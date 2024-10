Malas noticias para los madrileños: el gesto cotidiano que ves en el transporte público y que está prohibido

El sistema de transportes públicos en España se encuentra en una situación crítica después de los incidentes que se han producido en los últimos meses como si de una cadena negra de acontecimientos se tratara. Una situación que ha provocado que las críticas se concentren sobre la figura del ministro Óscar Puente.

Esta situación preocupante ha golpeado con especial fuerza a Madrid, donde su transporte público, y sobre todo sus trenes, han vivido episodios dramáticos durante los últimos días. Unos acontecimientos que agrandan la lista de problemas que millones de usuarios padecen día a día, con retrasos y servicios de mala calidad que complican, por ejemplo, sus desplazamientos hasta sus puestos de trabajo.

En mitad de este clima de crispación en el que todos estamos pendientes de la situación de los transportes, surgen algunas preguntas. Unas giran en torno a qué pasará con los descuentos que ahora mismo se encuentran activos y que se prevé que desaparezcan de cara a 2025. O que al menos cambien de formato.

Sin embargo, los temas de actualidad no se quedan ahí. Esta situación, tan mediática como desagradable, ha sido aprovechada por Renfe para lanzar una advertencia a todos sus usuarios para intentar cambiar uno de los comportamientos que se ven cada día en los diferentes medios de transporte público tanto de Madrid como de toda España. Una situación que es especialmente frecuente en los trenes de Cercanías de Renfe.

La compañía ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales con la intención de pedir respeto y civismo a las personas que se montan en sus trenes cada día con el objetivo de reducir posibles momentos de crispación. Una masa de usuarios más relajada puede ser clave a la hora de afrontar el resto de problemas que hay actualmente sobre la mesa.

¿Cuál ha sido la advertencia de Renfe?

Renfe cuenta con decenas de millones de usuarios todos los días en España. Especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde son una vía de transporte muy útil para que muchas personas puedan cumplir con sus obligaciones, ya sean llegar al trabajo, a sus clases o a sus quehaceres diarios.

Sin embargo, muchas veces usamos el transporte público sin tener el cuidado que se precisa en un servicio público. Conductas propias de una mala educación o de una falta de consideración por el propio mobiliario, hacia el resto de los usuarios o incluso hacia los trabajadores de la institución.

Fernando Sánchez Europa Press [Malas noticias para los madrileños: esta es la fecha a partir de la cual ya no podrás viajar gratis en Cercanías]

En esta ocasión, Renfe aprovecha para recordar a todos sus usuarios que los pies tienen su propio lugar para ponerse: el suelo. Y no encima de los asientos o sobre los respaldos del resto de usuarios. Una tendencia que podemos ver todos los días, pero no sólo en los trenes de Cercanías de Renfe, sino también en el metro o incluso en los diferentes autobuses.

Un gesto que muchas veces es inocente, pero que está prohibido tal y como recuerda Renfe, que ha lanzado una serie de recordatorios en las redes sociales para intentar que no se produzcan momentos de tensión en sus instalaciones. "No viajas solo. Respeta al resto de viajeros. Los pies siempre en la tierra. Y si viajas con mochila o maleta, recuerda que no ocupan plaza. ¡Seamos responsables! Muchas gracias. Civismo".

No viajas solo. Respeta al resto de viajeros. Los pies siempre en la tierra. Y si viajas con mochila o maleta, recuerda que no ocupan plaza. ¡Seamos responsables! Muchas gracias.#Civismo pic.twitter.com/6oC4NjN6XS — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) October 17, 2024

Este mensaje estaba acompañado de una foto en la que se muestra de manera explícita cómo debemos sentarnos y que tener en cuenta a los demás es básico para que nosotros mismos seamos tenidos en cuenta por el resto: "Todos deseamos sentarnos en un espacio limpio... Todos somos responsables".

Renfe deja claro que cuidar los espacios comunes es fundamental para evolucionar como sociedad, especialmente en momentos de conflicto como los que vive actualmente el transporte público en España y en especial los sistemas ferroviarios. Mantener las instalaciones en perfecto estado es una responsabilidad de todos y por ello Renfe solicita la colaboración de sus usuarios. Una campaña que ha aprovechado también para recordar cómo debemos viajar con equipaje o mochilas y que este no debe ocupar el lugar de otro pasajero.