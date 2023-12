Ayuso niega que llamar "comunista" a Sánchez cree un clima de tensión: "Es decir la verdad"

"Si decir la verdad es crear un clima de tensión, tenemos un problema". Así de rotunda ha contestado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a los medios de comunicación cuando le han preguntado por la vinculación entre el elevado clima de tensión entre su Ejecutivo y el Gobierno de España.

Después de que durante una rueda de prensa de balance de año, Ayuso haya calificado a Sánchez de "comunista" y le haya acusado de pactar con grupos políticos "condenados por delitos de sangre".

"Si se pacta con quienes tienen delitos de sangre, se dice. Y si pactamos con comunistas que van contra la prosperidad de todos los españoles para arruinarnos, se dice", ha ido enumerando la presidenta.

Del mismo modo, ha enfatizado que a ella "decir las cosas", no le genera violencia. "Soy adulta y digo las cosas como las veo, pero no por ello me acerco a los escaños de Más Madrid", ha contrapuesto diferenciando entre que una cosa es "decir las cosas como son" y otra es "agredir".

Sus declaraciones han llegado a coalición de los hechos ocurridos el pasado viernes en el Ayuntamiento de Madrid cuando el concejal de Vox, Javier Ortega Smith, agredió al edil de Más Madrid, Eduardo Rubiño.

A este respecto, la presidenta del PP de Madrid ha pedido que Smith se aparte de la política. "No estoy de acuerdo con esas actitudes. Nadie debería acercarse a ningún político en su escaño, a no ser qué fuera para un gesto de cortesía", ha añadido.

Ayuso ha condenado, además, el hecho de que se esté instalando en la política cada vez más "esas prácticas tan reprochables" y de que esté poniendo "de moda" acercarse a los escaños del contrario y tocarse.

"Si me felicita Hamás, dimito"

Durante su balance anual, presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado los apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez asegurando que, si a ella le felicitaran por su labor, "dimitiría".

"Si me felicitan, dimitiría por principios y por razones políticas", ha añadido en referencia a la "proximidad" de Sánchez con Hamás y con grupos políticos "condenados por delitos de Sangre".

A juicio de la presidenta regional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no para de encadenar noticias "increíbles" que ella no se cansará de denunciar.

Entre esos 'titulares' está la "crisis diplomática con Israel", los ataques de Sánchez al presidente de Argentina, "elegido por las urnas" o los "insultos a políticos alemanes".

Además, ha recordado los "efectos" de la Ley del sólo Sí es Sí, como los 126 condenados que "han salido de las cárceles".

"España es líder en pobreza infantil dentro de la Unión Europea, nos hundimos en el ranking económico internacional y se reducen las inversiones en España", ha sintetizado Ayuso, que hablaba mientras que el presidente del Gobierno hacía un balance muy positivo de su Ejecuto en La Moncloa.

La presidenta del PP de Madrid, además, ha reiterado que "frente al Comunismo" estará Madrid. "Ante el desastre estará la Comunidad de Madrid".

En este sentido, la dirigente madrileña ha sostenido que Sánchez es "un comunista apoyado por independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España".

"Apenas lleva un mes este desgobierno y no ha habido día que no haya sido proactivo en el desastre".

Ha reiterado, como hizo tras el discurso del Rey, su rechazo a la actitud del Gobierno central "en comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda".

"No han sido capaces de respetar por una vez la forma política del Estado que han elegido todos los españoles y a su máximo representante", ha criticado.

