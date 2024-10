Los abonos de Renfe cambian por completo: así serán los nuevos descuentos en Madrid

La situación de muchos métodos de transporte en España es en estos momentos bastante inestable. Una zozobra que afecta de manera especial a regiones como Madrid. La polémica generada por el ministro Óscar Puente, quien pretende cambiar el sistema de ayudas al transporte de cara a 2025, ha provocado una gran inestabilidad.

Por ello, conviene saber en qué situación se encuentran las infraestructuras que utilizamos habitualmente y de qué descuentos podemos disfrutar. Por ejemplo, en los últimos años, Renfe ha estado ofreciendo diferentes descuentos a las personas jóvenes para incentivar su deseo y su costumbre por viajar.

Sin embargo, no son el único sector sobre el que se centran este tipo de ayudas. Otro colectivo social que se suele tener en cuenta para este tipo de bonificaciones son los más mayores y los jubilados. En el caso de Renfe, uno de los más conocidos es la Tarjeta Dorada, la cual permite viajar desde Madrid y desde otras grandes ciudades hasta diferentes puntos de España por muy poco dinero, disfrutando de grandes descuentos.

Esta herramienta sólo está disponible para personas mayores de 60 años, los pensionistas mayores de edad, los jubilados con incapacidad permanente o las personas que disponen de una discapacidad igual o mayor al 33%. Además, las personas con una discapacidad del 65% tienen derecho a que una persona les acompañe en sus viajes disfrutando de sus mismas condiciones.

No obstante, muchas personas que tienen derecho a disfrutar de este tipo de abonos no saben que existen o no saben qué condiciones tienen que reunir las personas que se podrían beneficiar de ellos. Y por esta cuestión, no los solicitan. Y están perdiendo grandes oportunidades de poder viajar a muy bajo coste.

¿Cuáles son las novedades de la Tarjeta Dorada de Renfe?

Lo primero que tenemos que saber es que para poder pedir esta Tarjeta Dorada de Renfe debemos cumplir con una serie de requisitos, que son los especificados anteriormente y que hacen referencia a la edad de la persona o incluso a situaciones como una incapacidad.

Para pedir esta tarjeta, sólo necesitamos acudir a la página web oficial de Renfe. O si lo preferimos, a cualquiera de sus oficinas físicas. Desde ahí podremos realizar cualquier gestión. Sin embargo, las principales novedades se centran en su proceso de renovación.

A partir de ahora, estas renovaciones se pueden realizar por un periodo de un año por un valor de 6 euros. Pero también se puede hacer por un periodo de dos años, abonando 12 euros, y por un periodo de tres años pagando 15 euros. De esta manera, esta sería la forma más rentable económicamente, ya que conseguiríamos un ahorro notable.

Además, Renfe permite pagar de múltiples formas, ya sea en efectivo si estamos en una oficina física o incluso a través de transferencia bancaria o bizum si lo hacemos de manera telemática. Hay que saber también que esta renovación debe realizarse en los 90 días previos a que caduque nuestra suscripción. Y para aquellos que se arrepientan de su decisión, podrán anularla hasta 15 días después de haber confirmado su ampliación a este servicio.

¿A qué descuentos tenemos acceso?

Lo más importante de utilizar la Tarjeta Dorada de Renfe es que tendremos acceso a múltiples descuentos que harán nuestra experiencia de viaje mucho más completa y placentera. De hecho, estos se amplían también a los viajeros que se muevan en clase preferente y business. Estos son los principales descuentos.