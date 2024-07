Ramón Jurado, alcalde de Parla: "Me taladra la cabeza que uno de Pozuelo tenga más derechos que uno de aquí"

Ramón Jurado es el alcalde socialista de Parla. Pero, antes que socialista, es alcalde. Eso queda claro cuando cuenta cómo se enfrentó al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, porque el Gobierno de España había planteado atrasar la construcción de la segunda estación de Cercanías de su municipio a 2026.

"Monté en cólera. Escribí una carta que no sé cómo no me echaron del partido. Pero me lo reconocieron, tenía que luchar por mis vecinos", relata años más tarde. Al final, su insistencia (y llevar a Parla con "mucho, mucho orgullo") le ha hecho que este año el actual ministro, Óscar Puente, ponga la primera piedra de la estación.

Consciente de la "complicada situación financiera de Parla", uno de los municipios más endeudados de toda España, este alcalde es más de tender puentes que de levantar muros. Por eso pide ayudas a la Comunidad de Madrid y al Gobierno, cada uno en sus competencias.

Entrevista a Ramón Jurado, alcalde de Parla Cristina Villarino

Dice que a Parla no la va a reconocer nadie en muchos años (está cambiando su casco urbano y van a crear millones de puestos de trabajo) y que para eso necesita de la colaboración de todos. Del Ejecutivo nacional -para librarle del eslogan de "atasco en la entrada a Madrid por la A-42" que escucha cada mañana en la radio- y de la Comunidad de Madrid, -para dejar de ser la única gran ciudad de la región sin un centro de Formación Profesional-. "Por encima de mi partido, está mi ciudad", insiste.

PREGUNTA: Ha pasado más de un año desde que comenzara esta legislatura de consolidación al frente del Ayuntamiento de Parla. Tiene entre manos una remodelación total del Casco Urbano y muchos más proyectos. ¿Cómo está avanzando?

RESPUESTA: Parla está en un proceso de absoluta expansión y de gran transformación, tanto en su concepto de ciudad dormitorio como en su oferta laboral. Hasta ahora, Parla era una ciudad dormitorio y, en los próximos años, gracias a un gran desarrollo industrial, va a tener un polígono de 5 millones y medio de metros cuadrados que dará trabajo en torno a 30.000 personas. Va a ser el mayor desarrollo industrial en extensión de terreno de toda la Comunidad de Madrid.

P: ¿Su proyecto compite con el de Arganda del Rey o se complementa?

R: Hay espacio para todos. El desarrollo de Arganda es muy importante, pero es en torno a la mitad del de Parla. Para nosotros es muy importante porque el espacio lleva en tramitación desde el año 1997, que fue cuando se incorporó en el Plan General de Desarrollo Urbano hace 27 años.

"Espero que las grandes obras de urbanización del PAU 5 empiecen después del verano"

P: El PAU 5, que es de lo que estamos hablando, ahora tiene gestión municipal. ¿Por qué se tomó esa decisión?

R: Hasta ahora había sido una iniciativa privada de los propietarios de más de 300 propietarios que tienen el espacio. Durante 27 años, la iniciativa privada ha intentado ser el motor de este proyecto y, teniendo en cuenta las aportaciones que tenían que hacer para hacer las infraestructuras del polígono, la cosa no avanzaba.

Cogiendo nosotros la gestión, los propietarios se han visto un poco liberados y más desahogados. Todos estos propietarios tienen que hacer unas aportaciones de 180 millones de euros para construir las calles, traer el agua y la luz, etc. Muchos propietarios no pueden pagarlo. Por eso, que el Ayuntamiento tomase una iniciativa y cogiese las riendas de este desarrollo, es un verdadero desahogo para ellos.

P: Hay grandes empresas como Lidl y Sonepar... ¿Cómo van?

R: Ahora mismo están terminando una gran nave en la primera fase y otra gran compañía se traslada desde Leganés. Hay grandes multinacionales que están llamando a la puerta a que avance el desarrollo. Yo espero que las grandes obras de urbanización empiecen justo después del verano.

P: Para eso hacen falta, principalmente, buenas conexiones.

R: Es la parte más importante. Ya hemos aprobado definitivamente la conexión con la M-419, un nudo que ha autorizado la Comunidad de Madrid y que, además dé para el polígono, va a suponer una nueva vía de escape de la A-42 que, como todos sabemos, está colapsada. Además, el Gobierno está redactando un proyecto de ampliación de la A-42, desde la M-50 hasta Casa Rubielos, con una inversión de más de 100 millones de euros.

Parla es el acceso a la Comunidad de Madrid para un montón de gente, sobre todo los que vienen de la Comarca de la Sagra. También tenemos que celebrar la construcción de una segunda estación de tren de Cercanías. Junto con la inversión para mejorar la C-4, que como todos sabemos tiene muchos retrasos.

