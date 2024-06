Ayala, alcalde de Fuenlabrada: "Somos solidarios y podemos acoger más menas que otros municipios, pero no a todos"

Javier Ayala es el cuarto alcalde más votado de España entre los municipios de más de 100.000 habitantes. Desde Fuenlabrada, el fortín de la izquierda en la Comunidad de Madrid donde nunca ha gobernado un alcalde del Partido Popular, desarrolla una forma diferente de hacer las cosas.

Este alcalde, hijo de ferroviario, es un alma libre dentro de su partido. Aunque (ahora) esto le ha traído más de un quebradero de cabeza. Pacta con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso proyectos buenos para sus vecinos, como la conversión de un colegio en una especie de residencia estudiantil, pero para mayores; y acepta la falta de presupuesto para soterrar las vías del tren a su paso por la localidad.

Sabe hasta dónde puede pedir a las Administraciones aunque, si fuera por él, pediría mucho más. De hecho, últimamente lo único que les pide es "diálogo". Y es que, la Comunidad de Madrid anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de un centro de acogida de menores no acompañados en su localidad, sin habérselo comunicado. Y eso que el terreno sobre el que lo van a levantar es propiedad del Consistorio.

Su posición en contra le ha costado más de un insulto y lleva semanas haciendo pedagogía para explicar que, no es una cuestión de "no querer" un centro de MENAS; sino de rechazar las formas. Reconoce que sin colaboración entre administraciones las cosas no pueden salir bien. ¿Y si eso fue lo que hizo el Gobierno de España con Alcalá de Henares y el centro de acogida temporal del cuartel Primo de Rivera? "Pues tampoco estuvo bien".

PREGUNTA: ¿Qué planes afronta para su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento de Fuenlabrada?

RESPUESTA: Tenemos dos objetivos fundamentales. En primer lugar, lo que hace de Fuenlabrada un referente político: la agenda social. Tenemos muchas políticas en materia de igualdad, de educación... Somos un municipio que tiene becas para estudiantes de los 0 años hasta la universidad. Eso no ocurre ningún municipio de España. Mandamos a 800 chicos y chicas fuera de España a practicar el inglés.

Y, en segundo lugar, una ciudad con una vocación de modernidad muy importante. Cualquiera que va a Fuenlabrada se da cuenta cómo estamos transformando el centro urbano, con un museo de arte urbano que nos posiciona a nivel internacional, y el proyecto alrededor de la vía del ferrocarril. Acondicionando la zona que limita las vías del tren y pasándolo por encima con un paso elevado.

P: Otro de sus grandes proyectos es modificar su Plan General de Ordenación Urbana. ¿Qué prevé esa 'nueva' Fuenlabrada? ¿Más suelo para viviendas?

R: Precisamente el otro día en el Ministerio de Vivienda les transmití el gran problema que tenemos los municipios de más de 50.000 habitantes: no somos capaces de aprobar Planes Ordenación. Es muy difícil y, a fin de cuentas, es lo que marca que puedas avanzar en la ciudad o no. Tenemos en mente proyectar unas 8.000 viviendas más en el futuro. Como característica principal, y así lo queremos en Fuenlabrada, el 60% tendrán algún tipo de protección.

P: ¿El Gobierno de la Comunidad de Madrid les ayuda en esa oferta de vivienda asequible?

R: En este caso, la Comunidad de Madrid no colabora con los ayuntamientos a la hora de la construcción estas viviendas, aunque sí que es verdad que vamos a poner en marcha otros proyectos innovadores, como es el proyecto SHARE, con el que trasformaremos un antiguo colegio para crear apartamentos para personas mayores. Además, con viviendas que dejan los mayores vacías por irse a este espacio, vamos a crear viviendas para jóvenes. En este caso, ese colegio lo tenemos gracias a una cesión producto de una conversación con la Comunidad de Madrid de forma natural.

P: La conversación que parece que no ha tenido con la Comunidad de Madrid ha sido la del proyecto de un centro de MENAS en Fuenlabrada. Cuéntenos, ¿se han puesto en contacto ya con el Ayuntamiento?

R: No. todavía no tenemos conocimiento de lo que van a hacer nuestro municipio. No es normal que la Comunidad de Madrid haya decidido de forma unilateral poner en marcha este centro de MENAS. Aunque, en verdad, tampoco sabemos muy bien en qué consiste el proyecto, ni cuántos jóvenes vendrán, ni durante cuánto tiempo.

P: ¿Qué pueden hacer ustedes?

R: Desde el Ayuntamiento hemos abierto dos líneas de actuación. La primera es la línea judicial. Hemos judicializado el asunto porque, para más inri, es un espacio que cedió el Ayuntamiento de Fuenlabrada a la Comunidad Madrid con unos objetivos claros que son actividades que beneficien al municipio. Ahora, esto lo intentan enmascarar diciendo que van a hacer cursos medioambientales, talleres y actividades deportivas. Y eso es una improvisación por parte de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, vamos a denunciar la adjudicación de esos cerca de 7 millones de forma urgente y prácticamente sin ningún tipo de transparencia para acometer las obras. Y luego hemos abierto una vía político-social que es muy interesante. Desde el Ayuntamiento tenemos una posición progresista para acometer este gran desafío que es la migración. No estamos de acuerdo con este proyecto porque está aislado de centros urbanos, de recursos públicos y sin ningún tipo de estructura o de acciones sociales que vengan a complementarlo. Además, hablan de un número muy elevado de jóvenes: más de 100.

