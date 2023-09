Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón: "He hablado poco con Ayuso. Cuando asumí el cargo mandó un mensaje"

"Vamos a quitarnos la corbata y ponernos a trabajar". Fue una de las primeras frases que Alejandro Navarro (Madrid, 1990) dijo ante un pleno abarrotado el día que fue nombrado alcalde de Torrejón de Ardoz. Su llegada al bastón de mando no fue fácil, ni siquiera el pleno que le tenía que investir con la mayoría absoluta de su grupo, el Partido Popular.

Sus lazos familiares con José Luis Navarro (el que fuera mano derecha del exalcalde Pedro Rollán); y la imagen de escudero del alcalde saliente, Ignacio Vázquez (que abandonó su puesto a los días de ser elegido al ser fichado por Ayuso); ponían las cosas difíciles a un Alejandro Navarro que no se ve todavía preparado para dar el salto a la política regional. Y mucho menos nacional.

"Tengo que ganarme el apoyo de la gente, hacerles creer en este proyecto", dice durante su entrevista a Madrid Total. Las vecinas le conocen, no es un "príncipe heredero" llegado de la nada como le dibujó la oposición. Y es que, en sus comidas familiares está la matriz del PP de Torrejón: su mujer y su tio son dos de los cinco puestos de la directiva.

"Es mi tio, pero llevo ocho años trabajando por esta ciudad", recuerda ahora dejando atrás esa figura de "heredero". Y parece ser cierto. De hecho, durante los escasos minutos que Navarro sale del Ayuntamiento para las fotografías que ilustran esta entrevista, le saludan varios de sus convecinos. "Fue concejal de festejos, eso hace mucho", apuntan en su equipo.

Por delante tiene tres grandes retos: gestionar uno de los ayuntamientos más grandes del Corredor del Henares, ser padre primerizo (su mujer, la diputada del PP Ainhoa García Jabonero está a punto de dar a luz a su hija); y esquivar (con bastante elegancia) las preguntas políticas en un momento en el que, dentro del Partido Popular, parece que crecen las conjuras.

Él, a sus 33 años, es el alcalde más joven de la región y de las ciudades de España de más de 100.000 habitantes. Su caso recuerda al de Tomás Gómez, que llegó a la Alcaldía de Parla con 31 años. Tal vez por eso evita favoritismos políticos y, de paso, repetir el pasado del exregidor parleño que fue traicionado por los suyos.

Javier Carbajal.

Pregunta.- ¿Qué tal estos primeros días en el cargo?

Respuesta.- En un primer momento abruma, pero son ocho años dentro del Gobierno de la ciudad en los que he cogido experiencia. He trabajado de la mano de los que, para mí, son los mejores políticos a nivel municipal que pueden existir en España. Ahora, con ganas de poder empezar a trabajar y demostrar lo que puedo hacer.

Compaginando los primeros meses en la Alcaldía con una paternidad que está a punto de estrenar…

Nos quedan unos meses, pero estoy muy ilusionado. Espero que, si en el Ayuntamiento en algún momento las cosas se ponen cuesta arriba, encuentre ese refugio para poder sacar una sonrisa y dedicarle el tiempo que sea posible a esta nueva pequeña.

El alcalde saluda a un vecino mientras que se fotografía para la entrevista. Javier Carbajal.

Durante el pleno de investidura, la oposición le llamó heredero. ¿El PP de Torrejón es una cuestión de familia?

No, pero entiendo que, al final, la oposición tiene que hacer su papel. En este caso, la salida de Ignacio Vázquez responde a un cambio dentro del propio partido, un cambio de labores. Deja un municipio para ir a algo mayor. Luego, dentro del equipo de Gobierno, del Comité Ejecutivo local y del regional, se pensó en mi persona para ocupar este cargo.

Se piensa en mí porque llevo ocho años trabajando por este Ayuntamiento y demostrando un montón de aptitudes para poder realizar este trabajo. Yo no he escuchado decir a la oposición que soy incompetente para el cargo o que no tengo capacidades o cualidades para ser alcalde. Ellos sólo sustentan su ataque en el tema de la familia. Obviamente es algo que está ahí, no se va a negar, pero no creo que se tenga que hablar mucho más.

