"Que venga Europa y lo vea": Por qué cuatro ciudades de Madrid no aplican las zonas de bajas emisiones en 2024

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a adoptar Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que incluyan, entre otros aspectos, Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023.

Una legislación que muchos municipios (incluidos los madrileños) estaban intentando esquivar hasta este 1 de enero, cuando todos aquellos con más de 50.000 habitantes deberán tener sus particulares "Madrid Central".

Hasta ahora, eran pocos los consistorios que se habían puesto manos a la obra en este aspecto, pero, viendo que los tiempos apremiaban, casi todos tienen su proyecto urbanístico listo para ponerlo en marcha.

Fuera de Madrid capital y Rivas Vaciamadrid, pioneros en este aspecto, ahora le toca el turno a los vecinos de los otros 20 municipios que cumplen con los requisitos del Gobierno de España para tener su centro libre de 'humos'.

Todos ellos tienen una zona de bajas emisiones vigente o en trámite (es decir, que se está trabajando para su puesta en marcha) menos cuatro: Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada y Valdemoro.

El Defensor del Pueblo ya lanzó una advertencia a todos ellos para que iniciaran los trámites de su puesta en marcha. Se les dibujó como unos "díscolos" aunque, muchos de ellos, aseguran que es necesario conocer las características de cada municipio para poder "hablar" de su particular condición.

Así lo explican fuentes del Ayuntamiento de Valdemoro que recuerdan que su casco histórico está ‘pegado’ a la Autovía A-4 por lo que, aunque a sus vecinos les cortaran el tráfico, los niveles de polución siempre serían altos.

"El municipio requiere de un estudio específico, porque siempre van a dar altas emisiones, aunque impidamos que los vehículos circulen. Por la A-4 pasan 120.000 vehículos diarios, 19.000 de ellos pesados", explican.

Así, afirman que no quieren saltarse la ley, pero tampoco hacer una ZBE contra sus propios vecinos. "Es la lógica de los hechos".

En Arganda del Rey la situación es similar. Desde el Consistorio insisten en que no es una cuestión de no querer cumplir con el mandato europeo, sino que destacan su "especial dificultad" para implantar las medidas que impone Europa.

"Que vengan de Europa a ver cómo es nuestra ciudad. Entendemos lo que nos proponen, pero ellos tienen que entender que los cascos urbanos de cada ciudad tienen sus características especiales.

Por su parte, en Aranjuez, insisten en que "hemos trabajado en coordinación con Policía Local y con diferentes empresas, con el fin de que este plan sea lo más fidedigno a las necesidades de Aranjuez".

"Actualmente, nos encontramos ultimando el Programa de Movilidad y la Agenda Urbana", añade el Concejal Delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Aranjuez, David Esteban Fernández Domínguez, en declaraciones a Madrid Total.

Palacio de Aranjuez

Insisten en que trabajan para "no restringir la libertad de movimiento de nuestros vecinos", ya que no llegan a los umbrales de contaminación regulados. Razón por la que serán "totalmente quirúrgicos" en la toma de decisiones, "siempre pensando en nuestros vecinos y en no castigarlos por no tener suficiente poder adquisitivo para comprarse un vehículo eléctrico, estando nuestro país en la situación económica en la que está".

Como ocurre con el resto de municipios que se 'revelan' contra las Zonas de Bajas Emisiones, Aranjuez insiste que su localidad es "bastante peculiar". "Ya que poseemos una gran extensión de terreno, alrededor de 200 km cuadrados (201,11 km2) siendo la segunda más grande de la Comunidad de Madrid y cerca de 30.000 árboles por lo que somos un gran pulmón".

Según la web del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico también está pendiente la ordenanza de ZBE en Coslada. Este Ayuntamiento, por su parte, no ha querido ponerse en contacto con este diario.

Tramitación

En el caso de Móstoles, la normativa está preparada y se va a poner en marcha lo más pronto posible. Ahora mismo hay una ZBE implementada, pero no limita el acceso a vehículos, sino la velocidad de los mismos.

Lo mismo ocurre en Alcalá de Henares, Leganés o Fuenlabrada. En muchos casos, preparar las calles para la ZBE puede retrasar su puesta en marcha.

Este es el caso de Alcalá de Henares, su concejal Cristina Alcañiz explica a Madrid Total que estas restricciones de circulaciones están aprobadas en Consejo de Gobierno, pero, están en periodo de información pública, por lo que no va a empezar a funcionar hasta febrero.

Los paneles informativos y las cámaras de seguridad también están en procesos administrativos para su adjudicación y puesta en funcionamiento.

En cualquier caso, en Alcalá se van a llevar a cabo pocas restricciones de tráfico porque el centro histórico de Alcalá ya es técnicamente una ZBE es difícil acceder en coche por su cantidad de calles peatonales.

Un cartel anuncia la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Plaza Elíptica, en Madrid (España).

En el caso de Fuenlabrada, el borrador de su ZBE está público en la web del Consistorio y la idea del Ayuntamiento es ponerla en marcha este 2024, puesto que ya se están instalando las cámaras y los equipos de medición.

La Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones propuesta no incluye ninguna restricción de acceso ni de aparcamiento para todas aquellas personas que residan, trabajen o realicen actividades en el Distrito Centro de Fuenlabrada.

El objetivo principal de la Zona de Bajas Emisiones es reducir el tráfico de vehículos sin etiqueta ambiental que atraviesan la ciudad, principalmente por las calles Luis Sauquillo y Leganés, sin ser Fuenlabrada su origen o destino. La ZBE de Fuenlabrada tiene una superficie aproximada de un kilómetro cuadrado.

Torrejón de Ardoz también se ha puesto las pilas antes de 2024. Aunque no lo tuvo a tiempo para el pasado año, ya está publicada en su web y abarca la zona comprendida entre las avenidas Virgen de Loreto, Constitución, Fronteras y calle Madrid.

Leganés, Getafe, Alcorcón, Parla, Alcobendas, Las Rozas, San Sebastián delos Reyes, Pozuelo, Majadahonda, Collado-Villalba, Boadilla del Monte, Pinto y Colmenar Viejo están en una situación similar.

En todos estos ayuntamientos, como ocurre en los más díscolos, ocurre lo mismo: la calidad del aire en sus localidades es buena y, cumplan o no las restricciones de área, las probabilidades de que salten las ‘alarmas’ en Europa son escasas.

Casos como los de Majadahonda, por ejemplo, son el claro ejemplo. Desde que han empezado a registrar la calidad del aire no han detectado rangos fuera de lo permitido, lo que les permite tener cierta 'tranquilidad' en su puesta en marcha.

Donde están más preocupados es aquellos lugares en los que las grades carreteras pasan demasiado cerca de su casco urbano y la contaminación de las grandes vías puede afectar a su calidad el aire.

También hay que tener en cuenta la densidad. Móstoles, Fuenlabrada y Getafe son de los municipios más grandes por los que se presupone una circulación mayor de vehículos.

Sea como fuere, y pese a que el Defensor del Pueblo ya anunció hace unos meses actuaciones de oficio para investigar la no implantación de estas zonas de bajas emisiones, la ley no contempla sanciones y eso, en cierto modo, relaja.

