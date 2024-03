Ayuso separa el "feminismo" de "la revolución feminista" y denuncia un ataque hacia el "hombre y la familia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Real Casa de Correos para criticar la "revolución feminista" que, a su juicio, "ataca al hombre, a la familia, a la madre y a la maternidad"

Diferenciando entre el movimiento feminista, al que dice apoyar, de la "revolución feminista", la presidenta de los Populares Madrileños y líder de la región con más lideresas mujeres, ha asegurado que el nuevo margen está "atacando" al hombre.

"Con el movimiento feminista que quería la igualdad ante la ley y las oportunidades de la mujer, ganamos todos. Pero la revolución feminista la sustituyó y se orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y la maternidad, entre otras cuestiones", ha criticado la presidenta en un acto que, precisamente, estaba sirviendo para homenajear a mujeres de la región.

A su juicio, esta nueva "revolución feminista" que no ha vinculado (por lo menos directamente al Gobierno de España) está "organizada por personas que no pasaron por las mismas dificultades" ni "conocían la realidad sobre la que se asentaba el movimiento original".

Así, ha señalado directamente a las integrantes de la "revolución feminista" como las causantes de haber fabricado "problemas paralelos", "agravios, "ideología" y haber degenerado "todo" con campañas "cuestionando a las mujeres" o "complicándoles su participación en el deporte o el acceso a pruebas selectivas por culpa de leyes ideológicas". En una clara referencia a la Ley Trans de Irene Montero.

Aunque no ha nombrado a ningún partido en el Gobierno, las palabras de la presidenta iban dirigidas directamente al Ejecutivo central, pues ha criticado que se están creando "agendas políticas y mediáticas" que olvidan al 50% de la población.

A su parecer, ahora mismo las mujeres dudan si ser madres porque se describe la maternidad como una "pérdida de la libertad", "como una carga" o "un estereotipo". Y no por el hecho de que, tal y como ha publicado este diario, son sus cargas familiares las que les obligan a reducirse la jornada laboral y, como consecuencia, cobrar menos que sus compañeros.

Frente a los datos que suelen publicarse estos días sobre la brecha de género, Ayuso ha recordado datos en los que el hombre sale peor 'parado' como es el abandono escolar; que es mayor en ellos que en ellas. También el hecho de que el 79% de las víctimas de accidentes de tráfico fueron varones en 2023 o que el 97% de los soldados víctimas de las guerras son hombres.

"No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", ha finalizado.

Premiadas y premiados

Como ya adelantó este diario, este 8-M la Comunidad ha reconocido a varias mujeres y dos hombres. Todos ellos, según ha resaltado la presidenta, con un gran "talento, superación, compromiso y entrega" en varios ámbitos de la vida. Como el deporte, la política, la administración, la empresa privada, etc.

"Celebramos el Día Internacional de la Mujer en esta casa de todos con la ilusión de homenajear a hombres y mujeres que con tanto trabajo, esfuerzo y excelencia contribuyen a que la sociedad española sea una de las mejores para vivir”, ha afirmado la presidenta de la Comunidad.

Con datos sobre la mesa, ha remarcado que "la Comunidad de Madrid, la región de España que más años ha estado presidida por mujeres, es líder en esperanza de vida, empleo, ciencia… y libertad".

"La Comunidad de Madrid es tan pequeña como rica en contrastes, tecnología, innovación, ciudad y mucho campo", ha reseñado la presidenta antes de nombres a los elegidos para recibir los galardones de este año el guardia civil David Esteban, por su heroica actuación mientras se encontraba en prácticas cuando evitó una agresión.

Venezuela

Aprovechando que uno de los galardones se lo ha entregado a la opositora venezolana Maria Corina Machado, Ayuso también ha querido lanzar algún que otro mensaje a nivel internacional, asegurando que Madrid es la región que acoge a "todos aquellos juzgados por las dictaduras".

La presidenta ha sacado su vena profesional y, recordando sus años de periodista, ha hecho alguna pregunta a la fundadora del movimiento Vente Venezuela y candidata de la Plataforma Unitaria en las próximas elecciones presidenciales de 2024.

La presidenta ha vuelto a mostrar su apoyo a Machado, como ya lo hizo todo su equipo en una manifestación en Sol hace un mes. Ha criticado también que el "régimen dictatorial" de Venezuela ha puesto "todo lo posible para que no haya unas elecciones libres" y que Machado "no pueda ser alternativa".

María Corina Machado ha tenido que recoger el premio de forma telemática porque desde hace "más de 10 años" no puede salir de Venezuela. A las puertas de unas elecciones en las que probablemente no la dejen presentarse, la opositora ha destacado que amenazas hacia su persona son "cada día más fuertes".

"Es evidente que el régimen sabe que el país ha despertado. Toda la base social que alguna vez tuvo el chavismo se ha disuadido, se ha descubierto el colapso y el drama humano que termina siendo el socialismo. Y por eso hoy esta fuerza que nosotros representamos".

Pese a todo esto, la política venezolana ha insistido en que hay que confiar en la fuerza ciudadana porque, a su juicio, el pueblo está decidido a "conquistar su libertad". "Nos une el anhelo de tener a nuestros hijos de vuelta en casa, como me lo dicen todas las mujeres, a lo largo y ancho de nuestro país", ha remarcado; mientras que su hija, residente en España, recogía el galardón.