El bar de Argüelles que regala tapas XXL con cada consumición: el doble de cerveza cuesta 2,80 euros

Una de las grandes especialidades de la gastronomía madrileña son las tortillas de patatas. Casi todos los bares y restaurantes que respetan el estilo más clásico y castizo de la capital cuentan con su propia especialidad. Esa tortilla a la que le dan un toque muy particular y que la convierte en única.

Tener la mejor tortilla de patata de todo Madrid es una tarea muy complicada. Sobre todo porque en función de gustos no hay nada escrito. No obstante, no es la única competencia que se abre. También se disputan ser el bar que más especialidades ofrece, el que aporta la ración más grande o que la pone a menor precio.

Y hay un bar en Madrid que podría competir como el mejor de la capital en todos estos baremos y apartados. Y es que no sólo es famoso por la calidad de sus tortillas, sino también por la enorme variedad de recetas que aporta, ya que hay especialidades de todo tipo y con ingredientes, algunos, que ni podríamos imaginarnos.

Sin embargo, a cada cual está más rica tal y como cuentan los clientes que pasan por este establecimiento que lleva teniendo éxito durante más de medio siglo. Una calidad que le ha llevado a desarrollar su fama a nivel de toda la ciudad e incluso entre los alrededores de la capital.

Por si esto fuera poco, el bar del que hablamos, Casa Paco, se ha convertido en una institución también por sus bajos precios. Y por lo abundante de sus raciones. O por lo económico de los bocadillos que ofrece. En resumidas cuentas, se trata de un bar de toda la vida en el que por unos pocos euros podemos comer hasta reventar sin perder un ápice de sabor ni calidad.

¿Cómo son las tortillas de Casa Paco?

Cada vez se ha puesto más de moda que influencers y creadores de contenido en redes sociales hagan rutas de bares y restaurantes para mostrar las maravillas de cada uno de ellos. Y Madrid es la ciudad perfecta para cultivar esta práctica, ya que no faltan las oportunidades casi a cada paso.

Ahora, @davizgastro nos muestra uno de los bares más típicos de la ciudad de Madrid, conocido especialmente por su inmensa variedad de tortillas. Este creador de contenido con más de 23.000 seguidores acude al famoso Bar Casa Paco para alucinar con su amplia carta, donde se pueden encontrar hasta 15 tipos de tortillas diferentes.

Y todas a precios realmente interesantes, ya sean en pincho, en ración o en tortillas de diferentes tamaños. Desde las típicas con y sin cebolla hasta las más imaginativas, hechas de puerro caramelizado, de picadillo de chorizo, de salmón con queso roquefort o de pimiento de piquillo y queso philadephia.

La aportación de queso a estas tortillas es una seña de la casa, ya que para los amantes de la carne tenemos las que llevan solomillo como ingrediente principal, bien acompañado de queso de cabra y cebolla caramelizada o bien con queso parmesano y cebolla crujiente.

Por sólo 2,60 euros tenemos un pincho de tortilla de lo más generoso. Y después, incluso por 5 euros podemos disfrutar de una tortilla entera para nosotros. Y es que los precios de Casa Paco son increíbles, con bocadillos desde 3,50 euros. Productos a un coste casi imposibles de encontrar en el mercado combinados con la mejor calidad.

Además, este bar situado en la calle de Altamirano, en pleno barrio de Argüelles, destaca por ofrecer un trato a sus clientes inmejorable y por alimentar bien a todas las personas que se acercan hasta él: "Cada ronda, su correspondiente tapa". Ahí podemos empezar a disfrutar de sus increíbles tortillas, que son la "especialidad de la casa". Este bar, que lleva abierto desde 1954, es uno de los grandes ejemplos de que la sencillez también puede ser sinónimo de un éxito inigualable.