Brecha de género en Madrid: las mujeres cobran 5.636€ menos que los hombres pese a que firman más empleos fijos

La brecha laboral en Madrid existe y es algo que dejan claro, año a año, los estudios que diferentes asociaciones elaboran con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer. La Comunidad de Madrid, por su fuerte núcleo empresarial y sus buenas cifras de empleo, suele ser una nota discordante en estas encuestas puesto que suele representar un porcentaje más bajo en esta dirección que la media española.

Aun así, esto no significa que no exista el llamado techo de cristal. Un 'tope' que se ve perfectamente en los salarios, el número de reducciones de jornada que solicitan hombres y mujeres y, ahora, el teletrabajo.

Con la llegada de la Covid-19 el teletrabajo ha sido un 'beneficio' que, por lo menos en la Comunidad de Madrid, no lo disfrutan igual los hombres que las mujeres. Así lo muestra un estudio, englobado en el Observatorio Conciliación y Mujer Trabajadora y elaborado por Mutua Universal, al que ha tenido acceso Madrid Total.

El informe, elaborado por un organismo con el que próximamente va a firmar un convenio de colaboración con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, muestra como las mujeres cobran, de media, casi 6.000 euros menos al año pese a que firmen más contratos laborales indefinidos.

En esta séptima edición, el citado estudio resalta que las mujeres firman más contratos indefinidos que los hombres. Concretamente con una diferencia de 3,4 puntos porcentuales. Pero la existencia de contratos indefinidos no deja ver qué tipo de jornada hacen esas mujeres.

Razones para solicitar una reducción de jornada en la Comunidad de Madrid y el resto de España. E.E

Para ello, el estudio se apoya de nuevos datos que dejan ver que la jornada partida está mucho más presente en la vida laboral de las mujeres que en la de los hombres. Un 17,4% de las mujeres de la Comunidad de Madrid trabajaban a jornada parcial durante el año 2023, mientras que en hombres las cifras estaban en un 5,8%.

Según el estudio, las principales razones por la que las mujeres no trabajan a jornada completa son dos. No haber podido encontrar un trabajo de jornada completa y el cuidado de los hijos y familiares. Solo un 5,3 % de las mujeres dicen no querer un trabajo de jornada completa, mientras que un 11,1% alegan "responsabilidades de cuidado de hijos u otros familiares".

Esto se nota cuando se analiza quién solicita las excedencias para el cuidado de menores y familiares. La mayoría de ellas están registradas por mujeres, concretamente el 86,7%, mientras que, en el caso de los hombres, la cifra no llegan al 14 %.

Sueldo y teletrabajo

Toda esta situación nos lleva, según los datos del informe, a una brecha salarial significativa en toda España y que en Madrid, aunque se sitúa por debajo de la medida nacional, sigue siendo bastante relevante.

Según los datos de observatorio, en 2021 la brecha entre hombres y mujeres de la región era de un 17,5%. O lo que es lo mismo: 5.636 €.

Con la pandemia de la Covid-19, el teletrabajo se instauró en el mercado laboral español, dejando ver diferencias entre ambos sexos. Respecto a la población ocupada en 2023, el hombre ha realizado mayor actividad de teletrabajo que la mujer. Un 24,3 % respecto al 23,6 %.

Aquí se da una situación llamativa y es que, al contrario de en el resto de parámetros, las mujeres madrileñas trabajaron menos que los hombres; pero la media nacional es al revés: ellas teletrabajaban más que ellos. La media del país dice que los hombres teletrabajaban un 13,1% y las mujeres un 14,6 %.

Hay que recordar que en Madrid la población general se sitúa en 6,9 millones de personas, representando la mujer un 52 % de las mismas. En lo que respecta a la población laboral, la cifra se reduce hasta los 4,6 millones de personas. La mujer vuelve a estar un punto porcentual por encima de los hombres, algo que mantiene la distribución a nivel nacional: equitativa y en torno al 50%.

Brecha salarial. E.E

Madrid es la tercera comunidad autónoma con mayor volumen de población, tanto general como laboral, y la tasa de actividad se ha mantenido en cifras inferiores (si se estudia el caso de las mujeres) a largo de los años. Es algo que tampoco ha cambiado en 2023, último año del que se tienen registros. La evolución es prácticamente constante en ambos sexos, pero, respecto a la medida nacional, la tasa de la actividad de las mujeres en Madrid es superior en 4,8 puntos.

En lo que respecta al paro, los datos de las mujeres que trabajan en Madrid son más bajos que la media nacional. El porcentaje de mujeres en situación de desempleo en el conjunto del país es de un 13,5%; en Madrid de un 10,6%.

Trabajos de hombres

Aunque celebraciones como el 8-M, intenten dejar de lado que haya carreras universitarias o profesiones más de hombres que de mujeres, siempre ha habido ramas laborales en las que primaban el género masculino.

Ahora, cada vez hay más mujeres que cursan estudios superiores en Informática o Ingenierías, y de hecho, Madrid supera a la mediana nacional en el porcentaje de mujeres que estudian ese tipo de carreras. Probablemente derivado del gran número de universidades que hay en la región.

Teletrabajo en hombres y en mujeres. E.E

El porcentaje de mujeres que estudia Informática es un 18,14% más alto de la media nacional. Lo mismo que ocurre en Ingenierías, donde está un 29,05% solo por detrás de Asturias y Galicia.

Pese a todo ello, el sector servicios sigue siendo un sector mayoritariamente femenino, siendo la mujer la que representa en la Comunidad de Madrid el mayor porcentaje respecto al hombre.

Derivado del gran número de multinacionales que hay en la capital, la Comunidad de Madrid es la región en la que hay más mujeres en puestos de alta dirección, pese a que la cifra no es muy alta: el 38% de los puestos de directivos de la comunidad son mujeres.