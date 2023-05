Díaz Ayuso insiste con ETA: "Me afilié al Partido Popular por esto. No es venganza, es justicia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a criticar las listas de Bildu para las municipales -y la inclusión de etarras en las mismas- en una entrevista con Radio Nacional de España.

"Es un proyecto que atenta contra lo más básico, los derechos fundamentales: la libertad y la vida y que ellos mismos han metido en campaña en el momento en el que 44 condenados por terrorismo están en unas listas, a mi juicio, incumpliendo la ley de partidos", ha declarado la presidenta, pese a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional aseguró este miércoles que el partido no incurre en delito.

"Yo lo único que estoy pidiendo es que se revise simplemente, que se lleve a los tribunales y que a través de los mecanismos de la ley se vea”, ha proseguido Ayuso. "Yo no estoy diciendo 'ilegalizar un partido porque me cae mal'. Lo único que pido es que el Senado o en el Congreso inste al Supremo, como pide la Ley de Partidos, a que lo miren".

"Me veo obligada a defender este discurso porque yo me afilié al Partido Popular precisamente por esto. Yo soy periodista y trabajando como tal fui a las elecciones del 2004-2005 de María San Gil y no pude imaginar cómo podía ser que en España personas de mi edad pudieran mirar cada mañana los bajos de su coche por si les habían instalado una bomba o tenía que ir a la universidad a hacer los exámenes escoltados y haciéndolos en el despacho del profesor para no molestar a los alumnos".

Las críticas de Ayuso prosiguen pese a que algunas víctimas de ETA ya han solicitado a la presidenta que, "por caridad", "deje de decir barbaridades", en palabras del periodista Pablo Romero, hijo de un asesinado por la banda terrorista. El periodista le ha pedido públicamente que le ahorre "el dolor de ver que ETA sigue viva en su boca".

Romero que pare de insinuar que ETA está viva en las instituciones y que no pida más la ilegalización de EH Bildu, como viene haciendo Díaz Ayuso en contra incluso de la opinión de su partido.

La petición de Romero ha recibido el apoyo inmediato de la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA.

Ordóñez ha pedido que respeten a los muertos y a sus familiares. "Suscribo palabra por palabra. Es la banalización en estado puro. No respetan a los muertos, van a respetar a sus familiares", ha asegurado en otro tuit la presidenta de Covite.

“Esto no es una venganza, yo no pido venganza, yo pido simplemente que sea justicia y no necesito electoralmente este asunto”, ha proseguido Ayuso este viernes. “Creo que si en lugar de estar hablando de 44 condenados por terrorismo, habláramos de 44 condenados por fascismo o por violaciones de otro tipo nadie lo dudaría en, por lo menos, buscar y pensar si esto es legal o no”.

