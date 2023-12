Adiós a los coches sin etiqueta en Madrid: estos vehículos tendrán prohibido circular a partir de enero

Las ciudades de todo el mundo cada vez están más concienciadas sobre la contaminación, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Este es el caso de Madrid, que a partir del 1 de enero de 2024 empieza a aplicar las medidas necesarias para que los coches más contaminantes no circulen por la M-30.

Sin embargo, esta prohibición reciente se ha ampliado y ahora afecta a más zonas del centro de la capital y para controlar esta situación se van a colocar más de 200 cámaras en puntos estratégicos de la capital.

Así, en la Comunidad de Madrid algunos coches no van a poder circular por varios municipios y tampoco por el centro de la ciudad. A continuación, te indicamos cuáles son los vehículos que se tendrán prohibido el paso y la ampliación de esta normativa, que ahora afecta a más zonas de Madrid.

La ampliación de la prohibición a más zonas de Madrid

Si en septiembre se desplegaron 257 dispositivos de vídeo para impedir el acceso de estos vehículos contaminantes al interior de la M-30, a partir de enero se extenderá esta medida para el resto de la capital con otras 207 nuevas cámaras.

Como es habitual, se establecerá un periodo de aviso. Es decir, hasta el 30 de junio de 2024 no se multará a los conductores que circulen por el exterior de la M-30 con un turismo no permitido.

A continuación, te indicamos cuáles van a ser los vehículos afectados por esta nueva medida.

¿Cuáles son los coches que no van a poder circular en Madrid a partir de enero de 2024?

El motivo de que algunos vehículos ya no vayan a poder acceder a la capital es la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que también afectaría a varias calles de Madrid y a algunos municipios.

Esta nueva medida anunciada por el Ayuntamiento de Madrid va a afectar a aquellos vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, es decir, de tipo A -diésel matriculados antes del 2006 o gasolinas previos al 2000- y que, además, no están empadronados en Madrid antes de 2022 o no abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM). Las restricciones no afectan a vehículos de mercancías, ni a los vehículos de Movilidad Reducida (VMP).

Esta situación tiene en vilo a muchos ciudadanos, ya que, son propietarios de vehículos muy antiguos. Además, una de las mayores preguntas que se hacen los usuarios es cuáles van a ser los vehículos que ya no van a poder circular y las etiquetas de la DGT que ya no van a tener permitido el paso al centro y a otras zonas.

Y es que en la Comunidad de Madrid, el volumen de vehículos antiguos es muy elevado. Así, se estima que, en toda la región, hasta 1,2 millones de coches no van a poder circular por estas zonas, es decir, algo más de 3 de cada 10.

Por tanto, para evitar que llegue una multa o sanción por circular con el coche por dónde ya no se puede, te contamos todos los detalles de la entrada en vigor de las nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) obligatorias.

¿Qué vehículos ya no tienen etiquetas de la DGT?

La activación de esta norma tiene la misión de velar por el cumplimiento a las restricciones de Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Por lo que serán sancionados los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT (de tipo A) que no figuren en el registro de vehículos de Madrid.

Los vehículos que cuenta con etiqueta de la DGT, ya que no cumplen los requisitos para obtener este distintivo, son los siguientes:

Los vehículos de gasolina que no cumplen la normativa Euro 3 o anterior, normalmente matriculados antes de 2000 (Euro 0, Euro 1 y Euro 2).

que no cumplen la normativa Euro 3 o anterior, normalmente matriculados antes de 2000 (Euro 0, Euro 1 y Euro 2). Los vehículos de diésel que no cumplen la normativa Euro 4 o anterior, usualmente los matriculados antes de 2006 (Euro 0, Euro 1, Euro 2 y Euro 3).

¿Qué pasa con los coches que sí tienen etiquetas de la DGT?

El resto de coches que sí que tienen etiquetas de la DGT deben de cumplir con una serie de medidas y normas en función del distintivo que posean.

En este caso, las etiquetas de la DGT que hay que tener en cuenta son la B, C, Eco y Cero y deben de acogerse a las siguientes normas.

Etiqueta B o C: las limitaciones aplican únicamente en las Zonas de Bajas Emisiones del centro y Plaza Elíptica. La entrada está permitida si el destino es un estacionamiento, tanto público como privado.

las limitaciones aplican únicamente en las Zonas de Bajas Emisiones del centro y Plaza Elíptica. La entrada está permitida si el destino es un estacionamiento, tanto público como privado. Etiqueta Eco: Tienen permiso para circular por todo Madrid, estacionándose en la calle dentro de las ZBE por un máximo de dos horas. Los espacios con parquímetro tendrán un descuento del 50%.

Tienen permiso para circular por todo Madrid, estacionándose en la calle dentro de las ZBE por un máximo de dos horas. Los espacios con parquímetro tendrán un descuento del 50%. Etiqueta Cero: Pueden circular por toda la ciudad y entrar libremente a las ZBE. Está permitido estacionar en la vía pública sin costo y sin límite de tiempo.

Esta es la multa a la que se exponen los vehículos más antiguos

El hecho de saltarse estas restricciones y acceder con un coche sin etiqueta está considerado una infracción grave, según la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entró en vigor el pasado 21 de marzo, pero que se ha ido implementando en varios plazos.

Así, acceder la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) del Ayuntamiento de Madrid con un turismo sin distintivo medioambiental implicará una multa de 200 euros, 100 si se abona con pronto pago, aunque no se perderán puntos del carné de conducir.