"Somos un PP ciertamente moderado, centrado y que tiene las ideas muy claras"

Su pariente, José Luis Navarro, es su tío y, además la mano derecha de Pedro Rollán y de Ignacio Vázquez. Ahora es la suya. No sé si es más suya y no de losalcaldes que ha habido las mayorías absolutas en Torrejón.

José Luis Navarro es un político muy válido y del cual, en ningún caso, vamos a deshacernos. Va a ocupar la segunda Tenencia de Alcaldía y es una de las personas con mayor conocimiento de la ciudad y del funcionamiento de este Ayuntamiento. Pero, junto a él, vamos a compaginar otros perfiles como el de Valeriano Díaz, que va a ser mi primer teniente de alcalde. Él también acompañó a Ignacio Vázquez y a Pedro Rollán desde sus inicios.

Pedro Rollán e Ignacio Vázquez han sido sus dos antecesores. Alcaldes de Torrejón que han dado el salto a la política nacional. ¿Tiene esas aspiraciones? ¿O todavía es demasiado pronto para planteárselo?

Ahora tenemos un proyecto muy bonito para Torrejón. Somos muy ambiciosos y mi objetivo es que todos los años que los vecinos me elijan. No es el momento de plantear ninguna otra cosa.

Pero la gestión de Torrejón es un sinónimo de éxito, por lo menos para sus alcaldes. Triunfan entre sus vecinos y, luego, ellos triunfan a nivel nacional y regional.

Viene siendo así hasta ahora. Espero que mi gestión pueda seguir ese éxito y que Torrejón siga siendo referente.

El alcalde durante su entrevista con Madrid Total. Javier Carbajal.

Hablando de sus antecesores, a Pedro Rollán siempre se le ha asimilado con ese PP de Cristina Cifuentes, separado del que, ahora, lidera Ayuso. Por el contrario, a Ignacio Vázquez le fichó la presidenta para Metro Madrid, por lo que se le presupone en su 'bando'. ¿Usted ve esos dos sectores en el PP madrileño? ¿En cuál está?

Es una cosa que se ve desde la perspectiva nacional. Nosotros creemos mucho en la unidad, en el equipo, en estar cerquita... Somos un PP ciertamente moderado, centrado y que tiene las ideas muy claras. Sobre todo, sabemos que hay que trabajar por los vecinos. No vamos a entrar en esas discusiones internas porque creemos que no merecen la pena.

Entonces, ¿no es muy de Ayuso?

Cuento con el apoyo de la presidenta. Si estoy aquí, también es porque ha dado el visto bueno para que sea así.

¿Habla con ella?

Hemos hablado en alguna ocasión, pero de forma muy, muy liviana. Cuando tomé posesión recibí un mensaje suyo y nos hemos emplazado para una próxima reunión.

Y, ¿qué tiene que pedir el alcalde de Torrejón a la presidenta de la Comunidad de Madrid para el beneficio su ciudad?

La verdad es que hay muchísimas cosas. Es una ciudad que, francamente, se encuentra en una situación buena, pero queremos seguir mejorando. Torrejón ha llegado a su máximo potencial, le queda mucho por evolucionar. La Comunidad de Madrid es muy necesaria para todos aquellos ámbitos en los que el Ayuntamiento no tiene competencias como, por ejemplo, la sanidad. En ese sentido necesitamos un centro de salud de Soto de Henares. En materia educativa, por otro lado, son precisas más líneas educativas.

"Me encantaría que se me recordarse por ser el alcalde que trajo la universidad pública a Torrejón"

Torrejón ha crecido mucho en estos años, ¿qué gran proyecto le queda pendiente? ¿Por qué cambio de la ciudad le gustaría que le recordaran?

