La huelga de médicos de hospital arranca sin efecto: un seguimiento del 9% frente al 30% de Primaria

Los servicios de mensajería instantánea de los médicos madrileños echaban humo el pasado martes. La huelga de médicos de hospital convocada por AMYTS, sindicato profesional en la región, se movía entre grupos de WhatsApp y perfiles de Twitter. La asistencia se preveía muy alta, pero no ha sido así.

Tal y como ha confirmado la Consejería de Sanidad a Madrid Total, el seguimiento de la huelga de médicos de hospital, a la que estaban llamados a participar más de 15.000 profesionales, apenas ha llegado al 10% en sus horas más altas.

Con un seguimiento de un 9,02% en el turno de mañana y un 5,11% en la tarde, los médicos no han conseguido el efecto deseado y la huelga no se ha notado "casi" en la atención de los grandes hospitales de Madrid. Las cirugías programadas se han seguido realizando y las consultas no han notado una demora muy alta.

[Escudero convoca de urgencia a los sindicatos en su despacho un día antes de la huelga en hospitales]

La cifra es llamativa si se compara con la imagen de la calle. Este mismo miércoles coincidiendo con el primer día de esta huelga de dos días, los médicos no veían el final de la manifestación convocada por AMYTS. En ella desfilaban juntos los médicos de hospital y los de Atención Primaria pidiendo lo mismo: mejoras profesionales.

La comparación entre el primer día de huelga en Atención Primaria (hace ya más de tres meses) y este no se ha hecho esperar. Es cierto que los médicos de Familia están en una peor situación que en Hospitalaria, pero las cifras son bajas hasta para lo que se esperaba.

😲No cabe ni un alfiler en la calle Aduana, delante de la 'casa' del consejero de Sanidad.



Frente al 30% de los médicos de Primaria que secundaron la huelga en su primera jornada, hoy no se ha llegado al 10%. Los servicios mínimos no eran tan altos, tal y como dio a conocer el propio Comité de Huelga hace unas semanas. Pero aun así no han tenido el impacto esperado.

Todavía queda una jornada, la de este jueves, y lo mismo consiguen arrancar un seguimiento mayor. Al final, en Atención Primaria las cifras de seguimiento tampoco están siendo muy altas. Algo normal y comprensible tras tres meses ininterrumpidos de huelga.

[Ayuso consigue visibilizar la división entre sindicatos sanitarios a horas del inicio de la huelga hospitalaria]

Los miércoles, según los propios médicos, suelen ser los días más "fuertes". AMYTS convoca semanalmente una marcha frente a la Consejería, que este miércoles ha sido muy numerosa, y por eso el seguimiento de los paros es mayor.

Normalmente, ronda el 7%, según cifras de la Consejería. Este miércoles en concreto el seguimiento ha sido de un 1,67% en turno de tarde y de un 6,06 en el de mañana.

Imagen de los médicos frente a la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la puerta del Sol. AMYTS

Al paro en Atención Primaria están llamados a concurrir unos 5.000 médicos entre Pediatras y Familia. Por el contrario, en los hospitales la cifra asciende hasta los 12.000 facultativos. Según estimaciones de la Comunidad de Madrid, el seguimiento ha sido de unos "30 médicos por hospital".

Nueva reunión

En el contexto de esta manifestación masiva y del escaso seguimiento de la huelga de Hospital, la Consejería de Sanidad ha citado al Comité de Huelga de Atención Primaria este jueves, nueve días después de su último encuentro.

Las expectativas de la reunión no son muy altas, puesto que ninguno de los implicados ha movido ficha en las últimas horas.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, puso hace más de una semana una propuesta con 55 millones de euros encima de la mesa. Esa es la que tienen que analizar y debatir desde el comité de Huelga.

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. EP

Entre otras cuestiones, la oferta de Sanidad contempla un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de Familia y Pediatría de Primaria de 400 euros mensuales y 380 euros mensuales para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde, para fomentar la cobertura de vacantes en este turno.

Según el comité de huelga, esta propuesta es "insuficiente", ya que se trata de un "trasvase de dinero para que todo siga igual" y las posturas siguen "muy alejadas".

Aseguran que el esfuerzo presupuestario de la consejería no es tal y que solo suple el actual complemento sobre Tarjeta Sanitaria Atendida (TSA) que ahora perciben profesionales de centros de salud "que atienden en el conjunto de todas las categorías a más del 85% de la población asignada", que ahora ronda los citados 400 euros.

[Uno de cada 10 médicos se apunta a cobrar 200 euros más al día por atender a más de 34 pacientes]

Para el comité de huelga, el grueso del "esfuerzo presupuestario" del que habla Sanidad irá destinado a pagar las guardias de los voluntarios que se harían cargo del exceso de agenda, es decir, los pacientes que van más allá del número 34 en el caso de médicos y 24 en el de pediatras. En concreto, se han ofrecido 50 euros por hora para las prolongaciones de jornada hasta un máximo de 4 horas o 200 euros.

La propuesta parece no gustar al sindicato, pero lo que está claro es que sí triunfa entre los médicos. Más de 650 facultativos han mostrado su disposición a la Gerencia de Atención Primaria para realizar prolongaciones de jornada en su centro de salud u otro dentro de la organización y centralización de agendas que está desarrollando el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Los médicos de atención hospitalaria de la Comunidad de Madrid acuden a la huelga Vídeo: Jose Verdugo

