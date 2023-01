Ayuso, tras el escrache de la Complutense: "El Gobierno de Sánchez me va a enviar más gente a asustarme"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido aprovechar la rueda de prensa del Consejo de Gobierno para denunciar lo que ocurrió este martes en la Universidad Complutense de Madrid, cuando acudió para recibir el premio de "alumna ilustre".

La presidenta se ha justificado con que ella no pidió el premio, "yo no soy quien para decirle a la universidad a quién tienen que nombrar ilustre o no" y que lo que se estaba valorando era su trayectoria profesional no académica. "Soy la primera alumna de Ciencias de la Información en convertirse en presidenta de todos los madrileños".

Lo que sí tiene claro es que lo ocurrido es una campaña orquestada desde el Gobierno de Sánchez que va a ir a más. "Jamás en cuatro años como presidenta de la Comunidad de Madrid he tenido problemas en las calles o en los campus de las universidades públicas o privadas. Jamás es más jamás. Y según se acercan las elecciones, 'sanidad pública' y 'asesina' están siendo los gritos de guerra de una izquierda que está mostrando su peor cara en Madrid".

Ayuso en la recepción del premio alumna ilustre de la UCM.

Concretamente, Ayuso teme que "el Gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid, me va a enviar cada vez más gente para asustarme. Lo hacen constantemente. No soy yo la que provoca y envían gente incluso a los actos de partido. Lo hacen siempre desde hace unas semanas", asegura.

"Yo voy andando por la calle lo hago en total libertad y absoluta normalidad en todos los barrios y distritos. Allá donde ven mi agenda de medios, allí me mandan [gente que grita] 'sanidad pública' y 'asesina' para intentar no sé... Que me acobarde".

La líder del PP de Madrid ha lamentado que haya sido "protagonista" de unos actos violentos "que la ultraizquierda llevaba semanas preparando": "Cuando se reciben amenazas violentas, cuando se sabe que voy a tener que entrar escoltada por vagones de la policía, con un helicóptero sobrevolando mi casa... hay que ser coherente y si todo es por la libertad, tuve que ir a recibir el premio que yo no pedí".

