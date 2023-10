Ayuso desbloquea sin Lasquetty las negociaciones sobre las 35 horas para los funcionarios en Madrid

Los sindicatos madrileños se sentarán el lunes con la nueva Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Aunque es sólo una reunión, CC.OO, CSIT y UGT son optimistas. Creen que puede ser un "primer paso" para recuperar la jornada laboral de 35 horas para los más de 180.000 funcionarios que dependen de la Comunidad de Madrid.

Enfrente ya no tendrán a Javier Fernández-Lasquetty, que se negó a torcer el brazo en este asunto en la pasada legislatura. Los sindicatos ven con buenos ojos que la nueva consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, haya convocado el encuentro que le habían pedido por carta en julio. "Esperamos que se pueda realizar un acercamiento", valoran en un comunicado conjunto.

El Gobierno de Mariano Rajoy impuso en 2012 la jornada laboral de 37,5 horas a los funcionarios por la crisis económica. Más adelante, se dejó en manos de cada administración la posibilidad de regresar a las 35. Madrid, sin embargo, sigue siendo una de las únicas comunidades que no ha recuperado ese límite.

La nueva consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Europa Press

Las tres organizaciones sindicales consideran que ahora es el "momento" para abordar su ansiada demanda por varios motivos. Primero, porque ya se ha conformado un nuevo Ejecutivo regional. Segundo, porque las "trabas normativas que lo impedían" ya están "eliminadas". Y tercero, porque el Gobierno de Díaz Ayuso ya trabaja en unos nuevos presupuestos autonómicos, donde la rebaja de la jornada semanal "debe tener su reflejo".

En los últimos compases de la pasada legislatura, los sindicatos se encontraron con el rechazo de Lasquetty a la ansiada reivindicación. De hecho, fue un tema de fricción entre el ex consejero y Enrique Ruiz Escudero. Este último, entonces máximo responsable de la Consejería de Sanidad, se comprometió en febrero a presentar un estudio con el coste real que supondría la vuelta a las 35 horas semanales para el personal sanitario. Escudero quería demostrar que el coste de la medida no es tan elevado como hace unos años. Pero Lasquetty no coincidía, ni mucho menos, con su compañero.

Semanas más tarde, el ex responsable de Economía, Hacienda y Empleo recalcó que la reducción tendría un "coste muy alto". Pero no se quedó ahí y pronunció unas palabras que sembraron la polémica: "Mientras todo el resto de la gente trabaja 40 horas a ellos les parece que es mucho trabajar 37,5 y teniendo una plaza de por vida".

La implicación de Escudero en esta cuestión no era baladí. De los 180.000 funcionarios que dependen del Ejecutivo autonómico, 90.000 trabajan en el sector sanitario, detalla Europa Press.

En julio, los sindicatos pidieron una reunión a la sucesora de Lasquetty, Rocío Albert, y esta aceptó. Con todo, el objetivo de las agrupaciones es que la Comunidad de Madrid convoque a la Mesa General de los Empleados Públicos para que se establezcan las 35 horas para el conjunto del funcionariado regional, incluidos los sanitarios.

[Nadie quiere trabajar en las Urgencias de Arganda: presión "extrema" para los médicos y 6 horas de espera]

Sigue los temas que te interesan