P: ¿Se contempla un puerto seco?

R: Eso será más adelante. La estación tendrá una conexión directa con el polígono, pero al estar al otro lado de la A-42, hay que ver otras opciones. Lo que sabemos es que el polígono tiene grandes inversores que necesitan grandes parcelas de terreno. No pequeñas.

Ramón Jurado durante su entrevista con Madrid Total. Cristina Villarino

P: Además de estos grandes centros logísticos, ¿qué más dotaciones van a tener?

R: Hay un sector terciario que va a incluir todas esas empresas que vienen aparejadas las multinacionales. Empresas de talleres mecánicos para camiones, hoteles, restaurantes... Los grandes inversores no puedo decirlos todavía, pero son los más grandes del mundo, no sólo de España. Estamos en un sitio magnífico a 21 kilómetros del centro de la capital de España. No hay ninguna ciudad, sólo Parla, donde las empresas puedan acceder a una parcela de 400.000 metros cuadrados.

P: Además del papel del Gobierno, su Ayuntamiento necesita de la colaboración de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es su relación con Isabel Díaz Ayuso?

R: Por supuesto. Yo intento llevarme bien con todo el mundo, es la única forma de construir. A la Comunidad le pedimos que nos haga caso, porque Parla es muy importante. Vamos a generar 30.000 puestos de trabajo y no solo para Parla. Llevamos muchísimo tiempo pidiendo que nos escuche. Desde que se creó la Comunidad de Madrid en el año 1981, no ha invertido ni un solo euro en infraestructuras de transportes.

Cuando Alberto Ruiz Gallardón nos dejó fuera del proyecto de Metro Sur en 1997 hizo una gran faena a la ciudad. En ese momento, el Ayuntamiento de Parla (de forma autónoma) tuvo que implantar el tranvía de Parla para dar servicio al desarrollo residencial que se estaba construyendo en Parla. Tuvimos que hacer una inversión de 119,6 millones de euros, más los intereses, sin que la Comunidad aportara un sólo céntimo.

P: ¿Y fuera?

R: Mientras tanto, Madrid desarrollaba, financiaba e impulsaba otras infraestructuras muy similares, mucho más caras, como son el tranvía de Boadilla, el tranvía de Pozuelo o el tranvía de Las Tablas. Queremos que nos presten atención, porque vive gente tan madrileña como los de Pozuelo.

"Cuando se construyó el tranvía de Parla, como mucho, se esperaban 3,8 millones de viajeros al año y estamos llegando a más de 7"

P: ¿Cree que es una cuestión de partidos?

R: No quiero creer que sea así. Tal vez no se ha solicitado lo suficiente. Un buen gobernante no puede hacer menos esfuerzos en aquellos sitios donde no gobierna. Yo no atiendo diferente a vecinos de un barrio u otro.

P: Madrid está volviendo a construir líneas de Metro tras años sin levantar nuevos proyectos. ¿No es el momento de pedirles la gestión del tranvía?

R: Ojalá. Conviene decir que el tranvía de Parla es el más rentable de todos los que hay en España, y eso que competimos con el de Zaragoza. Cuando se construyó el tranvía, sus mejores previsiones, decían que iba a haber 3,8 millones de viajeros al año. Estamos en el doble, más de 7 millones de viajeros al año. Se suele decir que los medios de transporte públicos son deficitarios, pero no en el caso de Parla.

Nosotros a la Comunidad le pedimos una conexión del Metro a Parla y que construya la segunda línea de tranvía que conecte a Parla con el hospital, con Torrejón de la Calzada, con Torrejón de Velasco y con un aparcamiento disuasorio para los vehículos que vienen por la carretera de Toledo.

P: Cuando se ha reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué le ha dicho?

R: Pues, por ejemplo, les di el dato de inversión y no lo conocían. Es un claro maltrato a los vecinos de Parla. Intencionada o no intencionadamente, pero es que es así.

P: Hemos hablado del tranvía de Parla que ocasionó una deuda enorme a la localidad. ¿Considera que las cosas se hicieron bien? Si usted hubiera sido alcalde, ¿habría hecho algo diferente?

R: Lo que a mí lo que me taladra la cabeza es que un vecino de Pozuelo tenga más derechos que un vecino de Parla. La deuda es circunstancial, porque tanto la Comunidad de Madrid como el Estado tienen la obligación de reequilibrar la riqueza. Nuestra localidad aporta riqueza y mano de obra a la Comunidad de Madrid, pero sólo se habla de Parla cuando es malo. Aportamos muchísimo, y más que vamos a aportar, pero se nos margina.

El alcalde de Parla denuncia el trato desigual de la Comunidad de Madrid a su vecinos. Cristina Villarino

P: Pero, esa deuda, ¿no le ata de manos a la hora de poder hacer grandes inversiones?

