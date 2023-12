El tuit con doble sentido de Ayuso que usa el fentanilo para atacar a Mónica García

Dos imágenes de las calles de Estados Unidos. Una decena de personas tiradas por el suelo y con claros signos de desnutrición y drogadicción. Así ha ilustrado la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, su último tuit contra el Gobierno de España.

En forma de indirecta (que no es muy difícil descifrar), Ayuso reprocha la medida recuperada por el Ministerio de Sanidad de Mónica García de prohibir fumar en terrazas y la relaciona, implícitamente, con el fentanilo. Una droga letal que arrasa vidas en Estados Unidos.

Así, después de que el equipo de García haya puesto sobre la mesa la posibilidad de recuperar uno de los grandes proyectos pendientes del Paseo del Prado (el nuevo plan antitabaco), Ayuso lo desprecia de forma indirecta.

Pero quedó prohibido fumar tabaco en las terrazas. pic.twitter.com/GDAKEmVqWL — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 12, 2023

No lo ha hecho su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ni siquiera hay una posición cerrada al respecto por parte del Partido Popular a nivel nacional. Pero ella ya ha dejado claro su parecer a esta medida cuyos objetivos son reducir el consumo de tabaco y sus consecuencias en la salud de la población.

Además, la presidenta también relaciona el Plan Antitabaco con una campaña del Ministerio de Sanidad que ha sido especialmente criticada estas semanas.

[Sanidad sube el precio del tabaco y declara las terrazas y los coches espacios libres de humo]

En la guía sobre la Reducción de Riesgo en las Sesiones de Sexo y Droga elaborada por el Ministerio se dan pautas para practicar sexo bajo los efectos de las drogas o se recomienda tener un dealer (camello) de confianza que tenga "experiencia y reconozca bien las drogas que vende".

En su interior, el documento recoge ocho puntos para "preservar la salud y reducir riesgo". El primero de estos puntos es tener un dealer, lo que en español se conoce comúnmente como un camello, es decir, un traficante de drogas, que inspire confianza y que conozca el producto que vende.

Las reacciones al mensaje en la red social X, antes conocida como Twitter, no se han hecho esperar. El primero ha sido el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato.

Yo no veo estas imágenes en España después de 12 años de prohibir fumar en bares y restaurantes. Ni al PP cambiando esa norma cuando gobernó.

Mucho ruido y pocas nueces. https://t.co/88Ua2fRIIr — Juan Lobato (@juanlobato_es) December 12, 2023

El portavoz socialista ha recordado que en España lleva 12 años vigente la prohibición de fumar en terrazas y "esas imágenes no se ven". Además, ha acusad a Ayuso de hacer "mucho ruido y pocas nueces".

[Sánchez sigue retrasando la ley que prohíbe fumar en las terrazas y prioriza las leyes ideológicas]

La otra autoridad dentro del PP que se ha pronunciado al respecto del Plan Antitabaco ha sido el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Eso sí, el regidor de la capital de España ha sido mucho menos ambiguo y se ha mostrado en contra de la medida nada más conocerse las intenciones de García.

"A mí me parece que, desde luego, desde el punto de vista sanitario, fumar no es la actividad más recomendable, pero de ahí a prohibir que se puede hacer al aire libre, pues ya me parece disparatado", ha añadido. Asegurando que se podría dar el paso de plantear que en espacios privados "también se prohíba fumar".

