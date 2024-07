El centro de menas de Fuenlabrada le 'estalla' a Juan Lobato: "Pido al alcalde concreción en las críticas"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha pedido al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, "concreción" en sus críticas a la dirección del partido, ha negado que haya obviado la problemática del centro de menores migrantes que quiere instalar la Comunidad de Madrid en el cerro de La Cantueña y se ha reivindicado de izquierdas.

Así ha respondido Lobato en una entrevista con Europa Press a los reproches que expuso el regidor de Fuenlabrada, quien acusó al secretario general de no hablar del centro de menores por estar centrado en temas de política nacional y aseguró que los votantes ven a Más Madrid como referente porque los socialistas no han tenido un "mensaje claramente de izquierdas".

El secretario del PSM, Juan Lobato. EP

"Yo soy muy partidario de las críticas. Y de que se hagan en los órganos internos del partido y de que se hagan fuera de los órganos internos del partido. Es que creo que es muy bueno para la organización", ha explicado Juan Lobato, quien entiende que es necesario que en un partido haya puntos de vista "distintos", porque si no está "muerto y no tiene futuro".

Aún así, ha reconocido la "sorpresa" por "los tiempos de las críticas" de quien fuera su rival en el congreso regional que llevó en 2021 a Lobato a la Secretaría General del PSOE-M al tiempo que ha recordado que aún quedarían dos años para un cónclave ordinario.

Lo que ha pedido es que "se concreten un poco las críticas" porque es "muy recurrente esto de que hay que ser muy de izquierdas y mucho de izquierdas". Ha defendido que sus propuestas son "clarísimamente de izquierdas" como los comedores escolares gratuitos o la apertura de colegios de 7 a 19 horas para conciliar.

"Me encanta que haya ese debate, pero con propuestas concretas", ha apuntado Lobato, quien ha recordado que el grado de izquierdas ya se debatió en el congreso que le enfrentó con Ayala y que "al final votaron los militantes" llevando a Lobato al frente de los socialistas madrileños.

"Yo recuerdo en las primarias de 2017 que a Pedro Sánchez también se le decía que no era de izquierdas. Pues es recurrente en los debates. Yo creo que Pedro Sánchez es bastante de izquierdas", ha deslizado Juan Lobato.

Otra de las aristas de las críticas de Ayala en la entrevista con Europa Press fue el centro de migrantes de La Cantueña. "Yo he sido completamente leal pero con Fuenlabrada no se juega. He echado de menos que alguien diga algo, que mi secretario general diga algo con respeto al centro de menores no acompañados", lanzaba el regidor acusando a la dirección de estar más interesada en hablar de temas nacionales.

Lobato ha rechazado que desde la dirección regional y el grupo parlamentario de la Asamblea no se haya dado la batalla en este campo, asegurando que han presentado una Proposición No de Ley específica destinada a cómo debía ser el tratamiento de los menores no acompañados.

"La posición política del PSOE radicalmente opuesta a la del PP en el modelo de La Cantueña no solo la llevamos, es que la llevamos recientemente y, por supuesto, el PP nos la votó en contra", ha remarcado Lobato, quien ha añadido que también pidieron una comisión de estudio y una pregunta al Gobierno autonómico. Ha recordado, además, que este tema también se trató en el Consejo de Alcaldes y Portavoces del PSOE-M.

Francisco Javier Ayala, el alcalde de Fuenlabrada. Laura Mateo

Ha reivindicado, además, que "los datos" no soportan la advertencia de Ayala sobre que pudiera "comer la tostada" Más Madrid al PSOE en el cinturón rojo. "Yo subí en Fuenlabrada, fruto de que es la ciudad que más he visitado desde que soy secretario general. En ningún sitio he estado más. El segundo es Parla y el tercero San Fernando de Henares", ha desgranado.

Lobato ha sacado pecho de que se ha subido desde su llegada al frente del PSOE-M "ocho, diez, doce puntos" en las ciudades del sur de la Comunidad. También ha asegurado estar "muy agradecido a todos los alcaldes del sur" por la recepción que le dan cada vez que les visita. "Son nuestros bastiones y es el territorio que más pisamos y es afortunadamente donde más hemos crecido. Digo un voto autonómico con mi cartel, por así decirlo", ha apostillado.

También ha puesto el foco sobre Madrid capital donde "después de no ganar en ningún distrito durante ya un tiempo", el PSOE ha sido primera fuerza en cinco distritos y "con distancias muy amplias en algunos de ellos".

Pedro Sánchez junto a Juan Lobato y Reyes Maroto. EFE

Esta victoria en cinco distritos fue en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio, tras las cuales Pedro Sánchez subrayó la diferencia que sacaba el PP al PSOE tanto en Andalucía como en Madrid, siendo más de 12 puntos porcentuales en la segunda.

Preguntado por si se siente cuestionado por la dirección nacional del partido, Lobato ha negado ese extremo y ha afirmado que los datos "han ido mucho mejor" desde que llegara a la calle Buen Suceso.

"Es verdad que el agujero que históricamente ha tenido el PSOE en Madrid es muy grande", ha reconocido Juan Lobato, quien ha apostillado que en las elecciones nacionales del 23 de julio de 2023 "si no hubiera votado Madrid" el PSOE habría ganado las elecciones.

"Ni me siento yo cuestionado, ni creo que los alcaldes, militantes de Madrid tengan que ser cuestionados"

"Sin embargo, en las europeas se reduce mucho la distancia del PP con el PSOE, de 460.000 a 350.000 votos. Y para decir las cosas claras, solo en Navarra se ha bajado menos que en Madrid en las europeas. En el resto de comunidades autónomas, todas han bajado más que Madrid", ha planteado el líder de los socialistas madrileños, quien asegura que cogió el partido en "su peor momento de la historia" y que ha acortado distancias con el PP de Isabel Díaz Ayuso.

Entiende que se merecen seguir "trabajando y construyendo" junto a "mucha gente implicada que cada día está aportando lo mejor de sí mismos". "Por eso ni me siento yo cuestionado, ni creo que los alcaldes, secretarios generales, portavoces, militantes de Madrid tengan que ser cuestionados, al contrario, muy orgullosos del trabajo que están haciendo", ha zanjado.