R: Por supuesto. Por eso no sólo le pido a la Comunidad de Madrid inversiones en Sanidad o Educación. También llamo a la puerta del Ministerio de Hacienda para tener un plan de financiación a largo plazo para que esta deuda no nos quite el aliento. Han accedido y eso nos ha dado mucho oxígeno.

Pero yo hay una cosa que digo mucho, y puede sonar fuerte. Aquí viven personas, no ganado. Personas con los mismos derechos que en Pozuelo o el barrio de Salamanca. Los hijos de mis vecinos tienen los mismos derechos que los de Arganda. Pero necesitamos inversiones en la ciudad. Faltan muchas.

P: En lo que respecta a la materia educativa, Parla es el único gran municipio de la Comunidad de Madrid que no tiene un centro que imparta Formación Profesional. ¿Cómo se puede solucionar esto?

R: Hemos puesto a disposición de la Comunidad de Madrid unas parcelas municipales de 30.000 metros cuadrados para construir un gran centro de formación profesional. El desagravio es tal que, encima, somos la ciudad con mayor tasa de población en edad escolar. Pero los vecinos de Parla se tienen que trasladar a otro municipio para la formación profesional, incluso para estudiar grados universitarios.

Además, hemos llegado a un acuerdo con la Fundación Laboral de la Construcción para que hagan allí un centro de formación en materia de construcción. Esperamos que antes de que termine el año se construya este centro de formación para el empleo.

P: El último alcalde socialista que cedió una parcela fue el de Fuenlabrada. La iban a destinar a un fin y, al final, le han 'puesto' un centro de MENAS. Por cierto, ese espacio está muy cerca de Parla. ¿Cómo ve usted la polémica?

R: No es que esté cerca, está más cerca del núcleo urbano de Parla que del de Fuenlabrada. A los niños no hay que tenerles miedo y hay que tratarlos como se merecen. Por eso le pedimos a la Comunidad de Madrid que se pongan en contacto con nuestro Ayuntamiento y el de Parla para saber cómo van a estar esos menores, cómo se les va a tratar, a formar y a integrar en la sociedad. En Parla no tenemos miedo a la población migrante, al contrario. Parla es una de las ciudades con más tasa de población migrante, un 26% y vivimos en perfecta sintonía.

P: ¿Considera que no ha habido una comunicación suficiente por parte de la Comunidad?

R: Es un dato incuestionable. La Comunidad de Madrid no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Parla para saber qué va a pasar allí. Y ya lo dijo mi compañero Javier Ayala, con ellos tampoco. Tenemos que hablar de escolarización, de servicios sanitarios... Es algo muy serio. A esos niños no se les puede tratar como población marginal. Tampoco estamos pidiendo nada extraño.

Cuando estalló la invasión de Ucrania. El ministerio buscó lugares donde traer a esos refugiados que venían en absoluta desesperación. Encontró un hotel en Parla que sigue siendo el lugar para recibirles. Se hizo un trabajo magnífico. Vino un grupo de sordomudos y, gracias a una trabajadora del ayuntamiento que manejaba el idioma internacional de sordomudos, estuvieron alojados y sintiéndose como en casa. Eso es lo que hay que hacer y lo que le pedimos a la Comunidad de Madrid.

"La Comunidad de Madrid está terminando el quinto centro de salud en Parla, pero, por volumen de población, necesitamos siete"

P: A nivel sanitario, el centro de urgencias de Parla está cerrado desde la Covid y siguen esperando el quinto centro de Salud. ¿Ha podido hablar con la consejera, Fátima Matute, para saber si habrá algún cambio?

R: No, todavía no he podido hablar con ella. Se lo comenté a la presidenta Ayuso y me dijo que no había médicos. Han terminado ahora ese quinto centro de salud, pero, por población, nosotros necesitaríamos que estuvieran inaugurando el séptimo. Por ratio de población necesitamos mucho más centros. Y, aun así, de nada sirve que esté construido si luego no sé si no se dota de personal sanitario.

P: Alcalde, sus socios de Podemos han amenazado con romper la coalición. ¿Cómo está la situación ahora mismo?

R: En Parla hay una afición a los encierros y no podemos mirar para otro lado. Si en un acto que se organiza en el Ayuntamiento acuden en masa los vecinos, no podemos gobernar contra eso. Vamos a financiar los encierros, no las corridas de toros. Hay un contrato de 15.000 euros y si nuestros socios de gobierno no entienden esta decisión...

P: ¿Les abre la puerta para irse?

R: La puerta está siempre abierta para entrar y para salir. No obligamos a nadie. Hemos tomado esa decisión en virtud de nuestras competencias y yo tengo un profundo respeto por lo que decidan mis compañeros de gobierno.