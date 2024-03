Los maestros advierten: o mejoras laborales antes del 8 de abril o movilizaciones

A los sindicatos de Educación de la Comunidad de Madrid ya no les vale con una promesa al aire. Tras los últimos movimientos de la Consejería de Emilio Viciana, la mesa sectorial que representa a los docentes madrileños ha exigido al Gobierno de Ayuso un acuerdo "por escrito" antes del 8 de abril. De lo contrario, podrían avecinarse huelgas.

Así lo han confirmado los cuatro organismos que conforman la Mesa Sectorial (ANPE, Csif, CCOO y UGT) tras una reunión mantenida esta semana. En los que están siendo uno de los días más complicados dentro de la dirección de recursos humanos del Gobierno autonómico.

Y es que, tras romper unilateralmente las negociaciones con la Mesa Sectorial de Educación que contentaban a los docentes, a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades no le paran de salir enemigos. Primero, por su paso atrás con las mejoras laborales y, después, por las exigencias de la prueba práctica para maestros.

[Órdago de los profesores a Ayuso: intentan paralizar las oposiciones de maestros y estudian ir a la huelga]

Viciana ha querido calmar las aguas y, según han confirmado los propios sindicatos, su voluntad es la de "retomar las negociaciones". El cómo es todavía una incógnita.

Según los sindicatos, lo poco que se sabe es que están estudiando la "viabilidad económica de la propuesta para la mejora de las condiciones del profesorado y de la educación pública, hecha por las organizaciones sindicales". Esto, si es así, les dejaría en la casilla de salida. Antes de que Viciana se echara para atrás la semana pasada.

El consejero les pidió ampliar el tiempo de negociación y los sindicatos se lo van a dar. Pero con unas cuantas exigencias. Le han reclamado una fecha límite para que presente una propuesta escrita que será el 8 de abril. En ese documento, que tendrá que ser escrito, les deberá de concretar la reducción del horario lectivo en todos los cuerpos docentes, así como la bajada de ratios, entre otras cuestiones.

¿Y qué pasará si Vicana no cumple su parte? Los sindicatos no quieren adelantar acontecimientos, pero sí confirman que han acordado un calendario de actuaciones común, para que en el caso de que la propuesta no recoja sus demandas, "se puedan iniciar las movilizaciones lo antes posible".

"Duras negociaciones"

Los sindicatos educativos tienen experiencia en poner a la Consejería de Educación contra las cuerdas. En 2021, siendo Enrique Ossorio el titular de la cartera, consiguieron el Acuerdo de Teletrabajo, así como el complemento de productividad para tutorías y una subida salarial del complemento autonómico en 2022.

En 2023 firmaron también un nuevo Acuerdo para el profesorado interino. "No es aceptable que no se siga avanzando en la recuperación de los derechos, ni en mejoras imprescindibles para la educación y el profesorado", han denunciado ahora en un comunicado.

[Madrid retira su propuesta de reducir los horarios a los profesores y los sindicatos anuncian movilizaciones]

Los sindicatos consideran que la reducción del horario lectivo, para todos los cuerpos docentes, y la bajada de ratios son la base de "un nuevo Acuerdo Sectorial".

"Es esencial que también se negocien, entre otros, los siguientes temas: retribuciones, atención a la diversidad y burocracia. Es cierto que la subida salarial de 2022 significó que los docentes madrileños dejasen de ser los profesores españoles peor pagados", han añadido.

Los docentes todavía recuerdan las "duras e intensas negociaciones" que se llevaron a cabo en 2018 y que terminaron con un Acuerdo Sectorial que todavía está vigente, en parte. "Es necesario renovarlo y la Consejería de Educación debe demostrar su reconocimiento al profesorado, que con su dedicación y esfuerzo logran que los alumnos tengan garantizada una educación pública de calidad", han finalizado.