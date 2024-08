Madrid tendrá que aportar 1.500 millones de euros más al Fondo de Garantía si prospera el cupo catalán

La reforma del sistema de financiación autonómico se ha convertido en uno de los mayores puntos de fricción entre la oposición y el Gobierno de España.

El acuerdo propuesto entre el Ejecutivo central y ERC pretende que el Govern recaude el 100% de los impuestos de Cataluña, frente al 9% que recoge en la actualidad; algo que perjudicaría gravemente al resto de regiones.

Y es que, según han concretado fuentes de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid a Madrid Total, regiones como Madrid deberían de aportar más dinero al Fondo de Garantía de Servicios Públicos, fundamental para la solidaridad territorial.

Según las estimaciones del Gobierno regional, la puesta en marcha del llamado 'cupo catalán' obligaría a Madrid a hacer un esfuerzo adicional de 1.500 euros a dicho Fondo de Garantía para 'cubrir' lo aportado por los catalanes. Dinero que, de no ponerse en marcha dicho cupo, seguiría en las arcas madrileñas.

Hay que recordar que el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales es una parte del sistema de financiación autonómica y funciona como una garantía de equidad y nivelación. Tiene por objeto asegurar que cada comunidad autónoma reciba los mismos recursos para financiar los servicios públicos fundamentales y, para ello, algunas aportan más que otras.

La consejera de Economía, Rocío Albert, ya ha manifestado en varias ocasiones la "ilegalidad" que supone que Cataluña tenga una financiación singular, pues no hay "marco legal" que contemple esa opción. Ni la Constitución Española ni la LOFCA lo prevén.

Precisamente, este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este acuerdo insistiendo en que no hay que "quedarse en el dinero". "Es una cuestión de que España se va por el sumidero". "No somos iguales ante la ley. No vamos a ser iguales ante las oportunidades. No va a haber un Estado de derecho", ha denunciado.

3.000 millones más

Fuera de la aportación extra que los madrileños tendrán que hacer desde sus arcas para seguir manteniendo el Fondo de Garantía, hay que recordar que Madrid ya es una de las regiones que más presupuesto aporta a dicho sistema de financiación de servicios públicos.

Según los primeros datos para elaborar las balanzas fiscales que publicó el Ministerio de Hacienda en marzo tras el primer acuerdo que llegó con Junts, la Comunidad de Madrid fue la región que más aportó a dicho Fondo de Garantía durante el año 2021, con una contribución de 4.619 millones de euros, por los 1.697 millones de euros que aportó Cataluña ese año.

En ese contexto, los datos publicados por el Ministerio que dirige María Jesús Montero señalaban que Madrid, Cataluña y Baleares fueron las únicas tres comunidades autónomas que aportaron a este Fondo de Garantía, y que en el caso de Madrid hizo una contribución de casi 3.000 millones de euros más que Cataluña.

En concreto, Madrid aportó 4.619 millones al cierre de 2021, mientras que Cataluña contribuyó con 1.697 millones de euros y Baleares con 426 millones de euros. Además, si se suma la aportación de Madrid al Fondo de Suficiencia Global, esta cifra ascendería a 846 millones de euros más.