Me encantaría que se me recordase por ser el alcalde que trajo la universidad pública a Torrejón. Hemos adquirido la Casa Grande y la vamos a poner a disposición de las universidades públicas madrileñas para que, cualquiera de ellas, venga a Torrejón. Somos la única gran ciudad de Madrid que no tiene ningún tipo de campus adscrito o centro de estudios universitarios.

¿Hablamos sólo de universidad pública?

Queremos que la universidad llegue a Torrejón. Estamos centrándonos en las públicas, pero si las universidades privadas tienen interés en Torrejón, nosotros no vamos a cerrar las puertas. Lo que queremos es tener esa formación.

Una de las universidades públicas más cercanas es Alcalá de Henares. ¿Han hablado con ellos?

Ya han manifestado su interés en la Casa Grande. Espero que dentro de poquito podamos juntarnos, ver las instalaciones y empezar a ver qué proyectos son los que podríamos englobar dentro de esta instalación.

Navarro junto con parte de su equipo minutos antes de la entrevista. Javier Carbajal.

El carril BUS VAO de la A2 es una de las grandes reclamaciones de los vecinos. ¿Hay fechas o algún avance a la vista?

De momento no; pero parece que a corto plazo vamos a poder empezar a disfrutar de él todos los vecinos del Corredor del Henares.

Volviendo al tema de su edad, en la Comunidad de Madrid sólo hay un alcalde que llegó al bastón de mando con su juventud: Tomás Gómez, exalcalde de Parla, que tenía 31 años. Sonó, incluso, para presidente del Gobierno, ¿Ve su carrera política de tan altos vuelos?

Ya he llegado muy lejos. Tengo un proyecto a largo plazo en la ciudad de Torrejón de Ardoz. Necesito ganarme a mis vecinos y que ellos vean que no se han equivocado votando nuestro proyecto.

¿Cuál es el éxito de las mayorías absolutas de Torrejón?

Creo que no es una clave sólo para esta ciudad, sino para todos los municipios. Hay que dejar de lado la parte más política e ideológica y centrarse en la gestión del día a día. Somos la administración que está más cercana al vecino, somos los únicos que podemos ayudarles con aquellos problemas más básicos. Hay que quitarse la parte política, bajar los problemas a tierra, salir a la calle, ser cercanos… Los vecinos tienen que ver que la gestión de su Ayuntamiento funciona. Y con eso vale.

"Los políticos tenemos que rebajar el tono de nuestras intervenciones públicas y preocuparnos por los problemas de los vecinos"

En su CV aparece su trabajo de árbitro. ¿Puede sacar tres tarjetas rojas a tres políticos de la Comunidad de Madrid?

No era un árbitro muy tarjetero, me gustaba dejar jugar, por lo que no te sabría decir... No quiero empezar tampoco esta aventura en la Alcaldía con mal pie sacando una tarjeta roja, aunque entiendo que eso daría un buen titular.

Pero bueno, sí que hay ciertos momentos en los que hay muchos políticos que son muy ideológicos. Buscamos siempre la crispación y deberíamos centrarnos un poco más en lo que hay que hacer por el vecino. No quiero dar ningún nombre de la oposición ni nada, pero hay veces que hay que rebajar un poquito nuestras pretensiones a la hora de salir a hacer esas declaraciones públicas y centrarnos más en trabajar.

Es decir, que a los que sean demasiado forofos de su propio partido -político en este caso-, sí les sacaría la tarjeta.

Sí. Creo que deberíamos de rebajar el tono.

Hemos hablado del exalcalde de Parla y sólo puedo terminar con otra pregunta de semejanzas. ¿Necesita Torrejón un tranvía?

Tranvía en concreto no, pero sí proponemos una tercera estación de Cercanías. Torrejón es una ciudad que está constituida de una forma muy alargada. Tenemos dos estaciones, y nos haría falta otra en la zona centro. Hay gente que nos dice que para qué más, pero en ciudades como Getafe llegan a tener hasta cinco. Nosotros queremos que los vecinos, que viven en la zona más céntrica del municipio, no tengan que decidir si tienen que ir hacia un punto o hacia otro.

Alejandro Navarro frente al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Javier Carbajal.

