Maricarmen antes de ser desahuciada en la casa en la que vivió casi toda su vida junto a su primo Vicente. Europa Press

Vicente, primo de Maricarmen: "Está en un proceso de deterioro progresivo. Estamos muy preocupados por su salud"

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LO ESENCIAL Las claves Maricarmen, de más de 80 años, fue desahuciada hace una semana y permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón debido a un deterioro progresivo de su salud. Su primo Vicente y su esposa están muy preocupados por su estado, ya que Maricarmen, antes autónoma, ahora es dependiente y tiene un 50% de discapacidad. Tras un acuerdo entre Urbagestión y el Ayuntamiento de Madrid, Maricarmen podrá regresar a su casa con un contrato de ocho años y una renta de 500 euros al mes. El shock del desahucio ha afectado gravemente la salud de Maricarmen, quien recibió la noticia de su regreso con gran alegría y emoción.

Maricarmen fue desahuciada hace una semana y, desde que salió de su casa en una camilla, no ha podido abandonar el Hospital Gregorio Marañón, donde continúa ingresada desde entonces.

"Está en un proceso de deterioro progresivo", ha reconocido Vicente Losada, primo de Maricarmen, en declaraciones a LaSexta. Tanto él como su esposa reconocen estar "muy preocupados" por su estado de salud.

La octogenaria está siendo sometida a "nuevas pruebas" y no podrá abandonar el hospital hasta que le "den los resultados". "Tendrá que seguir su tratamiento y es posible que lo tenga que seguir en el hospital".

El shock del desahucio

Los últimos acontecimientos le han pasado factura a Maricarmen, que hace tan solo unos meses -sin ir más lejos, cuando este periódico la entrevistó- era completamente autónoma. "Sin embargo, ahora es dependiente y tiene un 50% de discapacidad", cuentan a este periódico desde el Sindicato de Inquilinas.

De ahí que el día del desahucio Maricarmen tuviera que ser llevada en ambulancia hasta el Gregorio Marañón.

Desde entonces, está en el hospital, donde recibió la noticia de que podría volver a su casa después de que Urbagestión y el Ayuntamiento de Madrid llegaran a un acuerdo.

La propia Maricarmen transmitió entonces que estaba muy feliz por saber que podría volver a su casa y firmó un contrato de ocho años y una renta de 500 euros al mes.

"La noticia del regreso la recibió con mucha alegría y emoción". "No tendríamos que haber llegado a este punto, porque nosotros cuando tuvimos contacto con la empresa ya le hicimos una propuesta como la que le ha llegado estos días. ¿Por qué hemos tenido que esperar siete años?", reconoce su primo.

Vicente, precisamente, es la persona que se está encargando de cuidar de Maricarmen en el hospital e incluso llegó a ofrecerle quedarse en su casa en Segovia junto a su mujer tras el desahucio.