Ayala cree que la Federación Madrileña de Municipios debería de hacer el reparto de migrantes. Laura Mateo

P: ¿Y qué piden?

R: Esto se debería de acometer de otra forma. No puede haber una decisión unilateral para establecer que todos los menores no acompañados vengan a la ciudad de Fuenlabrada. Es injusto. La Federación Madrileña de Municipios debería de hacer una reunión para que las grandes ciudades tuvieran un reparto, igual que hacen el Gobierno de España con las comunidades autónomas. A nadie se le ocurre que el Gobierno de España decidiera de forma unilateral que todos los menores no acompañados vinieran a Madrid.

P: Cuando el Gobierno de España, en septiembre, decidió atajar el problema migratorio que estaba ocurriendo en Canarias, sobre todo en la Isla del Hierro, y trajo migrantes a Madrid, los repartió por todo el territorio. En ese momento, se establecieron una serie de campamentos en los que tampoco hubo una comunicación, Ni con el Ayuntamiento de Madrid ni con el Alcalá de Henares, que lo tienen el Cuartel Primo de Rivera. Y las condiciones de este último tampoco son muy buenas pues duermen en carpas de plástico sobre asfalto. ¿Considera que el Gobierno de España erró?

R: Lo que considero es que la política migratoria ahora mismo es una política de nivel europeo y tiene que haber una línea y una estrategia clara por parte de las instituciones europeas. Las administraciones tenemos actuar de forma solidaria y equilibrada. Si, en ese momento, el Gobierno no lo hizo de acuerdo con esas premisas, pues no me parece bien.

Ahora bien, yo vengo a denunciar el atropello que se está cometiendo con la ciudad de Fuenlabrada. No me parece justo. Nosotros siempre nos hemos considerado una ciudad solidaria. Es más, yo siempre he defendido que podríamos acoger lo que le corresponde a otro municipio, más el 10%, porque en Fuenlabrada tenemos recursos para proyectos sociales. Pero hombre, me parece que tomar de forma unilateral la decisión de que todos los menores no acompañados vengan a la ciudad Fuenlabrada, es una falta de respeto al Ayuntamiento.

P: Hasta donde se sabe, ese centro se iba a destinar para otra cosa, se estaba, incluso, hablando con los empresarios de Cobo Calleja para ello.

R: Venían trabajando hace cuatro o cinco años, antes de la pandemia, con la Consejería de Economía para establecer allí un gran centro de operaciones industriales, empresariales y de formación. Todo esto está documentado. Y de repente, ante una decisión de la Comunidad de Madrid, eso se ha ido al traste y han tomado una decisión que no tiene nada que ver con ese objetivo marcado.

Porque tengo que recordar que el objetivo del centro siempre tiene que ir destinado en beneficio de los vecinos y las vecinas de la ciudad de Fuenlabrada.

P: Es decir, que, además de ser una decisión unilateral, tiene pruebas suficientes como para asegurar que es una decisión que se ha tomado con muchísima rapidez. ¿Cree que es algo en contra de su Ayuntamiento? ¿Algo personal contra usted como alcalde?

R: No. No lo entiendo como algo en contra mía. Pero sí creo que esta decisión ejemplifica que han decidido abandonar Fuenlabrada. Como no son capaces de ganar en las urnas, toman represalias con decisiones que no tiene ningún sentido. Esta decisión compromete muchísimo la posición del Partido Popular dentro del municipio. Es muy difícil explicar a la ciudadanía que su partido toma esta decisión solo para Fuenlabrada. Todo el mundo entendería que esto se tiene que acometer de forma solidaria, de forma consensuada y hablando entre administraciones. Pero no ha sido así.

P: Bueno, hay más centros de menos en la Comunidad de Madrid. El suyo no es el único.

R: Pero este va a ser el gran centro de menores no acompañados que se va a establecer en la comunidad. O eso parece. Porque, repito, vengo a hablar aquí de un asunto del que no me han dicho nada.

Javier Ayala durante su entrevista con Madrid Total. Laura Mateo

P: Tiene tres procesos judiciales abiertos, pero la Comunidad de Madrid asegura que los menores empezarán a entrar en septiembre. ¿Le dan las cuentas?

R: Exactamente, hemos establecido tres líneas de actuación. Una es la contratación por vía de urgencia, que entendemos que no cumple con los requisitos necesarios. Otra es la reversión, que es muy importante porque esa cesión se hizo porque el Consorcio de la Cantona se lo cede al Ayuntamiento. Y en tercer lugar, esa paralización de obras que vamos a volver a recurrir porque entendemos que no se pueden acometer las obras hasta que no se resuelva el asunto de la reversión. Con lo cual hay un lío judicial bastante importante. Por eso, que la que la Comunidad de Madrid siga hacia adelante me parece una imprudencia. Y más cuando van a invertir 7 millones de euros.

