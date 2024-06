De Zelenski a Guaidó: estos son todos los condecorados con la Medalla Internacional de Madrid que recibe Milei

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, en un encuentro que tendrá lugar a las 19:00 horas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Durante el acto, la presidenta madrileña le hará entrega de una importante condecoración: la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Será la segunda visita a España de Milei desde que fuera proclamado presidente de Argentina. La primera fue hace apenas un mes, para acudir a una convención política organizada por Vox en Madrid. La visita abrió una profunda crisis diplomática con el Gobierno después de que el mandatario argentino llamara "corrupta" a la esposa del presidente durante su intervención.

España será ahora la primera escala de una gira europea que llevará al presidente Argentino también a Alemania y República Checa, donde se verá con los respectivos jefes de Gobierno, Olaf Scholz y Petr Fiala.

Javier Milei, presidente de Argentina, durante el acto 'Viva 24', de Vox. A. Pérez Meca / Europa Press

El acto de este viernes en la sede de la Comunidad de Madrid ha despertado las críticas del Gobierno, quien ha acusado al PP de "provocar". Por su parte, Ayuso señaló que era un "honor" recibir al presidente argentino, "elegido por amplía mayoría en las urnas por el pueblo".

"Si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo", ellos no tienen "la culpa", se justificó la presidenta madrileña.

Qué es la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid fue creada en 2017, aunque no se entregó la primera hasta el año 2020. Está regulada por la Ley 2/2024, de 22 de abril, encargada de regular esta distinciones honoríficas, además de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y la Gran Cruz de la 'Orden del Dos de Mayo'.

Según indica la normativa, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid se otorga "como gesto de cortesía y como reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficial a la Región por su labor institucional".

En un comunicado, la Comunidad de Madrid señaló que la distinción se entregará este año a Milei en "reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano".

Y es que, tal y como indican en el comunicado, en la Comunidad de Madrid viven 48.000 ciudadanos de Argentina, mientras que 36 empresas del país se ubican en la región, que recibe, además, el 97% de la inversión argentina que llega a España.

Detalle de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Alberto Ortega / Europa Press

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid es exclusivamente honorífica y no lleve aparejada compensación económica. La distinción se compone de una cruz de 45 por 45 centímetros de oro, formada por estrellas de cinco puntas.

En un círculo de oro dentro de la cruz se imprime el escudo de la región con bordura roja. La medalla cuelga de una cinta rojo carmesí que pende, a vez, de una anilla de oro en la parte superior de la medalla.

Otros mandatarios con la Medalla Internacional

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid se entregó por primera vez en el año 2020. El primer mandatario en recibirla fue el presidente venezolano entonces, Juan Guaidó. Un año después, Ayuso hizo entrega de la insignia al presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas.

En 2022, fue el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien recibió la condecoración, en plena guerra ya con Rusia. Por último, en 2023 fue entregada al presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa.