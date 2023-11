Ayuso, dispuesta a combatir la "falsa democracia" de Sánchez: "Nos encargaremos de devolver golpe por golpe"

"Nos encargaremos de devolver golpe por golpe". Así de tajante se ha mostrado este sábado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la concentración convocada por el Partido Popular en la Puerta del Sol para rechazar la amnistía pactada por Pedro Sánchez con el independentismo.

Entre gritos de "Sánchez traidor" y con una marabunta repitiendo su nombre, "Isabel" ha presentado su "Madrid de la Libertad" como un galante para hacer frente a la "falsa democracia" que promulga Pedro Sánchez.

"Una democracia sin ley y sin legitimidad, sin respeto a la vida, como hace Bildu", ha enfatizado la presidenta, al tiempo que el público gritaba "asesinos".

La líder del PP de Madrid ha insistido en su teoría de que Sánchez tenía todo este proyecto decidido "desde hace años" y que, ahora, "por fin" ha terminado "dando la cara". "No se tapa ni un poco. Su proyecto es el del totalitarismo. No va a perder el poder, le cueste lo que le cueste", ha lamentado.

"Hoy en juego la libertad, la pluralidad y la alternancia política", ha asegurado la presidenta de los populares. Además, ha acusado al líder de los socialistas de "entrometerse en la vida misma de cada ciudadano, expulsando a las empresas, a los jóvenes, controlando políticamente quien entra en la administración, borrando la historia, permitiendo las palabras, creando falsos problemas sin resolver los reales".

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella; el expresidente del Gobierno José María Aznar; la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Jesús Hellín / Europa Press

En este sentido, ha insistido en que el futuro presidente del Gobierno "nos llevará por este camino a una dictadura si no hay contrapesos en el poder".

"Él ha decidido ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial". Tras sus palabras, Ayuso ha tenido que hacer una pausa para que se escuchara a la plaza corear "Sánchez traidor" mientras que ondeaban banderas de España.

Frente a esa actitud de Sánchez de querer transformar España "a su medida", Ayuso ha presentado al Madrid "de la libertad". "Nos toca dar esta batalla", ha asegurado.

A renglón seguido, Ayuso se ha dirigido directamente al PSOE para afirmar que "tanto daño a España" no le va a salir gratis a su partido, puesto que no va a "fallar" a los que le preguntan "qué hacer y qué va a pasar".

"Madrid, capital de España, va a estar a la altura. Han decidido cambiar nuestro modelo de prosperidad sin ni siquiera consultar a los españoles y lo que tenga que ser de España, lo decidiremos entre todos", ha apostillado.

Para Ayuso, Sánchez quiere que el Partido Popular "desaparezca" como ha ocurrido "en otras regiones. "Pero se ha olvidado de que aquí está el Madrid libre", ha contrapuesto.

"Españoles de toda condición salimos a defender nuestra nación de siglos. Hoy, aquí y ahora, desde la Puerta del Sol de Madrid, alzamos la voz por la historia, por nuestras instituciones", ha finalizado.

Almeida recuerda la figura del rey

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha presentado ante la "multitud de ciudadanos libres e iguales" que se manifestaban en la Puerta del Sol para que "no nos roben nuestros derechos" y ha querido centrar su discurso en dar ánimos.

"España es mucho más fuerte que la ambición de Pedro Sánchez y el golpismo de Charles Puigdemont", ha manifestado Almeida; quién ha lamentado que España no está viviendo "buenos tiempos" pero que, igualmente, el país conseguirá superarlo.

"Lo primero que hay que hacer es tomar ejemplo de aquellos catalanes que hicieron frente al golpismo del 2017. Por eso me quiero acordar de las Fuerzas de Cuerpos y Seguridad del Estado que dieron la cara y a los servidores públicos que pararon el golpe en los Tribunales", ha enumerado el alcalde de la capital de España.

En este sentido, y en un momento en el que se ha puesto en duda la labor del rey, Almeida ha querido recordar su figura en el discurso del 3 de octubre, cuando "Felipe VI defendió a España, la Constitución y la democracia".

Es por eso que ha insistido a los asistentes al acto que, "cuando nos quiera vencer la desesperanza, el enfado y la resignación", deben recordar "a estos héroes". "No tenemos derechos ni a rendirnos ni a resignarnos", ha añadido.

"España no se vende en un despacho de Bruselas con un prófugo de la Justicia", ha entonado Almeida siguiendo los coros del público que llamaba a una "huelga general".

En este sentido, ha enfatizado en que Cataluña es tan diversa como Castilla-la Manch, Andalucía y Baleares. "No son más diversos que nosotros y no tienen por qué ser más libres que nosotros", ha dicho, al tiempo que comparaba la condonación de la deuda catalana con la falta de "un tren hasta Extremadura".

Por todo ello, Almeida ha llamado a los españoles a tomar "consciencia" de la responsabilidad que tienen. Una responsabilidad que también ha extrapolado a su propio partido y, concretamente, a su líder Alberto Núñez Feijóo.

Así, ha resaltado la importancia de ser "en estos momentos" el líder de la oposición en España. "Todos vamos a estar detrás de ti para conseguir que no nos roben España ni nos la cambien", ha declarado, al tiempo que dedicaba unas palabras de aliento también a su particular "lady Madrid", Isabel Díaz Ayuso, a quien ha presentado como una muralla frente al sanchismo.

"España no se rinde"

El secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, ha sido el encargado de leer el comunicado que, este sábado, ya adelantó EL ESPAÑOL. El mismo con el que se han iniciado las concentraciones convocadas en todas las capitales de provincia de España.

Entre vítores, Serrano ha tenido que interrumpir varias veces su intervención para que se pudieran escuchar los aplausos de los asistentes que portaban banderas de España y de la Unión Europea.

"Decimos no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía". Serrano ha enfatizado que España es una "nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad", ha enfatizado.

