Óscar Puente aboga por acabar con la gratuidad de los bonos en los trenes de Media Distancia y Cercanías

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha apostado este lunes por acabar con la gratuidad de los bonos en los trenes de Media Distancia y Cercanías, que finalizarían el 31 de diciembre en caso de no renovación. Así, ha defendido nuevas fórmulas para premiar al usuario recurrente con el transporte público.

En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro ha dicho que la renovación de los bonos gratuitos en los trenes va a depender "de las negociaciones presupuestarias y "de decisiones del Gobierno de España". "Yo sí puedo anticipar que mi posición, desde luego, es que esa política debe cambiar", ha indicado Puente.

El titular de Transportes ha explicado que la política de gratuidad del transporte público ha sido coyuntural, debido a la inflación en España, y tenía como objetivo "aliviar la economía familiar".

"La apuesta por el transporte público debe ser, sobre todo, en la calidad, en el confort, en la puntualidad. Ahí es donde hay que hacer el esfuerzo. Soy de los que cree que vamos a ganar usuarios de transporte público, no en función del precio del billete, que es bastante reducido frente al vehículo privado, sino en si le damos al usuario más calidad, más fiabilidad y más frecuencias", ha argumentado.

En este contexto, Puente ha subrayado que el Ministerio tiene que hacer el esfuerzo en mantener bonos sociales y también premiar a los usuarios que más utilicen el transporte público. "Estamos pensando en una forma de pago a mes vencido, en función del número de usos que hayas hecho, el precio será más barato. Es decir, el usuario recurrente tendrá un precio mucho mejor", ha avanzado.

Reclamación a Ouigo

Cuestionado por la entrega de 188.000 firmas que le entregó Greenpeace para pedir un abono único en toda España, Puente ha señalado que ese escenario es el "deseable" con el que están trabajando para el año 2026.

Por otra parte, y preguntado por la reclamación que Renfe iba a presentar ante la Comisión Europea contra Ouigo, el ministro ha asegurado que la asesoría jurídica de la compañía está trabajando en ella y que no tardará mucho tiempo en plantearla.

Puente ha denunciado que Ouigo "tiene unas enormes pérdidas" y también "arrastra pérdidas al resto de competidores". "Esto lo que quiere decir es que, obviamente, en corredores muy rentables está operando muy por debajo de los costes en algunos casos. ¿Cómo enjuga esas pérdidas? Con ampliaciones de capital que suscribe básicamente el Estado francés. Es decir, estamos compitiendo entre empresas públicas", ha reprochado, por lo que cree que es una "competencia absolutamente inviable" a medio y largo plazo.

El ministro ha reconocido que la liberalización ferroviaria ha traído efectos positivos, como "un incremento importante de la oferta y una reducción de los precios", algo que a su juicio no será posible a largo plazo "con el ritmo de pérdidas en el que está metido". "Se ha abaratado los precios durante un tiempo, pero esto no va a durar y el sistema se va a resentir porque al final lo único que va a generar es perjuicios para los que tienen que sostenerlo", ha dicho.

Según ha explicado, hasta ahora Renfe era la única compañía que operaba la alta velocidad en España y le daba millones de euros de beneficio que "empleaba para dar servicio en corredores que no eran tan rentables". "Eso se terminó. Ahora no hay una, hay tres empresas y entre las tres pierden 230 millones de euros al año. Ya no hay remanentes para dar servicios en zonas que no sean tan rentables. Y eso va a hacer que se resienta el conjunto de la prestación del servicio ferroviario en zonas en las que llevar un tren no es tan interesante desde el punto de vista económico", ha advertido.