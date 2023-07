Estos son los pueblos de Madrid que cambian sus fiestas por culpa de las elecciones generales

El próximo 23 de julio España celebrar unos nuevos comicios electorales, en esta ocasión generales. Una situación imprevista para muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid cuyas fiestas patronales coinciden con esta fecha.

Es por eso que desde varios Consistorios no tardaron en empezar a evaluar qué hacer si las fiestas del patrón coincidían con la llamada ‘fiesta de la democracia’. Dos celebraciones, que duda cabe, pero cuya compatibilidad, en ocasiones, puede ser imposible.

Aunque varios municipios coinciden sus fiestas locales y patronales estos días, por el momento sólo uno ha decidido eliminar completamente las fiestas: Collado Villalba. Otros, como Villanueva de la Cañada, han intervenido la agenda de únicamente del domingo, el día de las elecciones, y no habrá actos hasta pasada las 10 de la noche.

Este diario ha contrastado las fiestas locales de los diferentes municipios que hay en la capital y, por el momento, sólo hay esos cambios. Aun así, el Ayuntamiento de Madrid sí ha confesado que puede tener problemas ese fin de semana pues, al ser julio, gran parte de la plantilla de la Policía Local de la capital de España estará de vacaciones.

Volviendo a las fiestas locales, ese fin de semana se celebra el patrón de Alameda del Valle (26 de julio), Casarrubuelos (24 de julio), Collado Villalba (25 de julio), Colmenarejo (25 de julio), Puentes Viejas (25 de julio) y Villanueva de la Cañada (25 de julio).

Desde el Ayuntamiento de este último municipio, Villanueva de la Cañada, confirman que no van a atrasar la festividad y que, únicamente, el día 23 de julio no habrá “ningún acto” hasta la orquesta musical que se ha programado a partir de las 22.30 horas.

A esa hora todo el mundo habrá votado, incluso, se conocerá la mayoría de los resultados electorales, por lo que, en Villanueva de la Cañada, celebrarán a su patrón Santiago Apóstol sin problemas.

Collado Villalba

Los que sí van a tener que cambiar las fiestas son los vecinos de Collado Villalba. Para solventar los posibles problemas seguridad y de organización que iba a suponer para la Administración coincidir ambos eventos, se decidió atrasarlas y celebrarlas del 25 al 29 de julio.

Lo bueno para los vecinos de esta localidad es que su área de Festejos del Ayuntamiento ha decidido, tras atrasar las fiestas, prologar la semana del Patrón hasta el 30 de julio, un día más, con el objetivo de aprovechar la jornada de descanso del domingo.

Según ha explicado en un comunicado el Consistorio, de esta manera se atiende también a los intereses de los sectores económicos que se benefician de la gran afluencia de vecinos y visitantes de localidades próximas e incluso de toda la Comunidad, como la hostelería.

Hay algunos municipios, más pequeños, que todavía no se han pronunciado al respecto, pero la perspectiva es no cambiar sus fiestas locales. Suelen ser municipios donde apenas hay una mesa electoral y no va a interrumpir demasiado el periodo festivo.

