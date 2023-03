Ayuso apoya a Vox en tramitar la derogación de la Ley Trans de Madrid: "La ley se tiene que reformar"

C. S.

El día no podía haberse elegido mejor. Justo cuando la Ley Trans nacional entra en vigor, el grupo regional de Vox, liderado por Rocío Monasterio, lleva a la Asamblea de Madrid una proposición para derogar la Ley Trans de la Comunidad de Madrid.

["No cambio derechos por presupuestos": Ayuso se planta ante Vox y pone en evidencia a Sánchez]

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y todo el grupo del PP, había mantenido la incógnita de qué iba a votar ante esta especie de callejón sin salida para ellos: si votaban que "no" podría parecer que apoyaban la ley de la ministra de Igualdad, Irene Montero; si votaban que "sí", abrían el melón de derogar una normativa que tienen todas las comunidades autónomas y que lleva funcionando en la región desde que Cristina Cifuentes (PP) la aprobara con la abstención de su grupo en una proposición de PSOE, UP y Cs.

Finalmente, Ayuso ha anunciado a primera hora del pleno de la Asamblea que votarán que "sí", permitiendo que se tramite la derogación de la Ley Trans que ha propuesto Vox, porque, según las palabras de la presidenta, "está bien abrir este debate".

"Siempre he defendido que esta ley se tiene que reformar y que, desde luego, en cuanto se aprobara una ley nacional deberíamos estudiar cómo paliar los efectos negativos de la misma", ha asegurado Isabel Díaz Ayuso a la pregunta directa de Rocío Monasterio de qué postura iban a mantener en el debate que está previsto para esta tarde.

La líder de Vox ha insistido además en que la Ley Trans de Madrid "hace daño desde hace demasiados años a las familias y a los menores" y ha asegurado que "les hemos dado tiempo para estudiar esta ley y hoy deben decidir de qué lado están", según informa Europa Press.

Se da la circunstancia además de que Vox tiene bloqueadas 11 propuestas del Gobierno de Ayuso, entre ellas las medidas para incentivar la natalidad o la bonificación fiscal a empresas que inviertan en Madrid, que llegan este jueves a la Asamblea de Madrid para su aprobación.

El grupo de Rocío Monasterio ya había advertido a Isabel Díaz Ayuso de que no iban a aprobar ni una sola de estas medidas si el PP no permitía tramitar la derogación de la Ley Trans.

Resuelta la incógnita, la presidenta de la Comunidad de Madrid no sólo ha aceptado este trámite, sino que además ha asegurado que la derogación "llega tarde" y que "tendrá que ser el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata".

De hecho, la presidenta le ha pedido inmediatamente "coherencia" que para Ayuso es "apoyar al Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando está sufriendo el ataque" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "con el Impuesto de Patrimonio".

"Y coherencia no es su discurso de la boina, de los de aquí frente a los de fuera, porque, señora Monasterio, estamos en Madrid. Y coherencia no es boicotear la deducción fiscal para inversores cuando resulta que está afectando también a las familias madrileñas, las de aquí, que ahora están viviendo fuera. Están tan obsesionados con los de fuera que no dejan de hacer daño a los de fuera y a los dentro", ha espetado.

Volviendo a la Ley Trans, la presidenta ha incidido en que que "hay que tomar este asunto con rigor" porque "esta moda no depende solo de estas leyes" sino que se están "fomentado todas estas cuestiones en las plataformas audiovisuales". "Consulte los móviles de sus hijos y verá los contenidos a los que acceden.... ¡Y no digamos en decenas de programas de televisión! Estas modas que son tan agresivas, impositivas e internacionales están haciendo mucho daño a los adolescentes en todo el mundo", ha apuntado.

Sigue los temas que te interesan