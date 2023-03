Acuerdo final entre Ayuso y los médicos: 450 euros más, 34 pacientes al día y dinero extra para las tardes

Han sido necesarios casi cuatro meses de huelga y 14 reuniones, pero, por fin, la Comunidad de Madrid y el sindicato médico AMYTS han llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga de la Atención Primaria madrileña.

Actualmente, se ha hecho un preacuerdo verbal al que los afiliados de AMYTS dieron el visto bueno a última hora de la noche y se va a hacer oficial esta misma tare cuando el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad lo dejarán por escrito.

En el preacuerdo inicial al que ha tenido acceso Madrid Total los médicos han conseguido sus tres grandes objetivos: una subida de sueldo de 450 euros para todos los profesionales de Primaria y Pediatría, incentivar las tardes y reducir las agendas limitando el número de pacientes.

1. Limitación de agendas

Sobre este punto, la Consejería de Sanidad y AMYTS ya habían llegado a un acuerdo hace varios meses. Se mantiene el planteamiento del equipo de Enrique Ruiz Escudero que es limitar las agendas a 34 pacientes para Primaria y 24 en Pediatría.

Para solventar la bolsa de horas se crea la figura del profesional voluntario que puede hacer horas extras para descongestionar la demanda. Como ya había adelantado Escudero por este tiempo extra podrá cobrar hasta 200 euros al día, puesto que la hora extra se pagará a 50 euros.

Una de las grandes reclamaciones de los médicos siempre ha sido la limitación de las agendas para frenar la sobrecarga asistencial. Madrid ahora tendrá un tiempo por paciente de 10 y 15 minutos en medicina de Familia y Pediatría.

Las agendas de los facultativos estarán cerradas con 30 pacientes (y 4 de urgencias) en Medicina de Familia y 20 (con 4 de urgencias) en Pediatría.

2. 450 euros más para todos

Además, también se va a pagar un complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos de Familia y pediatras.

En la última oferta de la Consejería de Sanidad el extra que se había ofrecido era de 400 euros aunque, en este punto, desde la Comunidad de Madrid sí tenían ya proyectos para incrementar la remuneración base de sus médicos.

De hecho, hasta ahora Madrid tiene un complemento específico, el llamado TSA que está ligado a atender mas del 85% de la población asignado. Esto significa que no lo todos los facultativos (44 centros no lo cobraban directamente) y su pago era desigual. Ahora, con estos 450 euros más para todos no habrá diferencias.

Aunque los médicos de Familia madrileños no son los que menos cobran, sí tienen sueldos inferiores a otras regiones de España. Según el último estudio del Sindicato Médico Andaluz, los profesionales de la Primaria madrileña perciben entre 2.511 euros al mes a 3.508 euros.

3. Incentivar las tardes

Se abonará un plus de 500 euros al mes para aquellos facultativos que hagan tardes puras y un plus de 300 euros mensuales a aquellos que hagan tres y cuatro tardes semanales.

La consejería había puesto este plus salarial sólo a los que hicieran tardes puras, pero, tras un análisis de la situación, decidieron modificar su propuesta a la actual. Por lo que también han cedido ante las reclamaciones de los médicos.

4. Menos papeleo

Una de las quejas de los profesionales de la Atención Primaria es la excesiva carga burocrática en su día a día. Ellos son los que tienen que dar altas y bajas médicas. Todo ello a pesar de que no tienen potestad suficiente para mandar pruebas diagnósticas sin la revisión de un profesional.

Todo eso va a cambiar. La Comunidad de Madrid ya había anunciado dos proyectos paralelos para solventar esa situación. Por un lado, eliminar de la carga de los trámites burocráticos en relación con la incapacidad temporal. Esto quiere decir que los médicos de hospital también podrán tramitar las bajas.

A esto se le suma la extensión de la prescripción por receta electrónica y eliminar los informes innecesarios. Además, a esto hay que añadir la noticia adelantada en exclusiva por Madrid Total de poder mandar pruebas diagnósticas que, hasta ahora, sólo podía requerir el especialista.

5. Turnos deslizantes

Para evaluar si lo prometido por la Consejería se pone en marcha o no, se creará un comité de seguimiento en el que los médicos pretenden ir incluyendo más demandas.

Entre esas estará "la implantación progresiva de turnos mixtos y consolidación de los actuales turnos deslizantes, eliminando la obligatoriedad del 70% de aceptación por parte del equipo de Atención Primaria".

