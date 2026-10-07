Maricarmen leyendo el contrato en la casa de Retiro durante la visita de EL ESPAÑOL en noviembre. Nieves Díaz

La anciana de 87 años ha fallecido en el hospital Gregorio Marañón donde permanecía ingresada desde el día que dejó su casa en el barrio de Retiro. Su desahucio desató protestas en toda España y la acampada en la Puerta del Sol que Sánchez ha utilizado para convocar las elecciones el 29-N.

Maricarmen muere 15 días después de su desahucio: el Sindicato de Inquilinas lo vincula al "proceso torturante"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Maricarmen, de 87 años, ha muerto tras permanecer 15 días hospitalizada desde su desahucio del 23 de septiembre en Madrid. El Sindicato de Inquilinas vincula su fallecimiento al «proceso torturante» vivido durante el desahucio. El sindicato afirma que se logró un acuerdo para que pudiera volver a su vivienda, pero considera que llegó demasiado tarde. La organización reivindica el legado de Maricarmen y llama a continuar la lucha por el derecho a la vivienda.

Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, ha muerto este miércoles, tras 15 días hospitalizada, según ha informado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

"El pasado 23 de septiembre, como todas sabéis, se produjo su desahucio y desde entonces ha permanecido hospitalizada", comienza el comunicado.

"Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante", califican.

Desde el Sindicato lamentan que el "coste haya sido demasiado lento", aunque la lucha de Maricarmen haya servido para que se haya producido un adelanto electoral y haya servido para convocar una "huelga general" por la vivienda.

"Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro", concluyen su comunicado.



Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.