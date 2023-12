Madrid multará a los coches sin etiqueta que circulen por cualquier punto de la capital: más de 200 cámaras

José Luis Martínez-Almeida sigue armando Madrid con cámaras para controlar que los vehículos más contaminantes no entren en las conocidas como Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Si en septiembre se desplegaron 257 dispositivos de vídeo para impedir el acceso de estos vehículos contaminantes al interior de la M-30, a partir de enero se extenderá esta medida para el resto de la capital con otras 207 nuevas cámaras.

Como es habitual, se establecerá un periodo de aviso. Es decir, hasta el 30 de junio de 2024 no se multará a los conductores que circulen por el exterior de la M-30 con un turismo no permitido.

¿Cuáles son los vehículos afectados? Aquellos con clasificación ambiental A -diésel matriculados antes del 2006 o gasolinas previos al 2000- y que, además, no están empadronados en Madrid antes de 2022 o no abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM). Las restricciones no afectan a vehículos de mercancías o motocicletas sin etiqueta.