P: Cambiemos de tema. Que hay más cosas que preocupan a los vecinos de Fuenlabrada. El gobierno ha dicho "no" al apeadero de Cobo Calleja, tal y como publicamos en Madrid Total. ¿Ha podido hablar con ellos para que cambien de opinión?

R: Nosotros seguimos hablando con Gobierno de España con la intención de hacer un apeadero. Es verdad que es complicado, pero no han dicho que no.

P: Han dicho que no es viable en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados.

R: Los estudios que se están haciendo dicen que no es fácil. Pero nosotros vamos de la mano de los empresarios de la zona para hacer un apartadero de mercancías que nos parece muy interesante. Es un polígono con muchísimo potencial económico y podría fomentarlo. Ese apartadero beneficiaría a la ciudad y a toda la zona sur. Estamos trabajando con Adif y con Renfe para que sea una realidad en los próximos años.

"Nuestro proyecto para las vías del tren no es soterrarlas, es crear un paseo a sus lados que podría extrapolarse a otras ciudades. No todo se puede soterrar"

P: ¿Qué otros proyectos le piden al Gobierno de España para la mejora de su municipio?

R: El paseo del tren es un gran proyecto que hemos trabajado con el Gobierno España, con Renfe y con Adif. Hubo un tiempo en el que todo el mundo quería soterrar, y hay que reconocer que las grandes ciudades se han creado en torno al ferrocarril, Fuenlabrada no sería lo que hoy es sin el tren. Pero hay que ser consciente de que no hay dinero para tantos soterramientos y hay que poner encima de la mesa modelos en los que convivamos con él. Y lo dice el hijo de un maquinista.

Hay una brecha cuando el tren cruza tu ciudad y se agudiza cuando hay esos grandes muros que separan las vías. Entonces nuestra idea es convertirlos en espacios de paseo. Creo que es un modelo que puede funcionar y se puede extrapolar a otras ciudades que tengan la misma problemática. Valladolid ya trabajó en esa líneas pero el nuestro es, incluso, más interesante.

P: Las competencias municipales cada vez están más encorsetadas por el papel del Gobierno de España y de la Comunidad, en su caso la madrileña. ¿Qué más proyectos tienen pendientes con el Ejecutivo central?

R: Lo primero es reconocer que somos uno de los municipios que más repercusión ha tenido con respecto a los fondos los Next Generation. Cerca de 35 millones de euros han venido al municipio para proyectos que tienen que ver con la zona de bajas emisiones, paseos alternativos.

Pero creo que mi papel, y para eso me gustaría usar esta plataforma se aprovecha que se habla tanto de financiación autonómica para hablar de la financiación local. Siempre se queda aislada.

P: Coincide con su compañera, la alcaldesa de Getafe es eso. Y, con la Comunidad de Madrid. Ellos tienen las competencias de sanidad, educación... ¿Qué les pide?

R: Lealtad institucional. Hemos sido capaces de revertir el colegio de San Esteban en ese proyecto para mayores. Y, además, les pediría que rectifiquen en determinadas políticas. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada gastamos 2,5 millones de euros del presupuesto para que los chicos del municipio puedan estudiar inglés en el extranjero en verano. Creo que es una iniciativa muy interesante, no sólo para los jóvenes de Fuenlabrada, sino para toda la Comunidad de Madrid. Decimos que esta comunidad es un motor, y este proyecto es apostar por las generaciones venideras.

El alcalde de Fuenlabrada cree que poner en marcha un programa de becas para estudiar inglés en toda la región sería muy positivo. Laura Mateo

P: Precisamente, sus recursos son limitados. Puede destinar esos millones a becas, pero no puede levantar un centro de salud, un hospital, un colegio o un instituto...

R: ¿Quieres que te diga reivindicaciones en ese sentido? (Se ríe) Pues tenemos muchas. Como es el nudo que conecta la parte más antigua de la ciudad con los nuevos barrios, la apertura de la boca del metro en el barrio del Hospital, un centro de salud que han puesto la primera piedra y llevamos 15 años esperando...

P: Pero se habrá reunido con alguien del Gobierno de Madrid que le habrá dicho cuáles de estos proyectos saldrán adelante pronto... Los anuncios lo hacen a los medios...

R: En principio, no sabemos mucho de nada de eso. Tuvimos una reunión con la consejera de Sanidad. Me dio explicaciones muy técnicas y me manifestó que ella se hacía responsable de los siete meses que llevaba en la consejería. Y eso, lo siento, pero no es así. Uno asume una responsabilidad el día que coge el cargo que acarrea todo lo que ha pasado antes. Aunque no fuera de su partido el anterior Gobierno. Tienes la responsabilidad de dar explicaciones. No me puede decir que llevamos 15 años esperando el centro de salud del barrio y que eso no va con ella.