Almeida apuesta por la vivienda "frente a las pancartas": entrega 5.000 de alquiler asequible y proyecta 13.371 en Valdecarros

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LO ESENCIAL Las claves Almeida entrega la vivienda de alquiler asequible número 5.000 de la EMVS: una promoción de 96 pisos en El Cañaveral, con una renta media de 550 euros mensuales. El Ayuntamiento autoriza la ejecución simultánea de urbanización y edificación en la primera etapa de Valdecarros, habilitando el inicio de las primeras 13.371 viviendas. Valdecarros prevé 51.000 viviendas, de las que cerca del 55% contará con algún tipo de protección pública, además de zonas verdes y 127 kilómetros de carriles ciclistas y sendas. La EMVS construye 1.212 pisos de alquiler asequible en El Cañaveral; ya ha finalizado 1.123 y más del 80% se destina a jóvenes y familias con hijos menores.

En medio de una crisis nacional por la vivienda, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, continúa anunciando nuevas promociones de vivienda pública y entregando llaves de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

El pasado viernes, de hecho, mientras se debatían en el Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda (también llamados decretos 'Maricarmen') que había aprobado el Consejo de Ministros hace una semana, Almeida entregaba la vivienda en alquiler asequible número 5.000 de la EMVS de Madrid desde que es alcalde de la ciudad.

Se trataba de una nueva promoción de 96 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible (con una renta media de 550 euros mensuales) que la empresa municipal ha construido en este barrio del sureste de la capital. En concreto, se ubican en el barrio de El Cañaveral en el distrito de Vicálvaro.

El sorteo se ha realizado entre jóvenes y familias con hijos menores y con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM, es decir, con unos ingresos brutos anuales de máximo unos 44.000 euros en el caso de una pareja con dos hijos.

"Es un buen día para comparar modelos", dijo Almeida en ese momento en declaraciones a los medios. "Somos los que más vivienda hemos construido".

Un dato que confirma el Boletín Estatal de Vivienda Social 2024 del Ministerio, pues la capital tiene el mayor parque de vivienda social destinada al alquiler de España. En total, 9.082, un 44% más que en 2020. Una política de hechos que responde a "las pancartas, los gritos, los señalamientos, los hostigamientos".

Para seguir sumando números a esta cifra, este lunes el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Obras y Equipamientos, va a conceder la autorización de ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación de la etapa 1 de Valdecarros.

Este paso, según avanza el Consistorio, "constituye un nuevo hito en el desarrollo de este ámbito del sureste de la capital". Significa que los distintos promotores pueden ya comenzar a levantar las primeras viviendas una vez obtengan las correspondientes licencias.

De esta manera, el Ayuntamiento permite impulsar el desarrollo de las primeras 13.371 viviendas de las 51.000 previstas en el ámbito. Y es que de estas, alrededor del 55% tendrá algún tipo de protección pública.

Valdecarros

Valdecarros es el mayor de los desarrollos del sureste, con 19 millones de metros cuadrados de superficie, lo que equivale aproximadamente a la mitad del suelo urbano de la ciudad de Sevilla.

El proyecto de urbanización se ha dividido en ocho etapas, de las que las tres primeras están ya siendo ejecutadas, la primera de ellas en estado muy avanzado.

Casi el 40% del ámbito serán zonas verdes en las que está previsto plantar más de 110.000 árboles. Se prevé que cualquier vivienda de Valdecarros distará menos de 200 metros de una zona verde. Además, el nuevo barrio contará con más de 127 kilómetros de carriles ciclistas y sendas peatonales.

Con la autorización que se concede este lunes, los ámbitos de Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros disponen ya, en distintos grados de avance, de autorizaciones de ejecución simultánea que permiten compatibilizar la ejecución de las obras de urbanización con el desarrollo de la edificación residencial.

Esto supone que en estos cuatro desarrollos ya pueden construirse 31.525 viviendas de las más de 108.000 previstas. A día de hoy ya se están construyendo 5.219 viviendas (349 en Los Cerros, 1.450 en Los Ahijones y 3.420 en Los Berrocales) y se han finalizado 110 en Los Berrocales.

El Cañaveral

Además, en el desarrollo de El Cañaveral, la EMVS ya está construyendo un total de 1.212 pisos de alquiler asequible, repartidos en 13 promociones de viviendas.

El 80% de ellos (es decir, más de 1.000) están destinados a jóvenes y a familias con hijos menores, con el objetivo de facilitar su emancipación.

Por ello, hay 13 promociones de vivienda pública proyectadas en este nuevo desarrollo. De ellas, la empresa municipal ya ha entregado nueve a sus adjudicatarios (Cañaveral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 12). La última, la 8, este viernes.

Asimismo, ya se ha sorteado Cañaveral 13, que se entregará en los próximos meses, y están previstos próximamente los sorteos de Cañaveral 10 y 11. En total, EMVS Madrid ha finalizado 1.123 viviendas de las 1.212 proyectadas.