas mientras se investigan los hechos, o la exigencia de dimisión de mi cargo público electo, debe requerirla el comité de garantías [de Más Madrid], que es el único órgano con competencias para hacerlo", argumentó en un nuevo comunicado, que difundió en X (antes Twitter) minutos después de la rueda de prensa de García, Bergerot y Maestre.

La parlamentaria, que presentará una denuncia ante esta comisión, tampoco descarta acudir a los tribunales. Según la citada agencia de noticias, el Reglamento de la Asamblea de Madrid marca que Arenillas podría pasar a ser no adscrita por decisión propia o al ser expulsada del Grupo Parlamentario. De esta forma, mantendría su condición de diputada hasta las próximas elecciones autonómicas.

De darse esta situación, el PSOE de Juan Lobato se convertiría en el líder de la oposición. Cabe recordar que Más Madrid y socialistas empataron a escaños en las elecciones autonómicas del año pasado, si bien los primeros sumaron más votos. Con Arenillas como parlamentaria, pero no de Más Madrid, la balanza se decantaría por los socialistas y pasarían a ser la fuerza líder de la oposición.