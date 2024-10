Arenillas, cesada de Más Madrid, acusa a la dirección de ignorar desde 2023 una denuncia sobre Errejón

Loreto Arenillas, recién cesada de Más Madrid, ha dejado el partido vertiendo una acusación sobre su dirección. Su papel "a título personal" como mediadora en un presunto caso de violencia sexual protagonizado por Íñigo Errejón fue la razón que llevó a la formación a despedir a la diputada autonómica.

En un comunicado de respuesta publicado en la noche del viernes, Arenillas asegura que en junio de 2023 informó del episodio a Manuela Bergerot, actual portavoz de Más Madrid en la Asamblea.

El estallido del 'caso Errejón' esta semana ha elevado la presión sobre Más Madrid, partido que el expolítico fundó y representó electoralmente. Pese a que Errejón ya no ostentaba ningún cargo público en la formación, su exjefa de Gabinete, Arenillas, era hasta este viernes parlamentaria en la cámara regional y portavoz en la Comisión de Mujer.

A medida que pasaban las horas, más voces exigían a Más Madrid que revelase si conocía las acusaciones sobre el exportavoz de Sumar cuando no eran públicas. El partido madrileño estudió el viernes a puerta cerrada el impacto del caso y el señalamiento que ya pesaba en redes sociales sobre Arenillas.

Así, pasadas las 21 horas, anunció el cese de la política, que se negó a dimitir en un primer momento. Más Madrid considera que las explicaciones dadas por la presunta agresión, ocurrida en Castellón en junio de 2023, "no se corresponden con la realidad conocida en los últimos días y horas".

Comunicado de Más Madrid: pic.twitter.com/iadh7D9fj3 — Más Madrid (@MasMadrid__) October 25, 2024

"A título personal, Arenillas inició un proceso de mediación con las mujeres afectadas tratando de aclarar lo sucedido. Este proceso fue insatisfactorio para ellas y poco después la acusación de agresión se hizo pública en redes sociales, sin que en ningún momento informase al partido de las acusaciones o de este proceso", detalló la formación en un escrito.



Días después -siempre según la versión de Más Madrid- tras conocer el partido la acusación a través de Twitter, contactaron con Arenillas para que pusiera a disposición de las víctimas los mecanismos de denuncia con los que cuenta la formación, "sin recibir respuesta por parte de ellas", por lo que dieron por cerrado el caso.

"Chivo espiatorio"

Minutos después de anunciarse el cese, Arenillas publicó otro texto en redes sociales negando la mayor. "Desde que se conocieron las acusaciones por acoso sexual contra Íñigo Errejon, he sido objeto de una inmensa campaña de mentiras y la dirección de mi grupo parlamentario no me ha permitido ni la más mínima ocasión de explicarme", defendió.

"Jamás he encubierto ningún acto de acoso ni violencia machista, al contrario, he trabajado por denunciar estas situaciones durante toda mi vida, allí donde he tenido conocimiento de ello", agregó en este sentido.

Tras aclarar que en junio de 2023 ya no era jefa de gabinete de Errejón, Arenillas explicó que informó de la situación a "la entonces secretaria de organización" (Manuela Bergerot) y la "responsable de feminismos", "información que consideraron no elevar a los órganos del partido".

"Hoy me siento chivo expiatorio para ocultar errores que, sin lugar a dudas, hemos cometido en la organización. Esta es la peor forma de luchar contra el machismo", lamentó en la misiva.